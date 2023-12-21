Российская армия ускоренно перевооружается, - Владимир Карнозов

00:37 23.12.2023

21.12.2023

Подтверждающие цифры и факты приведены на итоговой коллегии Минобороны РФ

Владимир Карнозов



События уходящего года подтвердили, что Запад продолжает вести против России гибридную войну. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 19 декабря на коллегии Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ). Страны НАТО снабжают киевский режим разведывательной информацией в режиме реального времени, направляют военных советников, передают современные системы вооружений.



Все это требует ускоренного перевооружения Российской армии. До конца года на боевое дежурство в ракетных войсках стратегического назначения будут поставлены 15 пусковых установок ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард". Авиация уже получила четыре стратегических бомбардировщика Ту-160М. Объемы поставок бронетехники утроились. В целом количество закупаемых основных образцов вооружений повысилось в 2,7 раза, а особо востребованных – в семь раз.



Тема противостояния с Западом обсуждалась и на "Прямой линии" 14 декабря. США проводят курс на образование новых военно-политических блоков и расширяют географию действия ранее созданных. "Мы внимательно за этим наблюдаем и будем совместно, вовремя и эффективно реагировать", – сказал Путин. Россия ориентируется прежде всего на укрепление взаимодействия с Китаем. Наши страны активно сотрудничают и в военной, и в экономической областях (рост товарооборота превышает 30% ежегодно), "но мы никаких блоков не создаем".



Отвечая на вопрос "Когда будет мир?", Путин сказал, что специальная военная операция (СВО) будет продолжаться, пока Россия не достигнет ранее поставленных целей по денацификации и демилитаризации Украины. Правящему там режиму предлагалось выбрать нейтральный статус своей страны, но Киев отказался от соглашений по данному вопросу. "Не хотят договариваться – ну что ж, мы тогда вынуждены принимать другие, в том числе военные меры".



США с сателлитами желают видеть Украину членом НАТО. Они усиленно снабжают Вооруженные силы Украины (ВСУ) вооружением.



Страны – члены блока передали ВСУ 420–430 танков (плюс почти 2300 бронемашин различного класса), но боевые потери в ходе так называемого летнего контрнаступления оказались выше – 747 единиц. Поскольку Украина почти ничего сама не производит, потенциал ВСУ неуклонно сокращается. С начала СВО потери ВСУ превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тыс. бронемашин, 553 самолета, 259 вертолетов и 8,5 тыс. пушек, - сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Только за время контрнаступления ВСУ лишились 159 тыс. военных и 121 самолета.



Потерпев ряд неудач в Запорожье, в районе Угледара и Артемовска, украинское командование решило попытать счастья на Херсонском направлении. "Последняя попытка – во всяком случае на сегодняшний день выглядит как последняя попытка – была прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма", – пояснил Путин. Сосредоточив огонь артиллерии по узкому участку, противник сумел форсировать реку и закрепиться на плацдарме у Крынок. Его размер составляет 1200 на 300 м. Здесь действуют элитные соединения (35-я и 36-я бригады морской пехоты, 95-я десантно-штурмовая бригада, националистические батальоны). Однако десант попал в "огневой мешок", снабжение доставляется лодками под постоянным обстрелом. "Можно навести, конечно, там мосты и понтоны, но не наводят, потому что понимание-то есть, что они будут уничтожены сразу, попристрелено же все", – продолжал Путин. Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генералу армии Валерию Герасимову дано распоряжение: "не спешите их оттуда выдавливать", пока имеется возможность выбивать живую силу противника. "Прямо скажу: нам выгодно, чтобы они туда подавали бездумно дальше личный состав, – пояснил Путин. – К сожалению, такова логика вооруженной борьбы". Одновременно с уничтожением вновь переброшенных подкреплений ВСУ Российская армия постепенно суживает плацдарм, лишая противника свободы маневра.



В результате операция превратилась в истребление элитных соединений ВСУ. Ежедневные потери противника составляют несколько десятков погибшими против 2–3, до 6 раненых у Российской армии.



Удерживание плацдарма в Крынках рассматривается киевским руководством как повод обратиться к Западу за дополнительной помощью. Посещая столицы стран НАТО, украинские лидеры представляют ситуацию так, что у ВСУ остаются шансы на успешное контрнаступление.



Плацдарм в Крынках составляет лишь небольшую толику линии фронта, растянувшейся на 2 тыс. км. По словам Путина, в зоне боевых действий находится группировка 617 тыс. человек.



Отвечая на вопрос о необходимости ее пополнения, глава государства назвал его "чувствительным". И напомнил, что осенью прошлого года прошла частичная мобилизация с призывом 300 тыс. резервистов, из которых 244 тыс. сейчас находятся в зоне боевых действий. Среди мобилизованных 14 человек стали Героями Российской Федерации.



Продолжается широкая кампания по привлечению людей на добровольной основе к заключению контрактов с МО РФ – по этой линии набрано 486 тыс. человек. Ежегодно к ведомству обращается порядка полтора тысяч новых желающих по всей стране. "Так что вместе с добровольцами будет под полмиллиона человек до конца текущего года", – резюмировал Путин.



Практически по всей линии соприкосновения Российская армия улучшает свое положение. В этом ему способствует рост производства военной техники и боеприпасов, а также закупки за границей. Совершенствуется система радиоэлектронной борьбы, в ее состав поступают новинки, включая современную модель "Лесочек" что ставится на новые бронемашины.



За три дня до проведения "Прямой линии" президент РФ принял участие в церемонии подъема Андреевских флагов на атомных субмаринах "Император Александр III" (проекта 955А "Борей-А") и "Красноярск" (проекта 885М "Ясень-М"). Выступая на мероприятии, Путин сказал: "Эти грозные, не имеющие равных в своем классе ракетоносцы начинают службу в составе нашего Военно-морского флота. Они долгие годы будут надежно защищать безопасность России, выполнять задачи по обеспечению стратегического сдерживания".



В течение следующих нескольких лет со стапелей "Севмаша" в Северодвинске будут спущены на воду еще три стратегических ракетоносца класса "Борей-А", а также построены пять многоцелевых подводных лодок класса "Ясень-М" (один из них, "Архангельск", находится на завершающем этапе).



Владимир Путин поднялся на борт фрегата управляемого ракетного оружия "Адмирал Касатонов" и оставил запись в книге почетных посетителей. Он также обещал реализовать "все планы" по строительству подводных и надводных кораблей. С тем, чтобы количественно укрепить Военно-морской флот России, нарастить морскую мощь государства в важнейших стратегических районах мирового океана – Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, Балтийском морях, а также на Каспии.