РосМИД (Захарова) о присоединении Узбекистана к России

18:50 22.12.2023

Захарова прокомментировала слова Прилепина о присоединении Узбекистана



Tекст: Кристина Цыцура



Высказывание писателя Захара Прилепина о трудовой миграции и присоединении территории Узбекистана к России являются его личным мнением и не отражают официальную позицию Москвы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат сказала, что Россию и Узбекистан связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, передает ТАСС.



При этом Захарова отметила, что сейчас Россия ведет работу над приданием сотрудничеству в области трудовой миграции более упорядоченного и взаимовыгодного характера.



Ранее писатель Прилепин заявил, что "территории, откуда к нам едут гастарбайтеры", необходимо присоединять.