Просто жуткая представительница Албании Дрита Зири завоевала титул "Мисс Земля" (фото)

11:12 23.12.2023

Представительница Албании Дрита Зири завоевала титул "Мисс Земля"



фото тут -

https://centralasia.media/news:2041916?from=mportal&place=nowread



CentralAsia (CA) - Албанка Дрита Зири стала победительницей международного конкурса красоты "Мисс Земля".



В конкурсе всего было 4 победительницы, которые олицетворяют стихии – Землю, Воздух, Огонь и Воду. Самым почетным титулом считается "Мисс Земля".



"Мисс Воздух" стала филиппинка Ильяна Адуана, титул "Мисс Огонь" – у представительницы Таиланда Коры Блиалулт, а "Мисс Вода" – До Тхи Лан Ань из Вьетнама.