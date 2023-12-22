Под знаменем шока: ультраправая волна в Латинской Америке, - С.Кожемякин

17:15 23.12.2023 Под знаменем шока: ультраправая волна в Латинской Америке



Пассивность трудящихся открывает дорогу самым темным силам. В Аргентине победа Хавьера Милея дала старт бесчеловечным рыночным экспериментам. В Чили поднимают головы наследники диктатуры Пиночета, а в Перу хунта послушно следует воле капитала.



Возвращение "касты"



Совсем недавно казалось, что появление на политической арене таких фигур, как Жаир Болсонару в Бразилии или "анархокапиталист" Хавьер Милей в Аргентине, - временные и случайные дефекты. Ситуация, однако, оказалась серьезнее. Поддержанные десятками миллионов избирателей, скандальные чудаки становятся руководителями крупных государств.



История уже видела зигзаги, когда на вершины власти поднимались то незадачливый художник (Гитлер), то эпатажный журналист (Муссолини). Это неизбежный продукт погружающейся в кризис капиталистической системы. Прежние методы господства дают сбой, и для удержания власти над массами элиты распаляют мрачные эмоции, связанные с национализмом, шовинизмом, антикоммунизмом. В таких условиях востребованы политики, изображающие из себя нонконформистов, но в действительности выполняющие заказ буржуазии.



По этому пути пошла Аргентина, где 10 декабря вступил в должность эксцентричный профессор экономики и ведущий телевизионных ток-шоу Хавьер Милей. Противник государственного вмешательства в жизнь общества, он дошел до таких изуверских идей, как свободная продажа органов и детей. Но голосовали за него скорее от отчаяния. На протяжении почти десяти лет, пока страной руководили сначала правое правительство Маурисио Макри, а потом левоцентристская коалиция во главе с Альберто Фернандесом, социально-экономическая ситуация ухудшалась. К выборам Аргентина подошла с 40-процентным уровнем бедности и инфляцией в 140 процентов. Броские обещания Милея "уничтожить политические касты" нашли отзвук в сердцах разочарованных людей.



То, что подобные надежды тщетны, а положение простых жителей продолжит ухудшаться, стало понятно еще до инаугурации. Сразу после первого тура Милей встретился с Макри и другими представителями тех самых "каст", на критике которых сделал себе имя. Результатом стал пакт с политическими и бизнес-элитами. Министром экономики назначен Луис Капуто, который уже возглавлял министерство финансов и Центробанк при Макри. Помимо неолиберальных реформ, чиновник "прославился" кражей средств из фонда социального страхования и тем, что оказался в числе фигурантов "Панамского досье". Среди его активов - две офшорные компании.



Ближайший соратник Капуто, его экс-заместитель Сантьяго Баусили будет руководить Центробанком. Этот человек работал на Уолл-стрит, в банке "Джей Пи Морган Чейз", а войдя в правительство, отвечал за переговоры с МВФ. Они завершились выделением 57-миллиардного кредита, непосильным грузом легшего на аргентинскую экономику. Новый министр энергетики Эдуардо Кирильо в 1990-х - начале 2000-х годов консультировал правительства Карлоса Менема и Фернандо де ла Руа, рецепты "шоковой терапии" которых завершились острым кризисом.



Под стать другие фигуры. Министерство безопасности и минобороны возглавили "макристы" Патрисия Буллрич и Луис Петри. Они не только выступают за ужесточение системы наказаний, снижение возраста уголовной ответственности с 16 до 14 лет и расширение полномочий армии и полиции, но и поддерживают "сокращение государства". Так, Буллрич требует перестать поддерживать тех, "кто не хочет адаптироваться к рыночной системе".



Еще колоритнее образ нового генпрокурора. В 1990-е годы Родольфо Барра занимал пост министра юстиции, но ушел в отставку после публикации фактов о его бурной молодости. Чиновник был активистом неофашистской группировки, ответственной за многочисленные нападения и убийства. На нескольких фотографиях юный Барра изображен со вскинутой в нацистском приветствии рукой. Впрочем, генпрокурор не одинок в своих взглядах. Второй человек в руководстве страны - вице-президент Виктория Вильярруэль - преклоняется перед военной диктатурой 1976-1983 годов, которая, по ее версии, спасла страну от "коммунистических террористов".



