Баи в Ташкенте обиделись на "завоевателя" Прилепина, но узбекская молодежь думает иначе

17:18 23.12.2023

Россия сможет собрать новый союз республик только под красным флагом



Сергей Аксенов



Международный скандал вызвало обсуждение в обществе проблем трудовой миграции из стран Средней Азии. Москва вошла в легкий дипломатический клинч с Ташкентом.



Нашему МИДу даже пришлось оправдываться. Причина - экспансионистские планы в отношении Узбекистана, озвученные политиком и писателем Захаром Прилепиным на Совете командиров (как у пригожинского "Вагнера"?) в пресс-центре "Россия сегодня".



В Ташкенте нашлись те, кто немедленно ухватился за сказанное. "Мнения, озвученные с такой наглостью, не соответствуют ни международному праву, ни здравому смыслу", - заявил депутат Иномжон Кудратов и пообещал защищаться.



А советник министра экологии Расул Кушербаев нецензурно высказался в адрес "желающих вторгнуться в Узбекистан". Даже если узбеки не могут договориться по другим вопросам, они точно объединятся для защиты независимости, добавил он.



И в этом есть изрядная доля правды. Действительно, ничто так не сплачивает нацию, как внешний враг (это хорошо известно как из истории России, так и из современных событий).



Так что некоторые узбекские политики и чиновники - в старину их называли баями, верно чувствуют, что на этой антироссийской поляне можно поживиться, укрепить свою власть. Раньше на них в поле с кетменем трудились декхане, теперь их потомки выезжают на заработки в Россию. Но суть отношений верхов и низов мало изменилась.



В этом смысле социальная система северного соседа - России, даже такая, какая она теперь есть, насквозь капиталистическая, выглядит пусть самую малость, но человечнее. Во всяком случае пока. Не все еще уничтожили из советского наследства, хотя и стараются. Тем более сам миф о русских, которым первым на планете удалось массово "откусать" у своих угнетателей права, построить справедливую страну, может раздражать и пугать баев. Вдруг красный призрак опять разгуляется по Евразии?



Прилепин 20 декабря заявил, что собирается "и далее продвигать тему дезавуирования документации о распаде СССР" и вовсе не шутит. "Я стою искренне за то, чтобы территории, откуда едут к нам гастарбайтеры, просто присоединять и на месте их обучать русскому языку". "[Это] позволит нам в любой момент сказать, что, так как два миллиона ваших граждан находятся на нашей территории, мы претендуем на вашу территорию. Потому что большинство ваших здесь, они уже проголосовали", - пояснил писатель.



Отдуваясь за его политические вольности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова мастерски сместила акцент с завоевательской линии на экономические нужды. Привлечение в РФ трудовых ресурсов, прежде всего из дружественных стран, отвечает интересам как России, так и государств - экспортеров таких услуг, подчеркнула она, отметив, что "высказывания Захара Прилепина являются его личным мнением, которое даже отдаленно не отражает официальную позицию РФ".



Даже отдаленно… Заявление Захаровой последовало после вызова нашего посла в Ташкенте Мальгина на ковер (хорасанский?) в МИД Узбекистана. Где до Москвы "в принципиальной форме" было доведено, что высказывание с "предложением о присоединении территории Узбекистана к России" воспринято с чувством глубокой озабоченности. Посол в ответ заверил Ташкент в уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности центральноазиатской республики.



Наших дипломатов порой ругают и справедливо, но здесь они заняли безупречную для себя позицию. Не стали играть в ужимки, утверждать, что слова Прилепина выдернули из контекста или их неправильно поняли, а просто перевели стрелки на автора, предоставив ему самому отвечать за сказанное. А сказанное при всем желании трактовать иначе, как стремление создать какую-нибудь Ферганскую или Каракалпакскую народную республику очень трудно. Да и сам писатель дезавуировать свои слова не стал.



Уж не по этой ли причине Узбекистан и другие в последнее время закрутили шашни с Вашингтоном, который выстраивает плацдарм против РФ в Центральной Азии? Джо Байден вызвал лидеров всех пяти постсоветских азиатских республик к себе, обещал, обольщал, а те его слушали. Хотят иметь на всякий случай американскую дубину против Москвы? Защитить с ее помощью свои привилегии и власть над миллионами современных декхан?



Главная опасность для властей Узбекистана - взрывной рост населения республики. За постсоветское время оно удвоилось. В то время как экономическая база совсем не выросла (как и в РФ).



Миллионы молодых мужчин, не имеющих возможности заработать на жизнь, а значит и жениться (калым, свадьба, дом - на все нужны деньги) - взрывоопасный социальный материал. В сочетании с радикальным исламизмом - тем более. Вот почему Ташкент поощряет их отъезд в Россию. Здесь живут миллионы узбеков.



Об Узбекистане судят чаще всего по его западной равнинной части, где расположены туристические Самарканд, Бухара и Хива. А также знаменитый Учкудук. Жизнь там выглядит вполне благоустроенной. Но в самой густонаселенной, восточной части Узбекистана, в Ферганской долине, все гораздо хуже.



Андижанские события были именно там. Этот регион в основном и поставляет в РФ гастарбайтеров, которые, наверняка, предпочли бы трудиться и жить на своей благодатной теплой земле, чем курьерить по ледяным российским городам с коробом за плечами.



Так что гипотетические рассуждения Захара Прилепина о возможном политическом соединении России и Узбекистана в рамках нового союза (современные "империи" образуются на общности стратегических интересов, а не жесткого объединения территории и командования ими из одного центра) могут найти отклик в сердцах молодежи Ферганской долины.



Вооруженные своими кетменями, они представляют грозную силу. Смогут ли баи их не послушать? Молодые и голодные всегда побеждают старых и сытых.



Но для этого Россия сама должна сильно измениться. Превратиться в действительно социальное государство, провести для этого необходимые реформы, национализацию, установить подлинное народовластие.



Образно говоря, вновь поднять над страной красный флаг. Тогда нам поверят, как поверили в 1917-м до такой степени, что стали воевать против "своих" - басмачей. И только решив политические задачи, главная из которых - вопрос о власти, можно будет интегрировать экономики и социальные системы двух стран.



В противном случае прорыва не будет. Все останется примерно так, как есть сейчас. Влияние России ограничится хорошими личными отношениями президентов (после смерти Каримова Путин первым примчался в Ташкент, где, видимо, "подружился" с Мирзиеевым - наладил с ним контакт), да редкими инициативами бизнеса, подобными "Школе 21", которую Сбербанк запустил только что в Самарканде, охмурив две сотни молодых людей из местных. Разве что персики с берегов Сырдарьи будут по дешевке.



В ответ же мы продолжим принимать в РФ миллионы трудовых мигрантов и с каждым годом их будет все больше. Власть удовлетворится обилием рабочих рук, а простые граждане будут стонать от культурной несовместимости и криминальных эксцессов (на родине все люди "нормальнее", эмиграция провоцирует экстремальное поведение).



Если, конечно, в России не станут массово принимать ислам и тем выровняют различия, устранят непонимание. Кажется, писатель Прилепин пытается предугадать решение этих проблем будущего.