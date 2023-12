Процентный подход: Запад не придумал способ конфисковать российские активы

00:28 24.12.2023 Законного механизма в ЕС и США нет, поэтому дискутируют хотя бы об изъятии доходов



Семен Бойков

23 декабря 2023, 00:01



Запад не сможет найти правовую базу для изъятия российских замороженных активов, и поэтому предпочтет сфокусироваться на легализации конфискации процентов с них, считают опрошенные "Известиями" эксперты. При этом они подчеркивают, что даже эта мера с юридической точки зрения стала бы незаконной. В СМИ сообщают, что администрация президента США Джо Байдена хочет найти решение этого вопроса с союзниками к 24 февраля 2024 года. Тем не менее западные страны продолжают взвешивать возможные репутационные издержки и последствия для себя ответных мер.



Сколько российских денег заморожено



С принятием 12-го пакета санкций Евросоюза на Западе активизировались дискуссии о возможности конфисковать замороженные российские активы. После начала СВО ЕС, страны G7, Австралия и Швейцария заблокировали принадлежащие ЦБ России денежные средства и ценные бумаги на сумму около €260 млрд. Большая часть активов размещена в Евросоюзе, а именно в Бельгии (€191 млрд) и Франции (€19 млрд). На Швейцарию приходится примерно €7,8 млрд, на Германию - €5,3 млрд, на США - €4,6 млрд.



На последнем саммите ЕС, прошедшем 14–15 декабря, страны-члены впервые договорились о возможности конфискации финансовых активов российского юридического или физического лица для последующих выплат компенсаций европейским компаниям, чья собственность в РФ перешла государству или российским фирмам. Однако в решении ЕС ничего не говорится о предоставлении активов Украине, хотя еще в октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что конечная цель ЕС - конфискация российских активов и их передача Киеву.



На фоне этого в немецких СМИ сообщили, что генеральная прокуратура ФРГ рассматривает возможность конфискации в пользу государства €720 млн, принадлежащих дочерней компании Московской биржи - Национальному расчетному депозитарию (НРД). Деньги лежали в немецком филиале американского J.P. Morgan. После того как собственник попытался перевести €720 млн на счет (в Commerzbank) другой дочерней компании Мосбиржи - Национальной клиринговой корпорации (НКК), трансакция была заблокирована из-за наложенных в июне 2022 года санкций. В Генпрокуратуре в этом увидели попытку обхода ограничений. Журнал Der Spiegel пишет, что владелец активов - некий "российский финансовый институт".



Шоковая разморозка: почему США вряд ли отдадут Киеву активы РФ

И как Вашингтон может использовать замороженные средства российского Центробанка



Такое в Германии произошло впервые. Хотя в ФРГ очень осторожно относятся к конфискации российских активов, не исключено, что подобные случаи могут повториться. Депутат бундестага Евгений Шмидт считает, что немецкие власти пока не решились на массовую конфискацию активов, поскольку правительство не нашло доступный механизм.



- Если бы они получили к активам прямой доступ, они бы их уже давно конфисковали. Видимо, они лежат не просто как счета в банках, а в виде финансовых инструментов, и их просто так не выдернуть, - заявил "Известиям" депутат. - В эпоху конфронтации, когда все договоры пошли прахом, никакая правовая база для конфискации активов не нужна. Тут чистая геополитика.



Ранее единственной страной, одобрившей изъятие российских активов, стала Канада. Закон об этом парламент страны одобрил еще в 2022 году. На тот момент власти заблокировали около $328 млн российских средств, но также не передали их Украине. Кроме того, премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал передать Киеву самолет Ан-124 "Руслан", принадлежащий компании "Волга-Днепр". Лайнер был задержан в Торонто еще в прошлом году, поскольку Оттава ввела санкции против компании, но фирма подала в суд на власти страны с требованием отмены рестрикций.