С этими людьми Аргентину ждет повторение худших периодов ее истории - с нарастанием нищеты, неравенства и беспощадным террором. Заявив, что в казне "денег нет", Милей запустил программу "шоковой регулировки". Она включает более чем двукратное обесценивание песо, что уже взвинтило цены, ликвидацию субсидий на электроэнергию, воду, проезд в общественном транспорте, отмену регулирования арендной платы, масштабную приватизацию. Уже на первом этапе планируется продать нефтегазовую компанию YPF, авиакомпанию Aerolineas Argentinas, железные дороги, все государственные СМИ. Прекращена практика общественных работ, обеспечивавшая занятостью сотни тысяч человек. "Все, что делает государство, неправильно!" - заявляет Милей.



В популистских целях объявлено о сокращении числа министерств с 18 до 9. Министерства здравоохранения, образования, труда, социального развития объединены в единое "министерство человеческого капитала". Какова будет его эффективность, страшно подумать. Зато все силовые структуры останутся нетронутыми, а правила проведения демонстраций и забастовок - резко ужесточены.



Свою первую зарубежную поездку после выборов Милей совершил в США, где встретился с представителями госдепартамента и министерства финансов, а также руководством МВФ. "Мы присоединились к группе наций, уважающих свободу", - возгласил он, пообещав согласовывать свою внешнюю политику с Вашингтоном.



Перекличка диктатур



Победы ультраправым режимам обеспечивают как поддержка крупной буржуазии, так и ошибки левых сил. Это должны помнить страны, где в последние годы пришли к власти прогрессивные коалиции. В том числе Чили. Вспыхнувшие там четыре года назад протесты дали толчок выступлениям против неолиберализма по всей Латинской Америке. На этой волне к власти пришло левое правительство во главе с Габриэлем Боричем, а большинство избирателей на референдуме выступили за принятие новой Конституции вместо написанной во время диктатуры Пиночета.



Но использовать полномочия для решительного углубления преобразований в интересах трудящихся президент не стал. Важные инициативы, касающиеся, например, налогов на богатых и перехода к государственной пенсионной системе, блокируются правыми фракциями парламента. Обращению за поддержкой к массам Борич предпочел уступки оппозиции. Пересмотренный законопроект о пенсиях предусматривает лишь некоторое повышение взносов работодателей, часть из которых направят в "фонд солидарности". Облегчена процедура выдачи лицензий частным разработчикам недр. Объявленная было национализация месторождений лития на деле оказалась довольно странной: чиновники поспешили успокоить бизнес, уточнив, что в собственности государства останутся несколько крупных проектов.



Это подрывает позиции власти даже среди ее непосредственных сторонников. Из-за отказа правительства увеличивать бюджетные расходы и из-за готовящихся сокращений медработники провели серию выступлений. На протяжении нескольких месяцев бастовали около 100 тыс. учителей, требовавших уменьшить нагрузку и выплатить задолженности по пенсионным отчислениям. Усиливается напряжение в медной промышленности - ведущей отрасли чилийской экономики. Рабочие государственной компании Codelco недовольны планами частичной приватизации и увольнениями. С 2015 года ее штат уже был урезан с 19 до 12 тыс. человек, но руководство намекает на новые сокращения.



Не оправдала надежд трудящихся внешняя политика кабинета Борича. Встретившись на полях Генассамблеи ООН с Владимиром Зеленским, глава Чили заявил, что "всегда будет выступать против режимов, которые нарушают права человека и угрожают самоопределению народов". Чилийские коммунисты напомнили президенту, что киевская власть уж точно не являет собой образец демократии и соблюдения прав человека. Столь же спорными являются развивающиеся связи с США, в том числе в военной сфере. С американской базы Ванденберг в Калифорнии запущен космический спутник для чилийских военно-воздушных сил. Стороны проводят совместные учения. Одни из них - Fused Response - прошли с участием ВМС и ВВС двух стран в области Вальпараисо и столичном регионе. В ходе других - Southern Star - тренировались подразделения специальных операций.



