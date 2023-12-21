Два российских "Искандера" прилетели на совещание бандер с НАТОвцами в Мирнограде

09:04 23.12.2023

Российские "Искандеры" уничтожили группу высокопоставленных офицеров НАТО под Авдеевкой



Высокопоставленные офицеры ВСУ и НАТО были уничтожены российскими ракетами "Искандер" в гостинице "Европа", расположенном в населенном пункте Мирноград под Авдеевкой.



Как передает сайт газеты "Московский комсомолец" об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на данные нашей разведки.



При этом информация о ликвидации высокопоставленных офицеров ВСУ и натовских советников поступила из тыла ВСУ.



Известно, что 21 декабря, незадолго до ракетного удара, украинские военнослужащие решили устроить совещание в гостинице "Европа" в населенном пункте Мирноград, что западнее Авдеевки.



При этом в отеле собрались высокопоставленные военные, которые, как отмечают Telegram-каналы, "посчитали себя бессмертными".



После поступления этой информации в данную местность было незамедлительно направлено российское возмездие в виде двух ракет "Искандер".



Последствия этого удара для противника оказались настолько ужасными, что теперь высшее военно-политическое руководство "незалежной" думает, как объяснить такое количество потерь среди натовских инструкторов.



"В самое ближайшее время ждем нытья, что русские разбомбили отель с беременными радужными пони. Но по череде некрологов из западной прессы можно будет без труда узнать, кто из натовских офицеров вечером 21 декабря "разбился на вертолете", "сорвался в горах" и "подавился баварской сосиской", - говорится в сообщении Telegram-канала российских разведчиков.



Как ранее писала "Свободная Пресса", 16 декабря стали известны подробности ликвидации 28 высокопоставленных офицеров ВСУ, а также 12 офицеров НАТО в Староконстантинове (Хмельницкая область).