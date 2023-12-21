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|Духовное управление мусульман РФ разрешило верующим пользоваться криптовалютой
21:22 22.12.2023
Российским мусульманам разрешили криптовалюту@ Артем Геодакян/ТАСС
Tекст: Алексей Дегтярев
Использование мусульманами криптовалюты допускается, но есть несколько ограничений, заявил зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
Вопрос использования криптовалюты для исламской общины сейчас актуален, совет улемов (ученых) поддерживает развитие технологий, ведущих к улучшению качества жизни людей, сказал Аляутдинов РИА "Новости".
На заседании улемов ДУМ РФ приняли фетву, в которой разрешается оборот и инвестирование криптовалюты, но нужно соблюдать несколько требований. Какие именно требования нужно соблюдать мусульманам при использовании криптовалюты, в сообщении не уточняется.