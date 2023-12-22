 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 23.12.2023
17:18  Баи в Ташкенте обиделись на "завоевателя" Прилепина, но узбекская молодежь думает иначе
17:15  Под знаменем шока: ультраправая волна в Латинской Америке, - С.Кожемякин
17:06  Ангола вышла из ОПЕК, но нефть от этого дешевле не станет
17:04  В России появился вирус пострашнее ковида и лихорадки Денге
17:01  На пути Джо Байдена встали нелегалы. Миграционный кризис бьет по рейтингам президента США и мешает помощи Украине
16:44  В день, когда голожопые ивлеевцы пидарасили подиум... РосАвиация потеряла в Донбассе "сушки" с экипажами
16:15  Генерал Пиракзода и полгода не проруководил штабом Погранвойск Таджикистана

15:20  Расходы на армию в Узбекистане в 2023 году увеличены на $260 млн. Если завтра в поход...
13:57  "Пираты Красного моря": угрозы хуситов судоходству стали предвестниками глобального повышения цен
13:40  Две причины ожидания. Почему Россия не наказывает Армению за "Спутник", - Г.Мирзаян
12:05  Число заболевших коронавирусом в мире выросло за месяц на 50%
11:25  Какую роль играет "культура отмены" в формировании национальных идентичностей в Казахстане и Туркменистане?
11:12  Просто жуткая представительница Албании Дрита Зири завоевала титул "Мисс Земля" (фото)
10:50  Экс-министр росправительства Абызов получил свои 12 лет за "Открытого правительства"
10:08  "Голые вечеренки" ивлеевцев в Москве: блядство и мерзость
09:09  Марат Нуралиев назначен послом Кыргызстана в Катаре, Анвар Анарбаев - в Малайзии
09:04  Два российских "Искандера" прилетели на совещание бандер с НАТОвцами в Мирнограде
00:53  Две крупнейшие боевые организации белуджских сепаров сливаются в единую "армию". Пакистану хана? - Л.Шашок
00:37  Российская армия ускоренно перевооружается, - Владимир Карнозов
Пятница, 22.12.2023
23:37  Скончалась известная кыргызстанская журналистка Ольга Дзюбенко
21:47  Израиль назвал безопасные районы Газы, а потом ударил туда авиацией, - The New York Times
21:25  Пригожина "исполнили" по приказу Патрушева, - Wall Street Journal
21:22  Духовное управление мусульман РФ разрешило верующим пользоваться криптовалютой
18:54  Тегеран товарный. Страны ЕАЭС и Иран готовятся подписать соглашение о беспошлинной торговле, - Къ
18:50  РосМИД (Захарова) о присоединении Узбекистана к России
18:49  Запад теснит Россию в ЦентрАзии, - Томаш Здеховски
18:47  Экс-министресса финансов Румынии Драгу за сутки сменила гражданство и стала... главой Нацбанка Молдавии
18:46  Дания, де факто, согласилась на перманентный оккупационный режим США
18:40  Разруха наступает… от США до Киева, - Андрей Школьников
17:01  "Гражданская война": распад США по украинскому сценарию покажут уже весной
17:00  США разберут Украину на цифровой материал для создания оружия нового поколения
16:56  Бухарские людоеды: упыри атакуют
16:50  Агентура ЦРУ пытается украинизировать казахстанскую Православную церковь, - В.Прохватилов
16:48  Скончался бывший глава Московского района ТаджССР казах Алихан Кушниязов
16:34  Узбекистан в составе России: плюсы и минусы, - Захар Прилепин
15:38  Хуаньцю шибао: Фантазия XXI века. В Китае высмеяли американские "адские санкции"
12:25  Трампа накрыла волна "колорадских" исков, - НГ
12:20  Хроника пикирующей Казэнергетики, - Алма Бектенова
12:16  Казахстан-2022: конфликты, риски, проблемы, - Данияр Ашимбаев
11:36  Зачем США устроили переполох в Красном море, - Тимофей Бордачев
10:06  Денежные переводы из России в Узбекистан постепенно сокращаются - Всемирный банк
09:34  Страшный сон Генри Киссинджера: с чем роспремьер Мишустин вернулся из Китая, - В.Бондарь
08:58  Единство Запада в отношении РФ слабее, чем ожидалось, - Повилас Игнатавичюс
08:46  Российские гимнастки-"художницы" больше никогда не будут выступать без флага и гимна страны, - Ирина Винер
08:43  Бахты – Аягоз. Казахстан начал строить новую железную дорогу в Китай
08:41  ХАМАС отказался от перемирия с Израилем
01:29  В Ташкенте открыли памятник, символизирующий борьбу с коррупцией. В виде вытянутой руки...
01:00  Задержан за коррупцию хоким Избосканского района Узбекистана С.Исмаилов
00:32  Русский язык в прицеле мировой гибридной войны, - Александр Бартош
00:29  В Индонезии восстали папуасы, Собрав целую армию - TPNPB
00:26  Казахские нефтяники качают права, - В.Панфилова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В день, когда голожопые ивлеевцы пидарасили подиум... РосАвиация потеряла в Донбассе "сушки" с экипажами
16:44 23.12.2023

