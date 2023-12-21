 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пригожина "исполнили" по приказу Патрушева, - Wall Street Journal
21:25 22.12.2023

Песков назвал статью о причастности Патрушева к гибели Пригожина "бульварным чтивом"
Анастасия Корочкина
Редакция Forbes
обстоятельствах гибели основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина относится к категории "бульварного чтива". В пятницу WSJ опубликовала материал, в котором, в частности, утверждается, что план по "уничтожению" Пригожина начал разрабатываться после мятежа в июне, а организатором авиакатастрофы источники издания называют секретаря Совбеза Николая Патрушева
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что статья The Wall Street Journal об обстоятельствах гибели основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина относится к категории pulp fiction (англ. "бульварное чтиво"). "Мы видели этот материал, но мы не хотели бы это комментировать. Потому что вряд ли это поддается комментированию - подобные материалы. В последнее время, к сожалению, The Wall Street Journal очень любит заниматься продуцированием pulp fiction", - цитирует его "РИА Новости".

В пятницу, 22 декабря, WSJ опубликовала статью, в которой описаны версии крушения самолета Пригожина. В ней утверждается, что авиакатастрофа была организована секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Газета ссылается на интервью с представителями западных спецслужб, с бывшими сотрудниками американских и российских спецслужб и разведки, а также с бывшими кремлевскими чиновниками.

В частности, газета пишет, что после того, как гибель Пригожина была подтверждена, один из европейских чиновников, поддерживающих канал связи с Кремлем, в ответ на вопрос о случившемся получил комментарий неназванного чиновника: "Его нужно было убрать".

Патрушев, как утверждают источники WSJ, начал предупреждать президента Владимира Путина об опасности, которую представляет Пригожин, еще летом 2022 года, однако "предупреждения оставались без внимания, пока "Вагнер" добивался успехов на поле боя". Все изменилось, когда Пригожин грубо пожаловался на нехватку припасов, пишет газета со ссылкой на слова бывшего офицера российской разведки, поддерживающего связи с людьми, близкими к Путину. По словам источников, Патрушев был свидетелем этого разговора.

WSJ утверждает, что после того, как мятеж Пригожина в июне 2023 года закончился, Патрушев приступил к разработке "плана устранения Пригожина". По версии источников газеты, Путин был ознакомлен с этим планом и "не высказал возражений". При этом, по данным газеты, именно Патрушев взял на себя все оперативное управление, пытаясь убедить Пригожина отступить во время мятежа.

Пригожин и еще девять человек погибли 23 августа при крушении самолета Embraer Legacy 600 в Тверской области. 27 августа Следственный комитет объявил, что экспертиза подтвердила личности всех погибших и они соответствуют списку, заявленному в полетном листе. СК возбудил по факту крушения бизнес-джета уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (статья 263 Уголовного кодекса, в случае смерти двух и более лиц - до семи лет лишения свободы).

Анастасия Корочкина

Источник - forbes.ru
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