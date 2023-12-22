В день, когда голожопые ивлеевцы пидарасили подиум... РосАвиация потеряла в Донбассе "сушки" с экипажами

16:44 23.12.2023

Гибель российских самолетов: Появляются новые подробности

Михаил Рябов. 22.12.2023



Появляются новые подробности сегодняшнего ЧП в Херсонской области, где, как утверждает украинская сторона, из засады были сбиты три российских бомбардировщика. Официальных данных российских военных нет, но военкоры сообщают о крушении как минимум одного борта.



"Сам факт гибели наших самолетов уже никто особо не отрицает. Однако это произошло не на Крынках, а в районе, где наши работали по Крынкам. На удалении 30-50 км. Судя по имеющейся информации, наши самолеты были поражены западной системой ПВО с правого берега. Пилоты боролись за борта до последней секунды", – пишет волонтер Алексей Живов.



Появляются новые подробности сегодняшнего ЧП в Херсонской области, где, как утверждает украинская сторона, из...



Его коллега волонтер Владимир Романов уточняет, что "сушки сбиты не районе Крынок, а в районе Чаплинки".



Военкор Александр Харченко объясняет, почему украинская пропаганда сейчас всячески раздувает инцидент.



"На фоне трагедии под Крынками Зеленский заявил, что голландское правительство начало подготовку к поставке на Украину 18 истребителей F-16. И это только первая партия.



Эти события взаимосвязаны. Господство российской авиации в воздухе было признано основным фактором, сорвавшим летнее контрнаступление Украины. Сейчас украинские генералы делают все для того, чтобы убедить западных спонсоров в том, что они могут достигнуть паритета с российскими ВКС . Удары ATACMS и беспилотников по аэродромам, засады комплексов ПВО и иные меры говорят о том, что Российская авиация стала основной целью для противника. Борьба идет комплексная и последовательная.



Если ВСУ удастся приземлить наши борта и поставить на крыло заокеанские птицы, то появится серьезный аргумент в пользу продолжения поддержки украинских сил. В этом случае на Украину поставят новые танки, гаубицы и ББМ. Если даже американские истребители не смогут изменить ситуацию в воздухе, то можно ожидать сворачивание поддержки украинских сил и склонения Киева к переговорам", – поясняет Харченко.



Автор блога "Русский инженер" Алексей Васильев считает, что российской армии нужно срочно внедрять новый тип беспилотных охотников за вражескими системами ПВО.



"Почему комплекс ПВО большой дальности позволяет себе находиться вблизи линии фронта?? Отошел на дальность действия обычных мавиков, и все, можно работать на всю дистанцию стрельбы? Да, есть надежда на "Ланцеты", но их мало, на их расчеты идет охота, их стараются давить РЭБом и обманывать ложными целями. Поэтому необходим дрон, который сможет часами барражировать в воздухе ожидая появления цели, чтобы бить ее в движении, ночью, и тем самым отсекать ложные цели и работать в глубоком тылу, уничтожая ЗРК на подходе", – пишет Васильев.



"Только после системного уничтожения ПВО, можно будет снова говорить о выходе на оперативный простор и возвращению к маневренной войне. Без этого будет продолжаться позиционный тупик с морем крови, и прогрызанием обороны врага ценой большого количества жизней наших ребят", – уточняет автор.