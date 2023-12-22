В России появился вирус пострашнее ковида и лихорадки Денге

17:04 23.12.2023

Врачеватели из интернета - чудовищная зараза. С остальными инфекциями мы справимся благодаря коллективному иммунитету



Михаил Зубов



"Три дня человек болеет, покашляет, почихает, потом уже все спокойно. Человек выздоравливает. Так этот новый штамм ковида протекает сейчас у заболевших. Скорее всего, так и будет дальше. Это касается тех, кто привились. А остальным надо было прививаться…"



Как протекает заболевание новым штаммом ковида - впервые рассказал "Свободной Прессе" председатель комитета Госдумы по охране здоровья, хирург, "Отличник здравоохранения РФ" Бадма Башанкаев на брифинге в РИА "Новости".



Еще об одной вирусной напасти, угрожающей планете, поведала руководитель группы ВОЗ по вирусам Диана Рохас Альварес. "Каждый второй житель Земли подвержен риску заражения лихорадкой Денге. Около четырех миллиардов человек могут умереть", - сказала представительница ВОЗ.



Но Диана Альварес, как все лукавые европейские чиновницы, забыла сказать кое что. В данном конкретном случае - что если лечить болезнь, то умирать совсем не обязательно.



В Европе бесплатно никто никого не лечит. В России - лечат и будут лечить. И наши врачи стараются, буквально бегают за пациентами. Даже принимаются законы о том, как оградить пациентов от назойливого внимания медиков. Врач не может лечить без письменного разрешения больного. Вот приезжает скорая, а больной умирает. И подписать бумажку не может, и лечить его нельзя.



При этом те, кто в сознании, обращаются не к врачам, а к целителям из Интернета.



- У нас в России, в отличие от других стран, есть бесплатная Скорая помощь. Нужно вызывать ее, если вам плохо. Врачи приедут и помогут, - призывает депутат Башанкаев.



К сожалению, часто вместо того, чтобы вызвать квалифицированного врача, заболевшие входят в Интернет и лечатся дистанционно.



- Если человек обратился к врачу, а тот оказал неправильную помощь, с него можно хотя бы спросить. Не обязательно, что он виноват, но спросить можно. А как спросить с интернет-целителя? Вот у нас в Подмосковье есть молодой человек, который на чатах разных частных клиник фигурирует в восьми разных ипостасях. Он - и онколог, и стоматолог, гастроэнтеролог, терапевт… Он на самом деле - студент, который только выучил названия некоторых заболеваний. И сразу лечит, - привел пример Башанкаев.



Самая главная опасность - не вирус, а отсутствие квалифицированных врачей и огромное количество самозванцев, которые выдают себя за людей, способных победить болезнь.



Как победить самозванных лекарей - у нас никто не знает. Россия - свободная страна, и каждый блогер может размещать любую информацию, если только она не носит экстремистского характера. И каждый человек может перечислять деньги с мобильного приложения кому хочет. В том числе и мошеннику за "удаленное лечение".



При этом в России на самом деле остро не хватает врачей.



- Дефицит оценивается примерно в 70 тысяч медицинских работников, - сказал депутат. - Иногда ФАП построили красивый, а в нем работать некому. (ФАП - фельдшерско-акушерский пункт - "СП").



На фоне такого дефицита, как на благодатной почве, расплодились целители, которые дают людям в Сети просто убийственные рекомендации.