Недавно в Чили разгорелся коррупционный скандал, связанный с выдачей госконтрактов за взятки. Это еще больше ударило по кабмину, рейтинг одобрения которого упал ниже 30 процентов.



Этим воспользовались правые силы. В прошлом году, мобилизовав электорат, они не допустили принятия прогрессивной Конституции взамен пиночетовской. А когда правительство запустило новую реформу, смогли взять процесс в свои руки. На выборах Конституционного совета в мае этого года правые получили большинство мест. Лидером оказалась Республиканская партия. Ее основатель Хосе Антонио Каст - сын бежавшего в Чили офицера германского вермахта и брат видного деятеля диктатуры Пиночета - не скрывает восхищения кровавыми страницами прошлого, заявляя, что сейчас, как и полвека назад, идет борьба "между свободой и коммунизмом". "Пиночет был человеком, который умел руководить государством. Нам надо более взвешенно подходить к оценке его фигуры", - призывал другой член Конституционного совета от Республиканской партии Луис Сильва.



Можно представить, какой проект Основного Закона могли составить эти люди! В нем ограничиваются права на забастовки и коллективные переговоры, закрепляется присутствие бизнеса в образовании, здравоохранении и пенсионной системе, отменяется налог на крупную недвижимость. В тексте ни разу не упоминаются индейские народы, составляющие 13 процентов населения, а норма о гуманизации ряда уголовных наказаний рассчитана на то, чтобы освободить преступников диктатуры. Как заявили в компартии, проект подрывает интересы подавляющего большинства населения. Поэтому коммунисты, как и другие левые силы, выступили против документа. На прошедшем 17 декабря референдуме их призыв поддержали 56 процентов избирателей.



Но реакция явно вошла во вкус и не остановится, пока не вернет себе власть. Перед 50-й годовщиной переворота 1973 года она устроила демонстрации с прославлением Пиночета. Полиция и корпус карабинеров отнеслись к этому спокойно, но принялись разгонять прошедшие днем позже манифестации левых сил. В заявлении правых фракций парламента установление диктатуры названо "неизбежным шагом". Президент и здесь проявил недопустимое безволие. Выпущенное обращение состояло из малозначимых фраз о демократии, не упоминая имен Альенде и Пиночета и избегая осуждений диктатуры. На этом фоне одобрение переворота достигло 36 процентов. Это почти в три раза больше, чем десять лет назад.



Чем грозят заигрывания с буржуазией, показывает пример Перу. Год назад там был смещен с должности президента и брошен в тюрьму выдвиженец левых сил Педро Кастильо. Перед этим он пытался "стать своим" для правого лагеря, растеряв союзников среди трудящихся. Вспыхнувшие с запозданием протесты новая власть беспощадно подавила. Как цинично заявляет премьер-министр Альберто Отарола, "нам удалось умиротворить страну, и теперь перуанцы могут реализовать свое право на мир и спокойствие".



Что такое "мир", видно по недавним поправкам в Уголовный кодекс. Наказание за перекрытие дорог увеличено до 15 лет тюрьмы. Жестоко разгоняются любые демонстрации трудящихся - будь то акции против роста цен, политических репрессий или нарушения прав жителей горнорудными компаниями. Ожесточенные столкновения вызвала "разморозка" медного рудника Тиа-Мария в регионе Арекипа. В 2009 году местное население отвергло проект, лишающий их воды и сельхозземель, но теперь власти пошли в новое наступление. "Наша цель - разблокировать все горнорудные проекты", - сообщили в правительстве. Власти называют приоритетом приход частных, включая иностранные, инвестиций в водоснабжение, здравоохранение и образование.



К четырем годам заключения приговорен лидер марксистской партии "Свободное Перу" Владимир Серрон. Истинные же злодеи наслаждаются безнаказанностью. В начале декабря был выпущен на свободу экс-президент Альберто Фухимори, приговоренный к 25 годам заключения за массовые убийства и коррупцию. Но устойчивой ситуацию не назовешь. Помимо протестов, усиливаются дрязги внутри хунты. Генпрокурор Патрисия Бенавидес, сыгравшая ведущую роль в перевороте, обвинена в коррупции и отстранена от должности. В ответ она обвинила Отаролу и самопровозглашенного президента Дину Болуарте в убийствах демонстрантов.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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