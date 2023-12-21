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|Скончалась известная кыргызстанская журналистка Ольга Дзюбенко
23:37 22.12.2023
Некролог – Ольга Дзюбенко
Бишкек (АКИpress) – Общественность, журналистское сообщество Кыргызстана понесли тяжелую утрату.
21 декабря 2023 года на 69 году жизни скончалась корреспондент Международного информационного агентства "Reuters" Дзюбенко Ольга Ивановна.
Ольга Дзюбенко родилась 30 января 1954 года.
В 1971 году окончила среднюю школу №13 в городе Фрунзе, в 1975 году - музыкальное училище имени Куренкеева по специальности "Педагог детской музыкальной школы".
Трудовую деятельность начала в 1971 году в музыкальной школе №5 города Пермь в качестве педагога по классу гитары.
В 1982 году Ольга Дзюбенко окончила Московский государственный университет им. М.Ломоносова, факультет журналистики (заочное отделение).
В 1979 – 1984 годы занимала должность корреспондента редакции газеты "Комсомолец Киргизии".
В 1984 – 1987 годы работала старшим редактором отдела газетно-журнальной рекламы Киргизского рекламного агентства в городе Фрунзе.
В 1987 – 1991 годы работала старшим редактором редакции фотоинформации Киргизского телеграфного агентства.
В 1991 – 1993 годы занимала должность заведующей отделом экономики редакции еженедельника "Молодежная газета".
В 1995 – 1998 годы работала обозревателем редакции газеты "Слово Кыргызстана".
С 1998 по 2023 годы занимала должность корреспондента Международного информационного агентства "Reuters".
Награждена Почетной грамотой Кыргызской Республики.
Ольга Дзюбенко своим профессионализмом, патриотизмом внесла значительный вклад в развитие отечественной журналистики.
Память о Дзюбенко Ольге Ивановне навсегда останется в наших сердцах.
Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким, разделяем горечь невосполнимой утраты.
А.У. Жапаров, Э.Ж. Байсалов, А.А. Максутов, Д.Т. Орунбеков, А.Ж. Алагозов, Ч. Эсенгул уулу, Б.К. Тиллебаев, Э.Д. Догдурбеков, М.А. Шерметалиев, А.Д. Султанбаев, Н.Р. Дуйшенбиев, А.Р. Джумабаев, Е.К. Баялинова, З.Б. Сыдыкова, Т.С. Наматбаева, В.В. Нешкумай, В.Л. Пирогов, И.В. Коваленко и др.