Скончалась известная кыргызстанская журналистка Ольга Дзюбенко

23:37 22.12.2023

Некролог – Ольга Дзюбенко



Бишкек (АКИpress) – Общественность, журналистское сообщество Кыргызстана понесли тяжелую утрату.



21 декабря 2023 года на 69 году жизни скончалась корреспондент Международного информационного агентства "Reuters" Дзюбенко Ольга Ивановна.



