Китайцы спасают мир от нового Великого Потопа с помощью новых технологий, - СП

09:32 24.12.2023

"Одеяло" для ледников по завету товарища Си



Дмитрий Капустин



На фото: вид с воздуха на заснеженные горы в живописной местности ледника Дагу в округе Хэйшуй, Тибетская и Цянская автономная префектура, провинция Сычуань, Китай.



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Китайцы придумали необычный способ, как бороться с глобальным потеплением: ледники просто накрывают гигантским одеялом из инновационного геотекстиля. К работе привлекли одну из крупнейших корпораций КНР - Tencent.



Около 8000 ледников, или 15% от общего количества в Китае, растаяли за последние полвека из-за глобального потепления. А на всей планете половина из 215 тыс. ледников может полностью исчезнуть к 2100 году.



Борьба с глобальным потеплением - одна из важнейших задач, которую поставил перед учеными, чиновниками и бизнесменами Си Цзиньпин. Китай намерен возглавить глобальное движение за "зеленую" энергетику и спасение ледников.



Tencent не только делает видеоигры, но и спасает мир



Один из самых посещаемых китайских ледников в Тибетском регионе - Дагу - столкнулся с угрозой таяния. С тех пор, как ледники были впервые обнаружены здесь в 1992 г. с помощью спутниковых снимков, Дагу стал местом паломничества туристов.



Тысячи человек круглый год едут сюда из ближайшего города Чэнду, до которого дорога занимает шесть часов. Платят по 180 юаней ($25) за 15-минутную поездку на самой высокой в мире канатной дороге, чтобы добраться до смотровой площадки, расположенной на высоте 4860 метров над уровнем моря.



Теперь же с этой площадки открывается необычный вид: на склонах гор лежат гигантские белоснежные одеяла. Туристы, пожалуй, и не задумываются, что этот экологический проект стал примером синергии науки и бизнеса.



Разработали методику спасения ледника ученые из Нанкинского университета. А все работы финансировала лаборатория углеродной нейтральности гиганта видеоигр Tencent Holdings.



Китайская компания объявила, что намерена стать глобальным лидером в поощрении устойчивого развития общества. Tencent заявляет, что стремится достичь углеродной нейтральности к 2030 г. и для этого будет поощрять экологические инновации как в самом Китае, так и в других странах.



Дагу, один из крупнейших объектов ледникового туризма в Китае, стремительно тает. За последние полвека все горные ледники на Тибетском плато сократились примерно на 15%, согласно исследованию Института Тибетского плато Китайской академии наук.



"Наш проект получил огромную поддержку от местных жителей, - говорит Чжу Бинь, ученый-материаловед из Нанкинского университета. - Защита ледника важна как никогда, поскольку она лежит в основе всей экосистемы, а значит, дает средства к существованию для местных жителей".



Профессор Чжу: китайский геотекстиль легкий, экологичный и многоразовый



Исследование, опубликованное в журнале Remote Sensing, показало, что "одеяло" над ледником Дагу действительно замедляет таяние. Причем на защищенной площади потери массы ледника были на 15% меньше, чем на открытых участках.



Тибетский ледник Дегу стал лишь пилотной площадкой для нового климатического проекта. Теперь ученые на деньги Tencent будут продвигать свою инициативу в других местах. Особенно в труднодоступных - на больших высотах. А ведь геотекстиль нужно раскладывать и закреплять на склонах вручную.



Хотя укрытие ледников светоотражающей тканью пока внове для Тибета, да и в целом для Китая, такую технологию уже опробовали. В основном на европейских горнолыжных курортах. Например, на леднике Рона в Швейцарии в течение последних 13 лет сезонно устанавливались ледниковые покрытия в попытке уберечь от подтаивания горнолыжные склоны. И, как следствие, сохранить туризм.



По словам Маттиаса Хуса, директора Швейцарской сети мониторинга ледников и старшего научного сотрудника ETH Zürich в Швейцарии, покрытие специальной тканью может сократить таяние снега и льда на 50−70%. Причем сам текстиль, используемый на леднике Дегу, разработан как экологически чистый, говорит профессор Чжу.



- Наш материал легче по текстуре, он водоотталкивающий, более экологичный и может использоваться повторно несколько раз, - говорит Чжу Бин. - Да и стоимость его невысока.



Жаль, китайскими одеялами не накроешь всю планету…



Гигантские белоснежные покровы на склонах гор - это еще и важный воспитательный элемент, объясняет Марк Кэри, историк из Университета штата Орегон, который изучает отступление ледников и изменение климата.



"Это визуальное напоминание туристам, да и просто любителям активного отдыха, о том, как изменение климата влияет на любимые ими места", - говорит Марк Кэри.



Согласно расчетам Кан Шичана, директора Государственной ключевой лаборатории криосферных наук Китайской академии наук, за последние 50 лет в стране растаяло около 8000 ледников.



Согласно исследованию, наводнения, которые возникают при таянии ледников, угрожают 15 млн человек по всему миру. А непосредственно в Китае в зоне риска более 1 млн человек в регионах Синьцзян, Тибет, Цинхай, Сычуань и Юньнань на западе Китая.



В масштабах планеты к 2010 г. может исчезнуть половина из 215 тыс. ледников. И это даже при условии, что человечество сможет сдержать глобальное потепление в пределах не выше 1,5 градуса в год.



Китай обязался сократить выбросы парниковых газов, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Однако далеко не все зависит от воли одного человека, даже такого влиятельного, как Си Цзиньпин. Метеорологическое управление страны уже объявило, что климатический феномен Эль-Ниньо в ближайшие годы принесет в Китай более экстремальные погодные условия, включая рекордно высокие температуры.



Увы, одеяла, какими бы совершенными они ни были, не "масштабируемы" на весь мир. Спасти крупнейшие китайские ледники ученые могут, но всю планету - только мировые политики сообща, прислушавшись к Си Цзиньпину.