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|Просто жуткая представительница Албании Дрита Зири завоевала титул "Мисс Земля" (фото)
11:12 23.12.2023
Представительница Албании Дрита Зири завоевала титул "Мисс Земля"
фото тут -
https://centralasia.media/news:2041916?from=mportal&place=nowread
CentralAsia (CA) - Албанка Дрита Зири стала победительницей международного конкурса красоты "Мисс Земля".
В конкурсе всего было 4 победительницы, которые олицетворяют стихии – Землю, Воздух, Огонь и Воду. Самым почетным титулом считается "Мисс Земля".
"Мисс Воздух" стала филиппинка Ильяна Адуана, титул "Мисс Огонь" – у представительницы Таиланда Коры Блиалулт, а "Мисс Вода" – До Тхи Лан Ань из Вьетнама.