Под ударом проценты с активов



В США не скрывают, что изъятие российских активов в пользу Киева - важная задача, которую Вашингтон старается реализовать при помощи союзников. "У нас есть стратегическая цель добиться того, чтобы у России не было выбора относительно компенсации ущерба Украине и сроков этого", - заявил на днях один из представителей администрации Джо Байдена. 21 декабря газета The New York Times сообщила, что американские власти инициировали срочные переговоры с партнерами об использовании замороженных российских активов для помощи Украине.



Журналисты указывают, что тем самым Белый дом "тихо сигнализирует" о своей поддержке использования российских средств на фоне сложностей с принятием очередных пакетов помощи Украине. По информации газеты, Байден требует от стран G7 представить стратегию использования активов к 24 февраля 2024 года. А по данным Financial Times, для легализации передачи средств Киеву США предлагают признать европейские страны пострадавшей стороной, после чего средства можно будет направить Киеву по линии Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. К слову, в ноябре комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине активов России. Однако он не вступит в силу без одобрения американского президента.



Впрочем, в Евросоюзе, очевидно, не спешат присваивать российские замороженные активы. Хотя Брюссель и продолжает искать альтернативы. Еще в преддверии декабрьского саммита Евросоюза страны-члены активно обсуждали возможность изъятия прибыли с активов.



В СМИ сообщалось, что Еврокомиссия предлагала собрать в период с 2023 по 2027 год €15 млрд из доходов от замороженных активов Центробанка. Чтобы как-то легализовать эту меру, появилась идея введения специального налога, который приближался бы к 100%. Причем поступлениями распоряжались бы не страны ЕС, а Еврокомиссия, которая затем смогла бы направить собранные средства на поддержку Киева. Хотя такие идеи пока остаются на бумаге, эксперты не исключают, что со временем ситуация может измениться.



За грачами прилетели: удастся ли РФ разморозить часть своих активов за рубежом

Власти перешли к активной разблокировке заграничных резервов



- На Западе ведется активная дискуссия о том, что, мол, не стоит трогать российские суверенные активы, а забирать надо лишь проценты с их доходов. Такое в итоге может быть. Я думаю, они будут стараться идти осторожными шагами. Сейчас таких правовых механизмов у ЕС нет, но они могут появиться, - сказал "Известиям" программный директор клуба "Валдай" Иван Тимофеев.



Он, однако, подчеркивает, что эта мера идет в разрез с нормами и законами ЕС: "по сути, это конфискация прибыли, и это тоже своего рода воровство". Эксперты подчеркивают, что на Западе при этом опасаются потери инвестиционной привлекательности, а также ослабления позиции доллара и евро.



- Это альтернатива, которая с точки зрения западных стран может позволить, обходясь без незаконной конфискации российских активов, каким-то образом на них зарабатывать. Это тоже незаконно, поскольку не происходит перехода права собственности, но, в частности, страны ЕС рассматривают этот вариант как более щадящий и менее болезненный с точки зрения репутации, - отметила в разговоре с "Известиями" директор центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО МИД России Екатерина Арапова.



Наступают разморозки: как может проходить разблокировка российских активов

ЦБ и Минфин разработали механизм компенсации стоимости иностранных бумаг



Кроме того, на Западе, видимо, понимают, что Россия может предпринять ответные меры. Москва заморозку активов не раз называла откровенным воровством. Глава Минфина Антон Силуанов ранее заявил, что РФ ответит симметрично на попытку Запада изъять активы и передать их Киеву. "У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся на счетах "С". Это и наши обязательства по бумагам, по дивидендам, те, что составляют обязательства наши перед иностранными контрагентами из недружественных стран", - сказал он.



Замглавы МИД России Сергей Рябков предупредил, что в случае конфискации замороженных активов и дальнейшей военной эскалации РФ может рассмотреть вариант разрыва дипотношений с США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил: Москва будет "постоянно реализовывать свое право на судебное оспаривание" решений о конфискации активов. Источник - ИноСМИ

