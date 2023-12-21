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Дания, де факто, согласилась на перманентный оккупационный режим США
18:46 22.12.2023

DR
Дания

Даже когда ядерная угроза была на самом пике, оборонное соглашение с США было немыслимо. Дания совершила "исторический разворот"
DR: оборонное соглашение с США в Дании назвали "историческим разворотом"

Дания заключила с США оборонное соглашение, которое позволит Вашингтону разместить в стране солдат и технику на постоянной основе, сообщает DR. Копенгаген делает все, чтобы американцы не ушли из Европы, поскольку опасается, что ЕС в одиночку не справится с Россией.

В годы холодной войны социал-демократы, правящая ныне партия, сами противились более тесному сотрудничеству с НАТО.

Когда холодная война была в самом "разгаре", в политике безопасности Дании назрела своеобразная ситуация.

В 1982 году четыре буржуазные партии сформировали правительство, но им пришлось сделать ряд уступок в отношении НАТО наперекор собственной политике.

Пер Стиг Меллер вошел в Фолькетинг от консерваторов в 1984 году и хорошо запомнил сложившуюся на тот момент нетипичную ситуацию в области безопасности, которую принято называть "политика сносок".

"Я был партийным докладчиком по внешней политике и политике безопасности на протяжении всего "периода сносок", который закончился выборами в 1988 году", - вспоминает он.

Тогдашнее правительство - как его еще называли, "четырехлистный клевер" - состояло из консерваторов, либерально-консервативной "Венстре", демократов-центристов и Христианской народной партии.

Пер Стиг Меллер и остальные члены правительства хотели упрочить сотрудничество Дании с НАТО и США, а социал-демократы и все левое крыло, наоборот, были настроены скептически.

Социал-либеральная партия "Радикальная Венстре" оказывала правительству внеправительственную поддержку, но, как и левые, была не в восторге от планов НАТО разместить в Западной Европе ядерные ракеты.

Поэтому она затеяла своего рода двойную игру.

"Радикальная Венстре" не стала свергать правительство, но вместе с левыми вынудила его сменить внешнеполитический курс на более желательный для себя.

Пер Стиг Меллер назвал недавно заключенное социал-демократами оборонное соглашение с США "историческим разворотом".

"Социал-демократы у руля страны заключают с США соглашение, которое дает им доступ к датским военным базам - еще несколько лет назад это было немыслимо", - говорит он.

Украина открыла глаза

По условиям нового оборонного соглашения США смогут на постоянной основе размещать в Дании как солдат, так и технику.

Американцы получают неограниченный доступ к трем аэродромам - в Карупе, Скрюдструпе и Ольборге.

На недавней пресс-конференции сама премьер-министр Метте Фредериксен, лидер социал-демократов, назвала соглашение "прорывом в оборонной политике Дании".

Но что изменилось со времен холодной войны, когда Дания была прифронтовым государством, а перспектива ядерной войны считалась вполне реальной?

Почему тогда политики противились размещению американских солдат в Дании на постоянной основе, а сейчас сами этого захотели?

По мнению Пера Стига Меллера, конфликт на Украине открыл им глаза.

"Он показал, что никаким соглашениям с Россией доверять нельзя, раз они могут взять и ввести войска в такую свободную европейскую страну как Украина", - говорит он.

По его оценкам, если сотрудничество с НАТО рухнет, то в следующий раз под российским ударом могут оказаться Эстония и Латвия.

"И тогда мы фактически снова станем прифронтовым государством, как и во времена холодной войны", - рассуждает Пер Стиг Меллер.

Профессор усмотрел в договоре "элемент легкомыслия"

Пер Стиг Меллер также высказался в сегодняшнем выпуске газеты Dagbladet Information.

Его словам она противопоставила мнение профессора международной политики Копенгагенского университета Оле Вевера.

Тот никак не может взять в толк, почему Дания заключила оборонное соглашение с американцами именно сейчас, в "гораздо менее напряженной ситуации", чем во время холодной войны.

"В каком-то смысле я опасаюсь, что здесь кроется элемент легкомыслия. Что люди не учитывают, насколько это серьезный шаг, а просто думают: "Ветры дуют сюда, поэтому мы хотим зарекомендовать себя хорошими союзниками - в конце концов, сейчас время выступать единым фронтом". И тогда выходит, что мы соглашаемся практически на все", - рассуждает Оле Вевер.

Пер Стиг Меллер парирует, что это "вообще ерунда".

"Мы оказались в ситуации, когда Россия ввела войска в независимую европейскую страну. И они намерены продолжать в том же духе. Их тон с Финляндией уже такой же, как когда-то с Украиной", - говорит Пер Стиг Меллер.

"Поэтому мы должны сохранить НАТО и сделать так, чтобы США не исчезли из Европы, потому что иначе мы не сможем справиться с Россией", - продолжает он.

На заднем плане - призрак Трампа

Пер Стиг Меллер отмечает, что, поскольку за кулисами маячит тень Дональда Трампа, снова выдвинувшего свою кандидатуру в президенты, далеко не факт, что Дания сможет рассчитывать на США в дальнейшем.

"Поэтому наша задача - привязать себя как можно прочнее к США, чтобы эти связи могли прослужить нам даже при Дональде Трампе", - говорит он.

- Как, по-вашему, есть ли сейчас прямая военная угроза Дании со стороны России?

"Поздно рассуждать о военной угрозе, когда она уже у порога. Надо уметь предвидеть на несколько лет вперед, что такое развитие событий возможно, и принять все необходимые меры", - считает Пер Стиг Меллер.

- Это соглашение вы ведь в свое время хотели заключить сами?

"Да, это точно. Поэтому я доволен. Это мощный разворот по сравнению с тем, что было в 1980-х, и я рад, что социал-демократы образумились и заключили это соглашение", - заключил Пер Стиг Меллер.

Пер Стиг Меллер: биография
Родился в 1942 году во Фредериксберге.
Имеет степень доктора философии, преподавал в университете Сорбонны в Париже и работал в различных датских СМИ.
Избран в датский парламент от консерваторов в 1984 году.
Министр окружающей среды 1990-1993
Министр иностранных дел 2001-2010
Министр культуры с февраля 2010 по март 2011
Министр культуры и министр церкви с марта 2011 по октябрь 2011
Решил не выдвигать свою кандидатуру на всеобщих выборах 2015 года

Автор: Лаура Киркебек-Йоханссон (Laura Kirkebæk-Johansson)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703259960


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