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Единая Европа или Новый Вавилон? - Е.Пустовойтова
00:53 24.12.2023

23.12.2023 | ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА

Руководство Сербии мешает диктату Евросоюза, и в ход идут угрозы

"Цивилизационный выбор", перед которым стоит сегодня Старый Свет, сделан еще далеко не всеми его странами. Англосаксонский вариант будущего континента не устраивает целую группу славянских государств. Не потому, что они готовы пожертвовать своим благополучием ради бескорыстной поддержки России. Такой преданности в дружбе от нынешнего поколения европейцев ожидать наивно и опасно. Дело в том, что сами представления о благополучии каждой нации у европейцев столь различны, что они прорубают бреши в "вавилонской башне" Евросоюза, все более кренящейся на "славянский бок".

Какое-то время назад, в самый разгар войны НАТО за косоварскую независимость, мне довелось проехаться по Европе от Франкфурта-на-Майне до Парижа и Турина, снимая документальный фильм о "ночных бабочках", слетевшихся в поисках счастья и свободы в "европейский сад". Немцам нравились дешевые полуобнаженные девицы в стеклянных будках, густо рассеянных вдоль дороги на Прагу – чешки уже третий год праздновали членство в ЕС. Зато в миланской квестуре нас предупредили, что русских проституток тут найти трудно: рынок оккупирован албанками из Косово. Если в конце XIII века албанцы, вооруженные баделерами (широкая кривая сабля), спустились с гор и начали захват побережья Адриатики возле города Диррахий (нынешний Дуррес) и, как сообщает византийский император Иоанн Кантакузин, переселялись туда целыми общинами вместе с женщинами, детьми и скотом, то теперь для расширения экспансии в Европу они применяют гораздо более изощренное оружие.

В годы Второй мировой войны сербские Косово и Метохия были оккупированы фашистской Италией и включены в состав Албании. Тогда албанские националисты убили тысячи сербов и черногорцев. От 100 до 200 тысяч сербов покинули эти земли – туда и переселились до 100 тысяч албанцев. Переняв ислам от османов, албанцы к началу прошлого века сравнялись в населении с сербами, а к 80-м годам уже составляли три четверти населения.

Трагическая история отторжения албанцами сербского Косово не завершена по сей день и является ключом к миру на Балканах. И Брюссель не хочет выпускать этот ключ из своих рук, с 2012 года держа Сербию на коротком поводке статуса кандидата на вступление в ЕС. Вот уже 10 лет Белград стоит в просительном поклоне перед брюссельскими чиновниками. Есть ли смысл кланяться еще ниже?

Косовский вопрос становится все острее не только для президента страны Александара Вучича, но и для Евросовета с Еврокомиссией. Если переговоры Сербии и Евросоюза не закончатся в 2024 году и в 2026 году страна не вступит в ЕС, как надеются в Белграде, то Вучич и его Сербская прогрессивная партия, получившая на выборах в минувшее воскресенье больше половины мест в Скупщине, состоящей из 250 членов, отбросит в сторону все церемонии в отношении КФОР, оккупировавших Косово.

Как пишет брюссельское издание Euractiv, "Европейская комиссия должна, наконец, прекратить свое лицемерие по отношению к автократичному президенту Сербии Александару Вучичу и не полагаться только на его частные обещания решить проблему Косово".

Для Брюсселя "решить проблему Косово" значит заставить Вучича признать его легитимным государством, что будет иметь немедленный международный эффект. Учитывая, что Сербская прогрессивная партия Вучича заявила о победе на парламентских и местных выборах, надежды оппозиции и ее лидера Борко Стефановича на то, что президент в итоге предаст Косово, обменяв его на входной билет в ЕС, устремились к нулю. Контратаку Брюсселя несложно просчитать: оппозиция вместе с международными наблюдателями уже вопят о "многочисленных нарушениях, включая подкуп голосов и вброс бюллетеней в урны. Еврокомиссия "выразила во вторник свою обеспокоенность тем, что избирательный процесс требует ощутимого улучшения и дальнейших реформ, поскольку надлежащее функционирование демократических институтов Сербии лежит в основе процесса вступления Сербии в ЕС". Сербам это стоит понимать так – таймер бомбы под итогами выборов запущен.

Заместитель спикера Национальной ассамблеи Республики Сербия Стефанович откровенно науськивает Брюссель: "Европейская комиссия руководствовалась своими собственными отчетами и выводами и больше не закрывала глаза на Сербию и ожидала, что Вучич будет конструктивен в вопросе Косово. Мы считаем, что сейчас подходящее время покончить с любым лицемерием и, наконец, сказать, что на самом деле происходит в Сербии абсолютное нарушение любого закона в отношении любых выборов на нашем континенте... Мы не собираемся больше ждать, у нас в стране жестокая автократия, репрессии, воровство и коррупция".

Да, выборы сделали Вучича сильнее, и потому премьер-министр Сербии Ана Брнабич направила письмо в ЕС, впервые изложив в письменной форме отказ Сербии признать независимость Косово, фактически сведя на нет все соглашения, заключенные в рамках 13-летнего диалога при содействии ЕС. В письме указано, что считается неприемлемым какое-либо признание Косово де-факто или де-юре, не признается членство Косово в ООН и его агентствах. И это не просто попытка вырваться из-под опеки ЕС, которая считалась желанной целое десятилетие. В это самое десятилетие проявились ценности, жертвовать которыми сербам оказалось больно.

Верный пес Вашингтона Брюссель, казалось бы, уже приобретший за бесценок венгерский, сербский или словацкий активы, стал в стойку, оценивая очередную трещину в евроединстве. Будапешт блокирует выделение 50 миллиардов евро Украине, Белград, несмотря на выкрученные донельзя руки, не признает независимость Косово, Братислава не идет вслед за другими странами ЕС и не будет замораживать российскую недвижимость, заявил премьер-министр Роберт Фицо. А тут еще в недавнем интервью государственному телеканалу RTS Вучич выразил надежду, что возвращение Трампа и военные неудачи Украины создадут более благоприятную геополитическую обстановку в Европе, до которой Сербия обязательно должна дожить, и высмеял другие страны региона за то, что они согласовывают свою внешнюю политику с Западом.

Сразу после этого процесс голосования в Сербии оказался "сфальсифицирован" и прошел "с многочисленными попытками подкупа голосов и параллельными реестрами избирателей". При этом даже "зеленая" Виола фон Крамон, немецкий евродепутат, входившая в состав делегации наблюдателей Европейского парламента на выборах, оказалась бессильной привести доказательства этим самым подкупам и реестрам: "Я думаю, что многие граждане сегодня ищут некоторого посредничества и умеренности, которые позволили бы внимательнее взглянуть на то, что произошло на самом деле... Было бы очень хорошо, если бы существовал независимый орган, который мог бы изучить ситуацию, как все это могло произойти".

Понятно, что "сербскую трещину" в брюссельской вертикали власти будут латать не только политическими методами. Уже через день после выборов на холме, возвышающемся над городом Косовска-Митровица, появилась огромная конструкция в виде трех албанских букв UÇK. Аббревиатура обозначает "Армия освобождения Косово" и была установлена и в других частях Косово и Метохии – в окрестностях Малишево, на крепости в Призрене и других местах. Возвеличивание банд так называемой Армии освобождения Косово, боевики которой виновны в массовых убийствах и похищениях людей, создании концлагерей, пытках и торговле человеческими органами, сербы считают прямой провокацией и угрозой в адрес еще остающихся в Косово неалбанцев. Не приходится сомневаться в том, что она вполне реальна и опять может стать реальностью.

Источник - fondsk.ru
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