Израиль назвал безопасные районы Газы, а потом ударил туда авиацией, - The New York Times

21:47 22.12.2023

The New York Times

США



Собственное расследование NYT показало, что Израиль регулярно применял одни из самых разрушительных бомб в южной части сектора Газа

Израиль регулярно применял одни из своих самых мощных бомб в районах сектора Газа, которые сам же называл безопасными для мирного населения, пишет NYT, ссылаясь на собственное расследование. На спутниковых снимках обнаружено как минимум 208 воронок диаметром 12 метров, которые могли образоваться только после удара 900-килограммовых бомб.



В течение первых шести недель войны в секторе Газа Израиль регулярно применял одни из своих самых больших и разрушительных бомб в районах, которые власти страны объявили безопасными для гражданского населения. Об этом свидетельствуют результаты анализа визуальных материалов, который провела газета New York Times.



В ходе анализа видеозаписей репортеры сосредоточили свое внимание на применении 900-килограммовых бомб в том районе на юге сектора Газа, куда израильские власти приказали мирным жителям перебраться в целях безопасности. Хотя вооруженные силы нескольких западных стран до сих пор используют бомбы такого размера, по словам экспертов по боеприпасам, американские военные больше не сбрасывают их в густонаселенных районах.



Репортеры газеты New York Times использовали искусственный интеллект, чтобы проанализировать спутниковые снимки южной части Газы на наличие изображений воронок от бомб. Затем они стали просматривать все изображения в поисках воронок диаметром более 12 метров. По словам экспертов по боеприпасам, обычно только 900-килограммовые бомбы оставляют воронки такого размера в легкой песчаной почве Газы.



В конечном счете на спутниковых снимках и кадрах, сделанных с беспилотников, репортеры нашли 208 таких воронок. Из-за ограниченного объема спутниковых снимков и вариаций в характере разрушений, скорее всего, множество случаев применения этих бомб не были зафиксированы. Тем не менее результаты расследования показывают, что 900-килограммовые бомбы представляли собой повсеместную угрозу для мирных жителей, пытавшихся найти безопасное убежище на юге сектора Газа.



Отвечая на вопросы New York Times о применении этих бомб в южной части Газы, представитель ЦАХАЛ подчеркнул в своем заявлении, что приоритетом Израиля является уничтожение ХАМАС и что "вопросы такого рода будут рассматриваться позже". Он также отметил, что ЦАХАЛ "принимает все возможные меры для уменьшения ущерба для гражданского населения".



Однако американские чиновники настаивают, что в процессе борьбы с ХАМАС Израилю следует прилагать больше усилий для снижения числа жертв среди мирного населения. Пентагон увеличил поставки в Израиль бомб меньшего размера, которые, по мнению его специалистов, лучше подходят для применения в густонаселенных районах, таких как сектор Газа. Но с октября Соединенные Штаты передали Израилю более пяти тысяч авиационных бомб МК-84 весом 900 килограммов.



Авторы статьи: Робин Стайн (Robin Stein), Хейли Уиллис (Haley Willis), Исхан Джхавери (Ishaan Jhaveri), Даниэль Миллер (Danielle Miller), Аарон Берд (Aaron Byrd), Натали Рено (Natalie Reneau)