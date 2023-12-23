Фрэнк Хэвилэнд: Сексизм и расизм превратились в инструменты "повышения разнообразия"

09:52 24.12.2023 The European Conservative

Венгрия

23 декабря 2023



Оголтелое стремление к половому и расовому равноправию в либеральном мире дало противоположный эффект, сообщает TEC. Назначенных "злодеями" по умолчанию белых мужчин теперь впору самих спасать от дискриминации.



Когда-то нежелание рассматривать кандидатуры белых мужчин в процессе подбора персонала могло обернуться для работодателей настоящим скандалом. Но давайте перенесемся в 2023 год: сегодня большинство специалистов по найму, похоже, решили, что готовность рассматривать их кандидатуры несет в себе более серьезные риски. Разгневанная неспособностью равноправия приводить к равноценным результатам, наша либеральная культура требует назначить главного виновника, и в лице белого гетеросексуального мужчины она нашла идеального пантомимного злодея своей мечты. Какими бы ни были ваши обиды, всю вину можно переложить на патриархат, потому что любые попытки найти какого-либо альтернативного виновника слишком "оскорбительны", чтобы можно было их поощрять, - независимо от того, подкрепляется ли то или иное утверждение фактами.



Возьмем, к примеру, "женоненавистничество". Я использовал кавычки, потому что я сейчас не имею в виду действительно отвратительные действия, совершаемые в отношении женщин (избиение, калечащие операции на женских половых органах или изнасилования). Я имею в виду те действия, которые политики-шарлатаны могут с легкостью открыто комментировать. Речь о "ребяческом подшучивании". В настоящее время в различных информационно-просветительских кампаниях в Великобритании - независимо от их политического уклона - гарантировано фигурирует белый молодчик из рабочего класса, привыкший изводить и домогаться женщин - эдакий неандерталец, рядом с которым, к счастью, всегда оказываются гораздо более просвещенные небелые мужчины, готовые раскритиковать и усмирить его. Не кажется ли вам подозрительным, что все - от мэра Лондона Садика Хана (Sadiq Khan) до Министерства внутренних дел - поют одну и ту же песню в этом вопросе. На самом деле, если Netflix когда-нибудь снимет документальный фильм о бандах насильников, развращавших детей в городах на севере Англии, велика вероятность, что преступников будут играть именно белые актеры.



Идея, которая активно используется, чтобы насаждать и оправдывать войну против белых мужчин, - это та самая ложь о привилегиях белых, которую в настоящее время продвигают в школах под эгидой "критической расовой теории" (КРТ). Суть этой лжи в том, что белые люди обладают уникальными привилегиями и что одновременно с этим они исключительно порочны. Разумеется, ни то, ни другое не соответствует действительности. Что касается "привилегий", то китайские и индийские рабочие зарабатывают больше своих британских белых коллег почти на 10 тысяч фунтов стерлингов в год, а если говорить об академической успеваемости, то белые мужчины из рабочего класса демонстрируют самые низкие ее показатели (должно быть, это женоненавистничество мешает им достигать более высоких результатов в учебе). Между тем даже поверхностного анализа статистики преступности в Великобритании достаточно для того, чтобы увидеть, что белые мужчины гораздо реже совершают преступления по сравнению с представителями других демографических групп (разумеется, если вы не пытаетесь притворяться, что вам незнаком термин "на душу населения").



Тем не менее мы живем в эпоху, когда факты уже мало кого интересуют, а ложь имеет успех. В британских школах повсеместно насаждается КТР - с ее терминологией сталкиваются 59-73% всех школьников (в зависимости от того, какие именно бессмысленные термины вы рассматриваете). В Америке, откуда и была импортирована эта самая КРТ, ошеломляющие 79% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет поддерживают идеологию, согласно которой "белые люди - это угнетатели, а небелые и представители определенных групп долгое время подвергались угнетению, из-за чего сегодня именно им следует отдавать предпочтение при приеме в университеты и на работу".



Результатом такого "антирасизма" становится тот же расизм, только в новой упаковке: теперь белые мужчины стали регулярно подвергаться необоснованной критике, расовой дискриминации и "исключению", которые не встречают никаких возражений - будто это какая-то добродетель. И эта раковая опухоль проникла во все слои общества. Обвинения, что английские школы, футбольные команды и даже королевская семья "слишком белые", воспринимаются с полной серьезностью. Более того, этот расизм ограничивает возможности работодателей при найме сотрудников во всех государственных органах - от полиции и вооруженных сил до правительства. Можно только посочувствовать тем, кто вынужден подчиняться этой нелепице в государственном секторе, но ведь частные компании вольны диктовать собственные правила и идти уже проверенным путем к успеху, а именно руководствоваться личными качествами и профессиональными заслугами тех, кого они берут на работу, верно? Держитесь, мальчики, вы еще не все знаете!



Возьмем, к примеру, первую женщину - генерального директора страховой компании Aviva Аманду Бланк (Amanda Blanc), чье "решение" проблемы доминирования мужчин на уровне совета директоров компаний оказалось примерно таким же оригинальным, как преклонение колена перед Джорджем Флойдом. На прошлой неделе Бланк попала в заголовки газет, когда она твердо заявила, что белые мужчины, претендующие на руководящие должности в компании, должны будут получить одобрение от нее лично и что таким образом она будет бороться за "искоренение сексизма в сфере финансов". В своем обращении к специальному комитету Министерства финансов Великобритании Бланк рассказала членам парламента о масштабах "шокирующего" сексизма, с которым она сталкивалась на протяжении всей своей карьеры:



-На прошлогоднем общем собрании акционеров один инвестор пожаловался, что Бланк - "неподходящий человек для этой работы".

