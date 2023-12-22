Расходы на армию в Узбекистане в 2023 году увеличены на $260 млн. Если завтра в поход...

15:20 23.12.2023

В Узбекистане расходы на оборону и безопасность увеличены дополнительно на 3,2 трлн сумов ($260 млн). Об этом говорится в поправках в закон о государственном бюджете 2023 года, которые были утверждены Законодательной палатой и Сенатом Олий Мажлиса, сообщает "Газета.uz".



Увеличение затрат на оборону и безопасность предусмотрено "закрытым постановлением", говорится в сопроводительном документе.



В целом расходы "других организаций" (Министерство обороны, Служба государственной безопасности, Министерство внутренних дел, Национальная гвардия, Таможенный комитет, Комитет по управлению государственными резервами и другие) выросли на 1,91 трлн сумов - с 36,06 трлн до 37,97 трлн сумов (3,07 млрд долларов).



Оборонные расходы удалось увеличить на 3,2 трлн сумов за счет сокращения других затрат. В частности, в связи с переводом Таможенного комитета и Комитета по управлению государственными резервами (Узкомгосрезерв) в структуру Министерства экономики и финансов расходы сокращаются на 944,4 млрд сумов и 64,5 млрд сумов соответственно.



Кроме того, согласно документу, на расходы специального борта Uzbekistan Airways было выделено 47,9 млрд сумов ($3,8 млн).



Законодательная палата приняла закон о поправках 15 декабря, Сенат одобрил его 20 декабря. В целом изменения и дополнения в бюджет 2023 года предусматривают увеличение госрасходов почти на 2 млрд долларов.