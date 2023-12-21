"Пираты Красного моря": угрозы хуситов судоходству стали предвестниками глобального повышения цен

13:57 23.12.2023 Йеменская группировка не испугалась формируемой американцами морской коалиции



Йеменская группировка не испугалась формируемой американцами морской коалиции



Некоторые из крупнейших судоходных компаний мира были вынуждены перенаправить свои суда со значительными затратами после того, как йеменская группировка хуситов в знак солидарности с палестинцами пригрозила атаковать суда, направляющиеся в израильские порты.

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Активно действующая в Йемене группировка хуситов потребовала, чтобы Израиль разрешил доступ гуманитарной помощи в Газу, которая страдает от более чем двухмесячной израильской осады и бомбардировок. Йеменские боевики также призвали Израиль прекратить свою жестокую войну в Газе, в результате которой погибло около 20 тысяч палестинцев, отмечает "Аль-Джазира".



В рамках своей кампании солидарности с палестинским народом хуситы начали действовать. После первых обстрелов Израиля беспилотниками и крылатыми ракетами повстанцы нацелились на коммерческие суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем.



Атаки хуситов "не наносят ущерба международному судоходству", а направлены только на то, чтобы навредить Израилю, заявил лидер повстанческой группировки. Они захватили одно судно и пытались захватить другие, одновременно обстреляв ракетами еще несколько.



Хуситы заявили, что судам, не имеющим связей с Израилем, не о чем беспокоиться, и удары будут нацелены только на суда, принадлежащие Израилю или перевозящие товары в Израиль и из Израиля обратно. Но отследить принадлежность судов может быть сложно, а некоторые компании, на которые нацелены, отрицают наличие связей с Израилем.



Йеменские боевики нанесли около 100 ударов беспилотниками и баллистическими ракетами по 10 коммерческим судам, сообщило Министерство обороны США.



Недавно американский эсминец USS Carney и британский эсминец HMS Diamond сбили более десятка беспилотников. Ранее в декабре французский многоцелевой фрегат FREMM "Лангедок" также перехватил три БПЛА, в том числе с помощью ракет класса "земля-воздух" Aster 15.



Теперь Вашингтон стремится возглавить международную операцию по наращиванию усилий против йеменской группировки хуситов под эгидой Объединенных морских сил и их оперативной группы 153.



"Это операция по перестрахованию коммерческих судов", - сказала Элоиза Файе, исследователь Французского института международных отношений (IFRI), добавив, что до сих пор неясно, идет ли речь о сопровождении коммерческих судов или объединении возможностей противовоздушной обороны для борьбы с беспилотниками и баллистическими ракетами.



В любом случае, в ответ на хуситские действия и угрозы Соединенные Штаты объявили о формировании коалиции из 10 стран для сдерживания нападений, которые угрожают нарушить торговлю, проходящую по одному из самых оживленных морских маршрутов в мире. Шеф Пентагона Ллойд Остин провел видеоконференцию с 43 странами, ЕС и НАТО, заявив им, что "атаки уже повлияли на мировую экономику и будут продолжать угрожать коммерческому судоходству, если международное сообщество не объединится для коллективного решения проблемы".



Американцы объявили о проведении в районе Красного моря международной операции по обеспечению безопасности под названием Operation Prosperity Guardian, в которой в качестве участников указаны Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания. Мадрид, однако, заявил, что не будет принимать участия. Испания, как сообщает El País со ссылкой на правительство, заявила, что примет участие в операции только в том случае, если НАТО или ЕС решат сделать это, а не "в одностороннем порядке".



По словам Брэдли Боумена, старшего директора Центра военной и политической мощи Вашингтонского фонда защиты демократий, ряд ближневосточных союзников, похоже, остаются в стороне от американской инициативы. "Где Египет? Где Саудовская Аравия? Где Объединенные Арабские Эмираты?", – цитирует его POLITICO. У Китая, напоминает издание, также есть база в Джибути, где находятся его военные корабли, но и он не входит в коалицию.



Ранее в этом году Саудовская Аравия договорилась с Тегераном, близким союзником хуситов, о восстановлении официальных дипломатических отношений после семилетнего разрыва. И поскольку переговоры в Йемене и сближение с Ираном висят на волоске, аравийское королевство не присоединилось к военному альянсу под руководством США. Другие арабские тяжеловесы, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Египет, также не присоединились к американской коалиции, констатирует "Аль-Джазира".



