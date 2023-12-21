Экс-министресса финансов Румынии Драгу за сутки сменила гражданство и стала... главой Нацбанка Молдавии

18:47 22.12.2023

Парламент Молдавии назначил главой Национального банка страны бывшую министра финансов и главу Национального банка Румынии Анку Драгу. Об этом пишет "Sputnik Молдова" в своем Telegram-канале.



Решение было принято после отставки предыдущего главы молдавского Нацбанка Октавиана Армашу в связи с обвинениями в хищении денег.



Депутат фракции "Блок коммунистов и социалистов" (БКС) Диана Караман заявила, что назначение Драгу незаконно, поскольку она на момент выдвижения не являлась гражданкой Молдавии. Руководство БКС пообещало оспорить решение в Конституционном суде.



О выдвижении Драгу на пост главы Нацбанка Молдавии стало известно ранее 22 декабря. В этот же день президент Молдавии Майя Санду предоставила ей гражданство республики.



Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявления Санду о вмешательстве России в молдавские выборы, указав на ее румынское гражданство. Захарова добавила, что Санду представляет в Молдавии интересы других стран, а не ее граждан.