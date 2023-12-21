Экс-министр росправительства Абызов получил свои 12 лет за "Открытого правительства"

10:50 23.12.2023

Преображенский районный суд Москвы вынес приговор экс-министру по делам "Открытого правительства" Михаилу Абызову. Его обвиняли по статьям о создании преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческом подкупе и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Абызова приговорили к 12 годам строгого режима и штрафу в 80 млн рублей, кроме него по делу проходят еще 11 человек, никто из обвиняемых свою вину не признал.