Со своей стороны, хуситы пообещали, что возглавляемая американцами оперативная группа не сумеет сдерживать их, и боевики уверяют, что способны превратить Красное море в "кладбище кораблей".



"Даже если Америке удастся мобилизовать весь мир, наши военные операции не прекратятся, пока не прекратятся преступления геноцида в Газе и пока не дадут продовольствию, медикаментам и топливу поступать к осажденному населению, каких бы жертв это нам ни стоило", - заявил член политбюро хуситского движения Мохаммед Аль-Букаити.



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Напомним, что хуситы (под таким названием известны сторонники шиитского движения "Ансар Аллах") восстали против международно признанного правительства Йемена в 2014 году, начав боевые действия, которые привели к гражданской войне, вызвавшей разрушительный гуманитарный кризис в обедневшей арабской стране.



В течение многих лет – как утверждается, при поддержке Ирана – хуситы сражались с военной коалицией, возглавляемой соседней Саудовской Аравией, в которую также входили западные и региональные союзники.



За последние годы, напоминает издание POLITICO, хуситы заявили о нескольких крупных ударах по ценным энергетическим объектам в Саудовской Аравии, но многие международные наблюдатели назвали некоторые из их более крупных заявлений неправдоподобными, рассматривая хуситов как дымовую завесу для прямых действий Ирана против его заклятого врага Эр-Рияда.



Как бы то ни было, конфликт в Йемене зашел в тупик, и Эр-Рияд решил начать мирные переговоры с хуситской группировкой после многих лет гражданской войны и интервенции.



Хуситы на протяжении многих лет неуклонно укрепляли свою власть в Йемене. По словам Томаса Джуно, доцента Высшей школы общественных и международных отношений Оттавского университета, они хотят добиться признания со стороны международного сообщества (и в Йемене) в качестве законного правительства. "Они не добьются этого в обозримом будущем, но, по крайней мере, они хотят заставить международное сообщество иметь дело с ними как с де-факто управляющей властью в стране", - сказал эксперт в интервью "Аль-Джазире".



"В контексте войны в Газе они хотят продемонстрировать, что являются ключевым членом возглавляемой Ираном "оси сопротивления", демонстрируя свою поддержку ХАМАСУ. Таким образом, я ожидаю, что их усилия по нарушению морского сообщения в Красном море продолжатся", – констатирует Томас Джуно.



Хуситы в настоящее время по-прежнему контролируют большую часть Йемена, включая столицу Сану и некоторые западные и северные районы вблизи границ с Саудовской Аравией. Отряды "Ансар Аллах" располагают значительным военным арсеналом, который включает в себя различные беспилотные летательные аппараты и ракеты, включая баллистические противокорабельные ракеты, которые они впервые в истории успешно применили против судов в Красном море.



Хуситы впервые запустили ракеты и беспилотники по югу Израиля в октябре, но они либо не достигли своих удаленных целей - примерно в 2000 км (1240 миль) – либо были перехвачены Израилем и его союзниками. Но поскольку Тель-Авив продолжал отклонять международные призывы к прекращению огня, йеменские боевики значительно усилили свои удары, используя свои позиции вблизи Красного моря и особенно вблизи узкого Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Аденский залив с южной частью моря.



Они захватили и удерживали в своих портах торговое судно, они атаковали еще несколько торговых судов, перевозивших все, от транспортных средств до продовольствия, и Пентагон утверждает, что некоторые из их снарядов летели в направлении военных кораблей США, прежде чем были сбиты.



"Мы стремимся развивать наш военный потенциал, чтобы преодолеть любые препятствия и достичь наших целей", - заявил лидер хуситов Абдул Малик аль-Хуси. Если США нападут на Йемен, "мы будем нацелены на них", выпустив ракеты и беспилотники по американским линкорам и другим судам, добавил он.



Как отмечает POLITICO, действия хуситских формирований создают проблемы для западных военно-морских сил, поскольку им приходится отбиваются от дешевых беспилотников сверхдорогим оборудованием. Так, стоимость ракет класса "земля-воздух" Aster 15, выпущенных французским фрегатом "Лангедок", оценивается более чем в 1 миллион евро каждая, в то время как беспилотники иранского производства типа "Шахед", вероятно, используемые хуситами, стоят едва ли 20 тысяч долларов.



