"Голые вечеренки" ивлеевцев в Москве: блядство и мерзость

10:08 23.12.2023

ГОЛАЯ ВЕЧЕРИНКА В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ: А ВЫ ТОЧНО ХОТИТЕ ВИДЕТЬ "ЭТО" В "ГОЛУБОМ ОГОНЬКЕ"?

В разгар спецоперации так называемые звезды не устают развлекаться и делиться фото с роскошных мероприятий в Сети. Голая вечеринка в центре Москвы вновь поставила вопрос: а вы точно хотите видеть "это" в "Голубом огоньке"?



Пока в зоне спецоперации наши ребята ведут тяжелые бои - штурмуют фланги Авдеевки, сражаются на Бахмутском направлении, наступают в районе поселка Богдановки и на многих других участках, - в столице кто-то по-прежнему предпочитает не видеть дальше своего носа.



Анастасия Ивлеева устроила вечеринку, на которой присутствовали так называемые звезды эстрады и не только - на фото попали Киркоров, Собчак, Лолита и многие другие. Мало того что масштаб мероприятия в такое время просто неуместен, особенно возмущает тематика и внешний вид гостей мероприятия. Все участники вечеринки полуголые, чей-то костюм и вовсе ограничился носком.



Сама Ивлеева, как передают телеграм-каналы, продемонстрировала на пояснице украшение стоимостью в миллионы рублей. Все происходящее выглядит как насмешка над страной и народом.



В своем телеграм-канале военный эксперт и блогер Юрий Подоляка резонно спросил: а вы точно хотите видеть "это" в "Голубом огоньке" - 2024? Автор отметил, что именно так выглядит "другая Россия, которую мы ... еще, к сожалению, не потеряли".



Наши солдаты на фронте сражаются явно не за это. Не за вот эту Россию, которую пока еще по непонятному мне недоразумению снимают в "голубых огоньках",



- подчеркнул Подоляка.