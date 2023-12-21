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Запад теснит Россию в ЦентрАзии, - Томаш Здеховски
18:49 22.12.2023

Forum24
Чехия

Европа должна воспользоваться ослаблением влияния России в Средней Азии в свою пользу
Forum 24: Европа решила искать себе партнеров в Казахстане

В Европе вдруг осознали ценность Средней Азии, пишет Forum 24. ЕС теряет влияние и вынужден искать союзников по всему миру. Больше всего его привлекает Казахстан с его ресурсами. Однако европейцы сталкиваются и с определенными рисками. Например, влиянием России и Китая в регионе.

Средняя Азия определенно не тот регион, который часто обсуждают в европейских СМИ. Однако сейчас он заслуживает намного большего внимания, поскольку его политическое и экономическое значение постепенно растет.

Кроме того, если углубиться в историю, выясняется, что феномен Средней Азии как важного региона не новость. Благодаря ее географическому положению Средней Азии буквально предначертана важная роль. Неслучайно, в Средние века через эту территорию пролегал Шелковый путь, который связывал Китай со Средиземноморьем, а через него - со всей цивилизованной частью Европы.

Большая игра

Средняя Азия, таким образом, до эпохи дальних плаваний служила связующим звеном между Дальним Востоком и Европой. В XIX веке эта область оказалась вовлечена в так называемую Большую игру, в которой за влияние соперничали две мировые державы: Великобритания и Россия.

Даже после распада Советского Союза Кремль считал эту часть Азии, которая ранее входила в состав СССР, то есть такие государства, как Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан, своей зоной влияния. Но все течет, все меняется. В XXI веке стратегическое значение этого региона опять постепенно растет, и российское влияние там уже ничем не гарантировано.

Помимо Российской Федерации, за влияние в регионе борется Китай. Но и для Европейского Союза Средняя Азия - область больших возможностей. В нынешней непростой ситуации весьма воодушевляет тот факт, что Европа сумела некоторыми из них уже воспользоваться.

С пользой для обеих сторон

Огромный сдвиг удался в отношениях с Казахстаном, самым большим по площади среднеазиатским государством. Его территория занимает 2,7 миллионов квадратных километров, что делает Казахстан крупнейшим государством мира без выхода к морю. Но в этой стране проживает всего 20 миллионов человек.

Помимо важного географического положения, нам также важно то, что это государство с быстро растущей экономикой, открывающей массу возможностей для инвестиций, а кроме того, Казахстан очень богат важными полезными ископаемыми.

Европа стремится к углублению сотрудничества с Казахстаном и получает положительный отклик. На 38-м заседании Берлинского евразийского клуба, которое состоялось в середине октября в Брюсселе, заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко высоко оценил желание активизировать сотрудничество между Казахстаном и ЕС.

Растущее экономическое благосостояние

Он подчеркнул нынешнее позитивное развитие сотрудничества в области торговли, экономики и инвестиций. Все это подтверждается цифрами: торговый оборот между Казахстаном и Европейским Союзом вырос на 39% до более чем 40 миллиардов долларов в прошлом году, а общие инвестиции Европейского Союза достигли 12,5 миллиардов долларов.

Роман Василенко также заверил коллег из Европейского Союза, что при реализации своих проектов Брюссель может рассчитывать на полную политическую поддержку, в том числе в области зеленой энергетики, редкоземельных металлов и транспортных и логистических трасс.

Для Европы подобные заявления - хорошая новость, ведь мы давно стремимся избавиться от зависимости от российского сырья. Сотрудничество для Европейского Союза носит стратегический характер. Казахстан располагает большими запасами нефти и природного газа и, в том числе, предложил Европе поставки нефти, которые могут компенсировать отсутствие российского импорта.

Российское влияние слабеет

Углубление отношений принесет пользу обеим сторонам. Свою выгоду извлечет, разумеется, и Казахстан. Укрепление отношений с Европой позволит ему выйти из-под влияния России и Китая. Напомню, что самая большая среднеазиатская страна хоть и является членом ОДКБ, в которой лидирует Москва, а кроме того, как я уже писал, свое влияние там активно распространяет еще одна соседняя держава - Китай.

Однако после начала российской спецоперации на Украине Казахстан старается проводить как можно более независимую внешнюю политику. Европа, в свою очередь, может помочь среднеазиатским странам в том, чтобы они действовали как независимые субъекты.

Правда, сейчас не время почивать на лаврах. Конечно, необходимо учитывать некоторые риски. Российское влияние в Средней Азии не исчезло полностью, а кроме того, через этот регион в Россию поступают санкционные товары.

Огромные возможности для Европы

Но это никак не влияет на тот факт, что регион открывает самые разнообразные возможности, прежде всего, в области столь необходимой Европе диверсификации поставок энергоносителей и развития важных партнерских отношений. Особенное значение это имеет сегодня, когда Европа вынуждена искать союзников повсюду, так как явно теряет свое влияние в третьих странах.

Достигнутые успехи в углублении отношений с Казахстаном свидетельствуют о том, что определенно есть смысл развивать отношения со Средней Азией. Точно так же следует взаимодействовать со всеми государствами региона, как недавно заявили в Комитете Европейского парламента по внешним сношениям. Слабеющее российское влияние в этом регионе дает нам в этом смысле уникальный шанс, который может больше не представиться.

Автор: Томаш Здеховский (Tomáš Zdechovský)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703260140


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