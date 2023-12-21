Власти Туркмении отказываются праздновать Новый год

00:47 24.12.2023

Религиозные тенденции в Туркменистане: в школах отменяют новогодние праздники, но преследуют верующих школьниц

Редакция

21 декабря 2023



В Туркменистане полиция изымает телефоны школьников для проверок на наличие порнографии и следов посещения запрещенных сайтов

В этом году в Туркменистане не будут проводиться новогодние утренники в детских садах и школах, сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".



В прошлые годы в середине декабря с родителей начинали собирать деньги на новогодние подарки для детей. В этом году на вопросы родителей о праздничных мероприятиях учителя и воспитатели отвечают примерно одинаково – сводите детей к городской елке.



Также хякимлики на местах не дают разрешения на установку елок перед административными зданиями и офисами. Представители власти новые правила пока не комментируют.



В Ашхабаде официально новогодние елки установлены лишь в трех местах – перед культурно-развлекательным центром "Алем", в парке"Ылхам" и перед зданием цирка. Одна елка установлена в центре города Аркадага. В столице гирляндами украшены лишь отдельные участки протокольных улиц – Гарашсызлык, Битараплык и Туркменбаши. В велаятских центрах установлены по 1-2 елки.



Как ХТ сообщала накануне, в этом году Туркменистане под Новый год стали усиливаться религиозные тенденции – имамы отговаривают прихожан мечетей от празднования "чуждого для мусульман праздника", на рынках ограничивают продажу свинины, а уже установленные перед зданиями ведомств новогодние елки разобрали, хотя в прошлом году, напротив, поручали устанавливать по два дерева – снаружи перед входом и внутри здания.



В то же время в учебных заведениях, наоборот, борются с особо религиозными учащимися. Ученицу 8 класса средней школы №27 Байрамалийского этрапа и ее родителей неоднократно вызывали в школьную администрацию за то, что она ходит в школу в платке, закрывающем волосы и шею и в длинном платье.



Родители говорят, что их дочь пять раз в день (но не в учебное время) совершает намаз и регулярно читает Коран. Это никак не мешает ей в учебе, учится она хорошо и не нарушает дисциплину. Однако администрация настоятельно рекомендует перевести ее в какое-нибудь другое учебное заведение.



Похожая ситуация в среднеспециальной агропромышленной школе города Туркменабата. Там группа девушек покрылась и носит длинную одежду, они вместе совершают намаз. При этом успеваемость у них хорошая. Но администрация учебного заведения их регулярно третирует.



В обоих случаях участковые контролируют девушек. Их часто вызывают в отделение, где выясняют, с кем те контактируют, пугают отчислением из учебного заведения и возможным уголовным преследование за исповедание "нетрадиционного ислама".



Между тем население Туркменистана готовится встречать Новый год. В селах люди режут скот и продают мясо, зачастую дают в долг арендаторам, которые заплатят, когда получат деньги за урожай хлопка. Торговцы жалуются, что полицейские вновь предупредили их о запрете продажи алкоголя 31 декабря после 10 часов вечера.



В Ашхабаде по два представителя полиции обходят дома в жилых кварталах и предупреждают людей, чтобы они соблюдали порядок во время новогодних праздников: не шумели на улицах и не использовали петарды.