"Когда вы убиваете "Шахеда" с помощью Aster, на самом деле это "Шахед" убивает Aster", - заявил не так давно начальник штаба обороны Франции генерал Тьерри Буркхард на конференции в Париже.



Однако, если "Шахед" поразит коммерческое судно или военный корабль, стоимость будет намного выше, замечает POLITICO.



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Насколько серьезно угрозы хуситов судоходству нарушают торговлю?



Баб-эль-Мандебский пролив (Врата плача) между Джибути и Йеменом, где хуситы нападают на суда, отмечает южный вход в Красное море, которое соединяется с Суэцким каналом и служит важнейшим связующим звеном между Европой и Азией.



По оценкам, по этому маршруту проходит от 12 до 15 процентов мировой торговли, что составляет 30 процентов мировых контейнерных перевозок.



По данным Управления энергетической информации США, через пролив Баб-эль-Мандеб в первой половине 2023 года проходило 12 процентов от общего объема мировой морской торговли нефтью, а также 8 процентов сжиженного природного газа. Это составляет 8,8 миллиона баррелей нефти в день и 4,1 миллиарда кубических футов СПГ в день.



Каждый год через Баб-эль-Мандебский пролив проходит более 17 тысяч судов, некоторые направляются к Суэцкому каналу, который доставляет их в Средиземное море.



Датская AP Moller-Maersk, на долю которой приходится 15 процентов мирового рынка контейнерных перевозок, оказалась в числе нескольких крупнейших мировых компаний в сфере судоходства, отказавшихся от использования этого маршрута.



Согласно оценкам S&P Global Platts, контейнерные тарифы на перевозки из Северной Азии в Великобританию, которые проходят через Красное море и Суэцкий канал, достигли рекордно высокого уровня в этом году.



Некоторые судоходные компании выбирают единственную морскую альтернативу – гораздо более длинный маршрут вокруг Африки. Но это может означать увеличение расходов, и их путешествие может продлиться до двух недель.



Теперь, когда Баб-эль-Мандебский пролив стал опасен, "альтернативы требуют дополнительных затрат, дополнительных задержек и не вписываются в уже существующую интегрированную цепочку поставок", - утверждает Марко Форджионе, генеральный директор Института экспорта и международной торговли.



Переанаправление судов вокруг Африки увеличивает время в пути до двух недель, создавая дополнительные расходы и заторы в портах.



Осложнения для судоходных компаний возникли на фоне еще одного неприятного для них инцидента, поскольку из-за засухи жизненно важный Панамский канал также столкнулся с резким сокращением грузопотока, который он может обслуживать.



Кто может пострадать от возникшей в районе Красного моря ситуации больше всего? Израиль, первая непосредственная цель хуситов, уже ощутил на себе последствия нарушения морской торговли.



Движение через южный порт Эйлат, расположенный в городе, который также является туристическим направлением, прекратилось, и обозримое будущее кажется неопределенным, пока в близлежащей Газе бушует война.



Как отмечает "Аль-Джазира", Египет, который и до войны сталкивался с экономическими проблемами, может сильно пострадать от замедления торговли в дополнение к снижению транзитных сборов за грузы, проходящие через Суэцкий канал, от чего он сильно зависит.



Европа и государства Средиземноморья тоже могут понести наибольшие потери, если текущая ситуация сохранится в долгосрочной перспективе, поскольку пострадали многие суда, доставляющие грузы в эти страны и из них.



Хотя полномасштабного экономического кризиса пока не предвидится, то, что происходит на Красном море, может привести к глобальному росту цен, констатирует POLITICO.



"Ситуация вызывает беспокойство во всех аспектах - особенно с точки зрения энергетики, нефти и газа", - утверждает ведущий аналитик по танкерам S&P Global Market Intelligence Фотиос Кацулас. По его словам, ожидается, что спрос на топливо уже увеличится до 5 процентов, а более высокие цены на топливо, более высокие затраты на доставку, более высокие страховые взносы в конечном счете означают более высокие издержки для потребителей.



Джон Ставперт, старший менеджер Международной палаты судоходства, сказал, что, хотя "это повлияет на цены товаров на кассе вашего супермаркета" и может повлиять на цены на нефть, "по-прежнему существуют перевозки транзитом через Красное море". Он утверждает, что это не "полное нарушение", сравнимое с многодневной "пробкой" в канале в 2021 году из-за севшего на мель контейнеровоза.

Андрей Яшлаавский Источник - МК

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