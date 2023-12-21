Число заболевших коронавирусом в мире выросло за месяц на 50%

12:05 23.12.2023

Согласно данным еженедельной эпидемиологической сводки ВОЗ, число заболевших COVID во всем мире увеличилось на 52% за 28 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, зарегистрировано 850 тыс. случаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на официальный документ.



"Во всем мире число новых случаев COVID-19 увеличилось на 52% за 28-дневный период с 20 ноября по 17 декабря 2023 года по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. Было зарегистрировано более 850 тыс. новых случаев", – говорится в сообщении.



Отмечается, что за этот период от коронавируса умерли 3 тыс. человек, что на 8% меньше, чем в предыдущем месяце. Более 118 тыс. человек попали с COVID-19 в больницы, более 1,6 тыс. пациентов оказались в отделениях интенсивной терапии (ОИТ). Это на 23% и 51%, соответственно, больше, чем в предыдущие 28 дней.



По состоянию на 17 декабря 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 772 млн подтвержденных случаев и свыше 7 млн смертей. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в мае заявил, что на самом деле от COVID-19 умерли не менее 20 млн человек.



В ноябре сообщалось, грозит ли Казахстану новый карантин.



Елена Беляева