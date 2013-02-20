 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 22.12.2023
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Генерал Пиракзода и полгода не проруководил штабом Погранвойск Таджикистана
16:15 23.12.2023

Пиракзода Хикматулло освобожден от должности первого заместителя Командующего Пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана - начальника Главного штаба Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистан.

Как сообщает пресс-служба президента РТ, соответствующий указ подписал президент Эмомали Рахмон.

Раджабзода Муродали Раджаб назначен первым заместителем Командующего Пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан – начальником Главного штаба Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан.
Подробнее: centralasia.media/news:2041953?f=cp

ПИРАКЗОДА (ПИРАКОВ) Хикматулло
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начальник военно-оперативного отдела "Сугд" Главного управления Пограничных войск

с 13.11.2017 - 1-й заместитель командующего Пограничными войсками - начальник Главного штаба пограничных войск государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

с 10.08.2019 - 10.07.2020 - первый заместитель Командующего Пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан – начальник Главного штаба Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан.

с 10.07.2020 - Начальник Высшего пограничного института Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан;

В ? - 7.08.2023 - начальник управления Пограничных войск по Согдийской области

С 7 авг. 2023 - 23.12.2023 - 1-й заместитель Командующего Пограничными войсками – начальник Главного штаба Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан

генерал-майор (20.02.2013)

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - centralasia.media
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