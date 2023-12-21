 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Просто жуткая представительница Албании Дрита Зири завоевала титул "Мисс Земля" (фото)
11:12 23.12.2023

Представительница Албании Дрита Зири завоевала титул "Мисс Земля"

фото тут -
https://centralasia.media/news:2041916?from=mportal&place=nowread

CentralAsia (CA) - Албанка Дрита Зири стала победительницей международного конкурса красоты "Мисс Земля".

В конкурсе всего было 4 победительницы, которые олицетворяют стихии – Землю, Воздух, Огонь и Воду. Самым почетным титулом считается "Мисс Земля".

"Мисс Воздух" стала филиппинка Ильяна Адуана, титул "Мисс Огонь" – у представительницы Таиланда Коры Блиалулт, а "Мисс Вода" – До Тхи Лан Ань из Вьетнама.

Источник - centralasia.media
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