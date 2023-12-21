Тегеран товарный. Страны ЕАЭС и Иран готовятся подписать соглашение о беспошлинной торговле, - Къ

18:54 22.12.2023

Соглашение о свободной торговле между странами ЕАЭС и Ираном может быть подписано уже в понедельник - на встрече глав стран "пятерки", сообщил вчера министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. В отличие от действующей с 2019 года "временной" зоны свободной торговли со страной, теперь снижение пошлин затронет 90% всех позиций и более 99% поставок из стран ЕАЭС - для Ирана это будет первая подобная сделка. Ожидается рост поставок как продовольствия, так и промышленной продукции - это должно привести к увеличению оборота втрое. Поставщиков, однако, по-прежнему беспокоят вопросы проведения расчетов и специфика ведения бизнеса в Иране в условиях долгого сохранения санкций.



Полноценная зона свободной торговли с ЕАЭС обещает существенно увеличить товарооборот Ирана с Россией, и не только с ней



Страны ЕАЭС и Иран завершили переговоры о создании зоны свободной торговли - соглашение планируется подписать в Санкт-Петербурге на встрече глав стран "пятерки" 25 декабря, сообщил министр ЕЭК по торговле Андрей Слепнев. Пока между странами действует временное соглашение, заключенное в 2019 году, оно охватывает только 360 товарных позиций (из 12 тыс.). Впрочем, оборот торговли ЕАЭС-Иран за три года уже вырос более чем вдвое - с $2,5 млрд в 2019 году до $6,2 млрд по итогам 2022-го.



Новое соглашение позволит нарастить поставки до $18–20 млрд в год в течение пяти-семи лет, спрогнозировал Андрей Слепнев.



Под действие соглашения попадет около 90% всех тарифных линий, которые покрывают 99,2% экспорта стран ЕАЭС. Выгоды связаны с открытием крайне закрытого рынка - Иран не член ВТО, а его средний тариф на импорт составляет 30%. В рамках новой ЗСТ уровень пошлин снизится до 4,5%. "Это $380 млн экономии в год на пошлинах",- отметил министр ЕЭК. Для иранских же товаров средний тариф будет снижен с 6,6% до 0,8%. Соглашение также предполагает снижение нетарифных барьеров - в сферах технического регулирования (будет упрощен доступ к сертификации товаров), санитарных и фитосанитарных мер, таможенного регулирования, мер защиты рынка и правил определения происхождения товаров. Снижение пошлин на компоненты также должно облегчить локализацию производств. Для Ирана зона свободной торговли с ЕАЭС - первое подобное соглашение, для "пятерки" фактически второе - первое заключено с Вьетнамом в 2016 году. Также действует соглашение с Сербией (но ранее беспошлинная торговля закреплялась двусторонними договорами), соглашение же с Сингапуром подписано, но не ратифицировано.



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Экспорт из ЕАЭС в Иран представлен в основном пшеницей, маслами и продукцией металлургии, Иран же поставляет продовольствие - фрукты, овощи, орехи. Теперь поставки расширятся в связи с замещением западной продукции на рынке РФ, отмечает Андрей Слепнев: "Иран смог предложить промышленную продукцию для судостроителей и автопрома". Расширение поставок, по его словам, возможно не только за счет пшеницы, но и других видов зерновых, баранины и мяса птицы, переработанной и кондитерской продукции. В промышленной группе - продукция черной и цветной металлургии, все, что связано с нефтегазовым комплексом, деревообработкой, удобрения; важные договоренности достигнуты и по авиатехнике, судам, моторным средствам, железнодорожной технике, электрооборудованию, перечислил господин Слепнев, отметив, что сейчас препятствием к наращиванию торговли является ее дисбаланс.



РФ много продает в Иран, навстречу же едет меньше товаров (дисбаланс влияет на возможности проведения расчетов в нацвалютах). Снизить его могут поставки комплектующих, а также "щедрые квоты" по сельхозпродукции.



Советник Центра экспертизы по вопросам ВТО Максим Медведков отмечает: новое соглашение создаст лучшие условия для взаимной торговли в сравнении с временным за счет существенного расширения охвата товаров, подпадающих под либерализацию,- по этому параметру соглашение вплотную приблизится к ориентиру ВТО в 90% - и применения нетарифных мер к большему числу товаров. В структуре иранских поставок в Россию сейчас продовольствие, изделия из пластмассы и стройматериалы, а выгоден ли этот баланс будет для наших отраслей, проводящих политику импортозамещения, покажет время, считает эксперт. Временное же соглашение дало бизнесу возможность оценить, по каким позициям нужна либерализация, что снижает риски для евразийского бизнеса, добавляет исполнительный секретарь, член Президиума Делового совета ЕАЭС Сергей Михневич.



Как Россия и Иран начали предметно обсуждать партнерство в области IT и телекоммуникаций

"Сейчас размер установленных пошлин не позволяет заключать долгосрочные контракты с поставщиками, приводит к приостановке поставок",- говорит бизнес-посол "Деловой России" в Иране Дмитрий Антонов. Помимо пошлин, несмотря на активную работу российских и иранских банков, все еще существует ограничение в части платежей - бизнес в РФ и Иране постоянно обращает внимание на то, что они не могут получить грузы, потому что не могут за них заплатить, а российские банки подозрительно относятся к любым платежам из Ирана и в Иран. В связи с этим возникают большие проблемы, так как через порты Ирана в Россию и обратно поступают остро необходимые индустриальные товары, добавляет эксперт.



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Конкуренции с китайской продукцией, поставки которой стремительно растут, эксперты не ждут - этому препятствует как уровень технологий, так и объемы производства.



Санкционные же риски, напротив, для ряда компаний выровнялись - уровень "чувствительности" для них оказался сопоставим. Собеседник "Ъ" в деловых кругах подтверждает, что бизнес действительно волнуют в первую очередь вопросы расчетов и системы трех валютных курсов в Иране, однако ведение бизнеса в стране осложняется и закрытостью ее экономики. Так, контрагентов в Иране нельзя проверить - для этого нет никаких инструментов, также в Иране довольно высокий уровень протекционизма - это и госсубсидии, и ограничения, например, на транспорте. "Пока это неизведанное море",- подытоживает представитель бизнеса.



Татьяна Едовина

№239 от 22.12.2023, стр. 1