Гибель российских самолетов: Появляются новые подробности
Михаил Рябов. 22.12.2023

Появляются новые подробности сегодняшнего ЧП в Херсонской области, где, как утверждает украинская сторона, из засады были сбиты три российских бомбардировщика. Официальных данных российских военных нет, но военкоры сообщают о крушении как минимум одного борта.

"Сам факт гибели наших самолетов уже никто особо не отрицает. Однако это произошло не на Крынках, а в районе, где наши работали по Крынкам. На удалении 30-50 км. Судя по имеющейся информации, наши самолеты были поражены западной системой ПВО с правого берега. Пилоты боролись за борта до последней секунды", – пишет волонтер Алексей Живов.

Появляются новые подробности сегодняшнего ЧП в Херсонской области, где, как утверждает украинская сторона, из...

Его коллега волонтер Владимир Романов уточняет, что "сушки сбиты не районе Крынок, а в районе Чаплинки".

Военкор Александр Харченко объясняет, почему украинская пропаганда сейчас всячески раздувает инцидент.

"На фоне трагедии под Крынками Зеленский заявил, что голландское правительство начало подготовку к поставке на Украину 18 истребителей F-16. И это только первая партия.

Эти события взаимосвязаны. Господство российской авиации в воздухе было признано основным фактором, сорвавшим летнее контрнаступление Украины. Сейчас украинские генералы делают все для того, чтобы убедить западных спонсоров в том, что они могут достигнуть паритета с российскими ВКС . Удары ATACMS и беспилотников по аэродромам, засады комплексов ПВО и иные меры говорят о том, что Российская авиация стала основной целью для противника. Борьба идет комплексная и последовательная.

Если ВСУ удастся приземлить наши борта и поставить на крыло заокеанские птицы, то появится серьезный аргумент в пользу продолжения поддержки украинских сил. В этом случае на Украину поставят новые танки, гаубицы и ББМ. Если даже американские истребители не смогут изменить ситуацию в воздухе, то можно ожидать сворачивание поддержки украинских сил и склонения Киева к переговорам", – поясняет Харченко.

Автор блога "Русский инженер" Алексей Васильев считает, что российской армии нужно срочно внедрять новый тип беспилотных охотников за вражескими системами ПВО.

"Почему комплекс ПВО большой дальности позволяет себе находиться вблизи линии фронта?? Отошел на дальность действия обычных мавиков, и все, можно работать на всю дистанцию стрельбы? Да, есть надежда на "Ланцеты", но их мало, на их расчеты идет охота, их стараются давить РЭБом и обманывать ложными целями. Поэтому необходим дрон, который сможет часами барражировать в воздухе ожидая появления цели, чтобы бить ее в движении, ночью, и тем самым отсекать ложные цели и работать в глубоком тылу, уничтожая ЗРК на подходе", – пишет Васильев.

"Только после системного уничтожения ПВО, можно будет снова говорить о выходе на оперативный простор и возвращению к маневренной войне. Без этого будет продолжаться позиционный тупик с морем крови, и прогрызанием обороны врага ценой большого количества жизней наших ребят", – уточняет автор.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703339040


Новости Казахстана
- Закон о добровольной дактилоскопической регистрации одобрили Сенаторы
- Казахстан начал строить новую железную дорогу в Китай: грузооборот увеличится еще на 20 млн тонн
- Казахстан и Саудовская Аравия на пути к стратегическому партнерству
- МЧС представил Мажилису законопроект по вопросам гражданской защиты
- Комиссия определила 19 обладателей государственной премии "Дарын"
- Постановление ЦИК РК от 21 декабря 2023 года №105/807
- Хроника пикирующей энергетики
- Бывший зам.директора филиала Аграрно-кредитной корпорации присвоил 90 млн тенге, выделенных КХ на покупку КРС
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: "Нужны законы новой формации"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  