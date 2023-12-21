Разруха наступает… от США до Киева, - Андрей Школьников

18:40 22.12.2023

В англосаксонских странах суды являются инструментом элит, которые позволяют им в последний момент "исправить ситуацию". Дважды Дональд Трамп был остановлен с их помощью: в третьем туре президентских выборов и после запрета абортов перед промежуточными выборами, что привело к сплочению демократов. Было интересно, как в следующий раз его будут стопорить, а что вероятность этого велика, сомнений не было. Ответ пришел – Верховный суд штата Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в праймериз.



Контур примерно понятен – штаты через один будут не допускать бывшего президента к республиканским праймериз, не давая ему набрать нужное количество выборщиков. На первое место выйдет не голосование, там все предопределено, а затягивание дела, палки в колесах и т.д., классическая изматывающая загонная охота. В итоге республиканцы будут расколоты и выбор прост – Дональд Трамп отказывается от участия и его однопартиец побеждает или идет самовыдвиженцем и побеждает демократ. Дополнительный штрих – предыдущие два предательства совершали консервативные судьи Верховного суда, которых выдвигал и протаскивал именно Дональд Трамп.



Следующая зарисовка имеет отношение к Красному морю – нарушение морского трафика. Про превращение морей в опасное для судоходства пространство и разрастание конфликта на весь Ближний Восток говорилось ранее и не один раз – все закономерно и ожидаемо. Далее по списку Персидский залив, энергетический кризис в ЕС и Китае, Саудовская Аравия, Турция и далее везде. Хаотизация Восточного полушария продолжается.



Киевское метро уходит под воду, что не удивительно, ведь для поддержания в работоспособном состоянии ежедневно нужно откачивать объем грунтовых вод сопоставимых с немалой рекой (привет писателям-фантастам). Вспоминаются пророчества старцев, ведь после затопления Киева у них предсказано исчезновение украинского государства. Будем наблюдать.



В Израиле тоже развлекаются – все более серьезно звучат планы закачать массу морской воды в туннели под Сектор Газа, что тоже ожидаемо. Речь не идет о выкуривании боевиков, отнюдь, цель иная – уничтожить имеющиеся источники пресной воды, превратив территорию в недоступную для проживания. Египет пока держится и не хочет забирать 2 млн. палестинцев к себе, но это только начало карнавала.



Несколько дней назад пришли еще новости – капитально легла сотовая связь на бУкраине. Кое-как запустили, но вскоре опять упала. Вроде бы ничего удивительного, разруха она по-всякому проявляется, но есть нюанс. Данная сотовая связь принадлежит Михаилу Фридману, у которого активно забирают активы. Он недавно вернулся в Россию, негативно и самокритично отзывается о своих попытках переехать и жить на Западе. Есть не нулевой шанс, что в качестве жеста "доброй воли" при возвращении обратно, он немного помог усилиться разрухе. Саботаж бывает разный.