На пути Джо Байдена встали нелегалы. Миграционный кризис бьет по рейтингам президента США и мешает помощи Украине

17:01 23.12.2023

Президент США Джо Байден предпринимает отчаянные попытки снизить остроту кризиса на границе с Мексикой. От рекордного наплыва нелегалов страдают и пограничные районы, и американские фермеры, и рейтинги главы Белого дома, и даже Украина. Перспективы оказания ей дальнейшей помощи напрямую зависят от того, договорятся ли американские законодатели друг с другом по вопросу с мексиканской границей. И хотя Конгресс США посылает позитивные сигналы, что в январе соглашение будет достигнуто, скептики в очередной раз предрекают задержку. В итоге в администрации США вновь задумались над тем, можно ли будет помочь Киеву иначе - за счет замороженных резервов Центробанка РФ.



Наплыв мигрантов с территории Мексики беспрецедентен по своим масштабам: в 2023 финансовом году было зафиксировано 2,47 млн случаев нелегального пересечения юго-западной границы США



На следующей неделе высокопоставленная американская делегация отправится в Мексику на встречу с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и его командой. Задача, как заявили в Белом доме, "обсудить дальнейшие действия, которые можно совместно предпринять для решения текущих пограничных проблем". Ожидается, что в делегацию войдут госсекретарь Энтони Блинкен, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас и советник Белого дома по внутренней безопасности Лиз Шервуд-Рэндалл.



Договоренность о визите, который запланирован на 27 декабря, была достигнута в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора президента США Джо Байдена с господином Обрадором. В центре внимания, как сообщили в Белом доме, оказались меры по "управлению беспрецедентными миграционными потоками в Западном полушарии".



Один из таких шагов был предпринят в понедельник: власти США закрыли два железнодорожных перехода в штате Техас, которые использовались все большим и большим числом нелегалов для пересечения границы. При этом экстренные меры вызвали недовольство американского бизнеса, ведущего дела с Мексикой.



Десятки крупных сельскохозяйственных групп США призвали правительство вновь открыть контрольно-пропускные пункты, утверждая: блокировка торговых маршрутов приводит к огромным экспортным потерям. Но пока решение остается в силе.



Наплыв нелегалов, которые пытаются пересечь границу США, в этом году бьет все рекорды. Как сообщило издание The Washington Examiner со ссылкой на источники в пограничной службе, в прошлый понедельник был побит очередной такой рекорд - 14,5 тыс. нелегалов за одни лишь сутки. "Подавляющее большинство пересечений было осуществлено иммигрантами, которые зашли в США, минуя пограничный пост, и незаконно пересекли границу страны, в то время как небольшой процент пытался въехать в пункт въезда, но им было отказано",- отметило издание.



Сейчас, по подсчетам The Washington Examiner, на территории США находятся 13 млн нелегальных мигрантов - "больше, чем население любого из штатов, кроме четырех: Калифорнии, Техаса, Нью-Йорка и Флориды". При этом консервативное издание винит в произошедшем "политику открытых границ президента Джо Байдена, которая способствует созданию ежедневных очередей из иммигрантов".



Ситуация уже привела к значительному падению рейтингов главы Белого дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Harvard CAPS-Harris. В декабре лишь 38% зарегистрированных избирателей одобряли подход президента США к иммиграции, что на 8 процентных пунктов меньше показателей ноября.



Едва ли не каждый третий избиратель назвал иммиграцию одной из главных проблем страны (больше их волнует только рост цен).



Две трети опрошенных заявили, что виновник кризиса - Джо Байден, а 70% (в том числе 55% демократов) уверены, что администрации следует ввести "новую, более строгую" политику для сокращения числа нелегалов.



Неудивительно, что положение дел на мексиканской границе стало одним из главных аргументов республиканцев против Джо Байдена. Контролируемая ими Палата представителей назвала катастрофическими итоги 2023 финансового года (закончился 30 сентября). Профильный комитет нижней палаты Конгресса сообщил, что пограничная служба зафиксировала 2,47 млн случаев нелегального пересечения юго-западной границы (в 2022 году было 2,37 млн, в 2021-м - 1,73 млн, а, например, в 2019-м - всего 977,5 тыс.). При этом среди них оказались 169 человек из списка террористов - они были задержаны при попытке незаконного въезда в США. "Американцам не нужны дополнительные доказательства того, что стратегия Байдена и Майоркаса после отмены "статьи 42" (положение, позволявшее почти незамедлительно возвращать нелегалов на территорию Мексики.- "Ъ") провалилась",- заявили законодатели.



Борьба с нелегальной иммиграцией стала одним из главных пунктов предвыборной риторики ведущих республиканцев, борющихся за номинацию. Они все обещают в случае своей победы объявить режим ЧП и отправить регулярную армию для противодействия наплыву мигрантов. Больше остальных, как это часто бывает, отличился экс-президент США Дональд Трамп. Фаворит республиканской гонки заявил, что нелегалы "отравляют кровь" Соединенных Штатов. Это вызвало резкую критику со стороны предвыборного штаба президента Байдена.



Цитаты экс-президента даже сравнили со словами Адольфа Гитлера. На что господин Трамп в очередной раз отшутился, заявив, что не читал "Mein Kampf" (в РФ книга признана экстремистской), но уверен: там имелось в виду совсем другое.



Напомним, что тема с границей выходит далеко за пределы собственно миграционной ситуации в США. Речь о главном препятствии для выделения средств в рамках единого пакета дополнительного финансирования в размере $106 млрд. Эти деньги, которые Джо Байден запросил у Конгресса еще несколько месяцев назад, планируется потратить на борьбу с миграционным кризисом, а также на оказание помощи Израилю, Украине и Тайваню. Республиканцы в обеих палатах Конгресса настаивают, что без глубокой миграционной реформы никакой помощи союзникам выделено не будет.



Консенсуса до сих пор нет, но стороны продолжают посылать позитивные сигналы. Так, во вторник лидеры демократов и республиканцев в Сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл в совместном заявлении (что случается нечасто) заверили: переговоры продвигаются вперед. "Двухпартийные переговоры по безопасности границ имеют важное значение с точки зрения усилий Сената по работе над важнейшими приоритетами национальной безопасности. Наши коллеги добиваются обнадеживающих успехов на этом фронте",- отмечалось в заявлении.



Издание Politico, однако, настроено более скептически. По данным журналистов, "сенаторы добились значительного прогресса в повышении стандартов подачи заявлений о предоставлении убежища, но находятся только на начальной стадии разработки законодательства и еще не договорились о рамочном соглашении". Законодатели надеются, что сделка будет достигнута в январе, но и здесь могут возникнуть трудности - до февраля им нужно договориться по 12 законопроектам о финансировании собственного правительства, что тоже может затормозить переговоры.



Ожидая очередной задержки в утверждении помощи Украине, администрация Байдена посылает сигналы о готовности искать другие варианты. Как сообщила в четверг со ссылкой на свои источники газета The New York Times, Белый дом анализирует возможные способы конфискации замороженных в западных странах активов российского Центробанка для дальнейшей передачи денег (а это более $300 млрд) Украине. Ранее в администрации Джо Байдена считали такой вариант проблематичным. Но, вероятно, теперь он кажется Белому дому более реальным, чем успешное согласование сделки по мексиканской границе.



Екатерина Мур, Вашингтон

Газета "Коммерсантъ" №240 от 23.12.2023, стр. 3