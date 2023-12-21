Две крупнейшие боевые организации белуджских сепаров сливаются в единую "армию". Пакистану хана? - Л.Шашок

00:53 23.12.2023

21.12.2023



Белуджские сепаратисты объединяются против властей Пакистана



Хотя прежние подобные слияния были непрочными

Лариса Шашок

21.12.23

Две сепаратистские группировки белуджей (титульного населения юго-западной пакистанской провинции Белуджистан, обитающего также на сопредельных территориях Афганистана и Ирана), участвовавшие в насильственной повстанческой деятельности на протяжении 20 лет, ведут переговоры о слиянии и создании единой организации.



Две группировки, участвующие в объединении так называемого "освободительного движения", – это "Фронт освобождения Белуджистана" (ФОБ) и фракция Башира Заиба под названием "Освободительная армия Белуджистана" (ОАБ). Несмотря на то что обе группировки уже являются частью Белуджского Рааджи Аджои Сангара (BRAS), иначе называемой "Белуджским фронтом национальной свободы" – головной организации для белуджских повстанческих группировок – это объявление сигнализирует о потенциальной эскалации повстанческой деятельности в пакистанской провинции Белуджистан.



"Фронт освобождения Белуджистана" – это запрещенная в Пакистане группировка боевиков, возглавляемая доктором Алла Назаром Белуджем, бывшим врачом, который стал идейным лидером и приобрел известность в экстремистских кругах после подрыва заминированного автомобиля в Гвадаре в 2004 году. Тогда в результате теракта погибли три китайских инженера и были ранены еще 11 человек.



ФОБ поддерживает присутствие боевиков в прибрежных округах Макран и Аваран на протяжении двух десятилетий. Назар первоначально основал Студенческую организацию белуджей в 2002 году. Это была радикальная молодежная организация, запрещенная в Пакистане только в 2013-м по обвинению в поддержке вооруженных группировок белуджей. В 2004 году Назар отошел от поддержки студенческого радикализма и вместе с рядом единомышленников основал ФОБ.



Группировка ОАБ привлекла к себе внимание летом 2000 года, после того как взяла на себя ответственность за взрыв бомбы на рынке в пакистанском городе Кветте. Первоначально ОАБ возглавлял Балах Марри, сын Наваба Хайра Бахша Марри, который был сторонником марксистской линии, участвуя в белуджском повстанческом движении 1970-х годов. Даже сегодня Балах Марри остается символом белуджских повстанцев. Однако через три года после его смерти в ходе военной операции на пакистано-афганской границе в 2007 году в ОАБ возникли внутренние разногласия.



В 2010 году группировка разделилась на две фракции, в результате чего возникла "Объединенная армия белуджей". В 2017 году ОАБ пережила еще один раскол, когда образовались две фракции, одну из которых возглавил Аслам Белудж, а другую – Азад Белудж. После смерти Аслама Белуджа в результате самоподрыва террориста-смертника в Кандагаре (Афганистан) в декабре 2018 года контроль над ОАБ взял на себя Башир Заиб, бывший председатель Студенческой организации белуджей.



Название и руководство нового движения, которое будет сформировано в случае слияния ФОБ и ОАБ, еще не определены. Но объединение может усилить присутствие белуджских боевиков в районах, которые в настоящее время менее затронуты повстанцами.



Можно сказать наверняка, что слияние увеличит вероятность терактов против проектов Китая на территории Белуджистана – особенно тех, которые реализуются в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК). Если слияние состоится, две наиболее влиятельные и губительные группировки белуджей активизируют нападения на представителей силовых структур и граждан КНР вдоль побережья Макрана, который является одним из центров реализации КПЭК наряду с Карачи.



Слияние ОАБ и ФОБ также позволит белуджским сепаратистам использовать убежища и ресурсы друг друга с целью усиления давления на правительство Пакистана. Кроме того, объединение могло бы затронуть и другие группировки боевиков, действующие в Белуджистане. В настоящее время на территории провинции существует как минимум девять таких формирований. Некоторым менее известным повстанческим группам не хватает организации и централизованного руководства, и главари белуджских экстремистов признают, что отсутствие единства значительно затрудняет их продвижение. Это осознание первоначально привело к формированию BRAS в октябре 2017 года.



Теперь появляется дальнейшее понимание того, что объединение в формирование, подобное армии, позволяет различным группировкам совершать более разрушительные атаки и дополнительно влиять на политику Пакистана (будь то относительно Китая или освобождения белуджей), чем если бы они продолжали оставаться разобщенными.



Тем не менее, учитывая историю распрей между вооруженными группировками белуджей, устойчивость предлагаемого слияния остается под вопросом.



Внутренние конфликты ранее приводили к смертельным столкновениям между различными фракциями белуджских сепаратистов. Как уже упоминалось, в 2010 году в ОАБ произошел раскол, что привело к смертельным столкновениям между ее боевиками и "Объединенной армией белуджей" в июне 2015 года.



Аналогичный раскол произошел и в ФОБ. Мохаммед Букс, также известный как Джагу, первоначально присоединился к организации, но позже сформировал свою собственную группировку – "Фронт национального освобождения Белуджистана", после того как был отлучен от ФОБ за нарушение внутренней дисциплины. Впоследствии Джагу сдался властям и был убит другой вооруженной группировкой белуджей.



В прошлом конфликты возникали и внутри других существующих организаций. Как упоминалось ранее, в 2017 году разногласия привели к формированию новой фракции в ОАБ. Аналогичным образом в 2018 году пережила раскол "Белуджская республиканская армия": Гульзар Имам перед арестом основал "Белуджскую националистическую армию". В 2022 году, после ареста Имама, его фракция обвинила другие группировки боевиков в составе BRAS в отказе от сотрудничества и впоследствии вышла из коалиции.



Хотя племенная неприязнь и внутренние разногласия исторически преследовали повстанческое движение белуджей, в настоящее время лидеры сепаратистских группировок осознают, что они могут более эффективно подрывать деятельность пакистанских правительственных сил и помогать единомышленникам в достижении их целей. Назар выразил данное мнение в социальных сетях, когда подчеркнул необходимость слияния в рамках альянса BRAS. Однако история таких союзов предполагает, что внутренняя напряженность может сохраняться. Тем не менее слияние этих группировок может увеличить их численность и масштаб операций, тем самым создав повышенную угрозу как интересам Китая, так и Пакистана.