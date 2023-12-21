Какую роль играет "культура отмены" в формировании национальных идентичностей в Казахстане и Туркменистане?

11:25 23.12.2023

КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ "КУЛЬТУРА ОТМЕНЫ" В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ В КАЗАХСТАНЕ И ТУРКМЕНИСТАНЕ?

После распада СССР молодые постсоветские республики начали процесс конструирования своих национальных идентичностей. "Культура отмены" в отношении целой части своей истории и русского языка стала одним из главных инструментов в этом деле. О процессе формирования национальных идентичностей в Казахстане и Туркменистане через "культуру отмены" читайте в статье Елены Хлыщевой и Валентины Тихоновой. Подробнее - в материале ia-centr.ru.



Трансформация термина "культура отмены"



Изначально термином "культура отмены" объясняли общественное явление, при котором определенный субъект (личность, группа личностей, компания и т. д.) подвергался массовому осуждению или бойкоту за нарушение моральных стандартов. Постепенно "культура отмены" стала элементом внутриполитической борьбы и даже мировой политики.



Во внутриполитической борьбе это теперь удобный инструмент для "отмены" несогласных, когда их ценности перестают соответствовать интересам элит. Яркими примерами "культуры отмены" являются проявления русофобии в западных странах, которые сопровождаются "отменой" всего русского.

В истории России, особенно в советский период, своеобразная "культура отмены" проявлялась нередко, но по-своему. Деятели культуры или политики могли предаваться забвению, "отменяться" (переписываться) могли целые события из истории.



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Уничтожить старое, чтобы создать новое: конструирование национальной идентичности в Казахстане и Туркменистане

После распада СССР перед новыми государствами появилась необходимость в создании проекта государственного строительства практически с нуля. Причем они столкнулись с дилеммой. С одной стороны, есть титульная нация со своими культурными особенностями, с другой - сохраняется сильнейшее влияние русской культуры, оно досталось в наследство от российского и советского прошлого. Большинством республик, а в ЦА практически всеми, был выбран путь полного избавления от влияния русской культуры и обеспечения культурной безопасности титульной нации.



С этой целью в Казахстане и Туркменистане началось переосмысление той части истории, когда и сформировалось русское наследие. В первую очередь началось отрицание прогрессивной роли Советского Союза и тем более Российской империи в истории их наций в целом. Например, в Туркменистане период после Геоктепинского сражения описывается мрачными тонами, а само событие воспринимается как наиболее трагичная часть национальной истории. Это практически означает "отмену" определенной части истории и "отмену" российского/советского прошлого в целом.



В учебниках истории этих стран акцент сместился на относительно древний этап. В Казахстане это период формирования тюркских государств и Казахского ханства. В Туркменистане процесс формирования нации отсчитывается со времен полумифического персонажа Огуз-хана и с дальнейшим акцентом на период государства Сельджуков. Эти этапы истории казахской и туркменской наций, в отличие от российского/советского, возвеличиваются в учебных программах.



Формирование доказательной базы о величии предков является одним из ключевых элементов в конструировании современной национальной идентичности. Именно древняя (или средневековая) история воспринимается как идеал, а современное государство демонстрирует сохранение преемственности в отношении к ней.



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"Отмена" русского языка

Другим важнейшим элементом влияния русской культуры остается язык. В обеих республиках с разной интенсивностью ведется политика вытеснения русского языка и всего, что с ним связано. В Туркменистане этот процесс оказался наиболее интенсивным и в активную фазу вступил еще в начале века.



В Казахстане процесс дерусификации также постепенно касается всех сфер жизни - государственной службы, образования или даже частной и коммерческой деятельности.

Несмотря на заверения высших чинов о необоснованности подобных утверждений и принятой концепции "Триединства языков" в сфере образования, очевидно, что использование русского языка уменьшается. Смена алфавита станет очередным большим шагом в сторону "отмены" русского языка.



В Казахстане и Туркменистане "отмена" части истории, русской культуры и языка является одним из ключевых элементов в конструировании национальных идентичностей. Это характерно для многих постсоветских республик. Однако даже если "культура отмены" помогает эту идентичность сформировать, ее внешние последствия непредсказуемы. Она может сильно отдалить внутреннее культурное пространство от внешнего, препятствуя взаимодействию народов, что лишь усиливает угрозу культурной безопасности.



Полную версию статьи "Культура отмены" как механизм конструирования национальной идентичности стран каспийского макрорегиона (на примере анализа учебной литературы Казахстана и Туркменистана)" читайте в журнале "Концепт: философия, религия, культура".