-На собрании акционеров в прошлом году один инвестор заявил, что женщины-директора Aviva "настолько блестяще справляются с ведением домашнего хозяйства, что, я уверен, это найдет отражение и в управлении работой совета директоров в будущем".



-Она также сталкивалась с женоненавистничеством во время работы на посту председателя Валлийского союза регби. Однажды она услышала, как один член совета сказал: "Женщины должны знать, что их место на кухне и что они должны усердно гладить белье, а мужчины - это высшая раса". председателя Валлийского союза регби. Однажды она услышала, как один член совета сказал: "Женщины должны знать, что их место на кухне и что они должны усердно гладить белье, а мужчины - это высшая раса".

На этом дело было закрыто.



Но самыми показательным комментарием Бланк на том заседании стало следующее: "Люди, виновные в хищническом поведении, должны уйти из бизнеса. […] На руководящие должности нужно привлекать больше женщин. Я убеждена, что, если на руководящих должностях будет больше женщин, такое поведение исчезнет".

Но здесь есть с чем поспорить. Если Бланк действительно считает, что только белые мужчины демонстрируют упомянутое ею "хищническое поведение" (подразумевалось в ее высказываниях), тогда мне хотелось бы увидеть хотя бы какие-нибудь доказательства. Если же, как я подозреваю, Бланк говорила обо всех мужчинах в целом - среди которых белые мужчины составляют самую многочисленную корпоративную демографическую группу, - то она все равно очень далека от истины.



Справедливости ради надо отметить, что доказательства сексуального хищничества женщин до сих пор не проникли в общественное сознание достаточно глубоко - потому что исследования в этом вопросе начали проводиться относительно недавно и потому что, по всеобщему убеждению, женщины в гораздо меньшей степени склонны к насилию, нежели мужчины. Тем не менее имеющиеся данные могут оказаться по-настоящему "шокирующими":

-Мужчины и женщины одинаково часто вступают в половые отношения без согласия, и большинство жертв-мужчин возлагают вину на женщин. и женщины одинаково часто вступают в половые отношения без согласия, и большинство жертв-мужчин возлагают вину на женщин.



-Порядка 35% мужчин, ставших жертвами изнасилования или посягательств сексуального характера, сообщают как минимум об одной женщине-преступнице. Примерно 58% мужчин и 41% женщин, ставших жертвами сексуального посягательств, сообщают, что инцидент включал в себя применение насилия.

-В тюрьмах наибольшую угрозу для женщин-заключенных представляют их сокамерницы, а вовсе не сотрудники-мужчины (соотношение составляет примерно 3:1).



-Женщины-заключенные чаще подвергаются насилию со стороны сокамерниц, нежели мужчины-заключенные. В исправительных учреждениях для несовершеннолетних в девяти из десяти случаев сексуального насилия преступником становятся именно девушки.



Даже если предположить, что Бланк имеет самые благие намерения и что ей ничего не известно об истинной природе насилия в отношениях между полами, ее подход к набору людей на высокие должности все равно влечет за собой массу проблем. Даже если она права в том, что самыми опасными членами исполнительного совета компании являются белые мужчины, в каких других местах подобные стереотипы могли бы оказаться приемлемыми? Неужели лондонские супермаркеты регулярно отказываются продавать ножи начинающим Джейми Оливерам только потому, что они черные? Неужели полицейские Ротерема окружают мусульман-пакистанцев, ожидающих у ворот школы, на случай, если те замыслили растлить малолетних?



Но здесь на карте стоит еще один вопрос: политика компании Aviva совершенно незаконна. Джеймс Дэвис (James Davies), адвокат из юридической формы Lewis Silkin, специализирующийся на трудовом праве, сказал, что, придерживаясь такой своей позиции, компания Aviva "балансирует на грани преступления, потому что в соответствии с законами о равенстве белые мужчины защищены от любого ущерба, который может быть причинен им на основании их пола или этнической принадлежности". Но можно выразиться еще проще: в Законе о равных правах четко сказано, что пол и этническая принадлежность - это защищенные от дискриминации характеристики. В данном случае чаще всего работодатель делает выбор в пользу так называемого "позитивного действия", принимая на работу небелого кандидата, обладающего теми же способностями, вместо кандидата с белым цветом кожи, - "чтобы помочь представителю ущемленного в правах меньшинства". Нетрудно представить себе, каким образом эту лазейку можно использовать для различного рода злоупотреблений.



Но до тех пор, пока закон не устранит этот очевидный недостаток, что именно остается делать белым мужчинам? Всем одновременно отказаться выходить на работу, чтобы доказать, что не они одни злодеи? Примут ли нас обратно с распростертыми объятьями, как только женщины и небелые люди докажут своим поведением, что на руководящих должностях они способны творить не менее предосудительные вещи? Конечно, такой сценарий маловероятен, но нам все же нужно оказать некое противодействие. Хотя мы не можем всецело бойкотировать государство, охваченное безумством идеологии "пробуждения", в это Рождество мы все же можем продемонстрировать свое недовольство частным компаниям - именно это сейчас должны сделать все белые мужчины-клиенты Aviva. Ударьте их по больному месту, а именно по цене акций, которая, похоже, является любимой "защищенной от дискриминации характеристикой" всех этих "пробужденных" компаний. Давайте проверим, насколько компания Aviva привержена идее "искоренения сексизма в области финансов" и, что еще важнее, насколько сильно она держится за Аманду Бланк.



Автор статьи: Фрэнк Хэвилэнд (Frank Haviland) Источник - inosmi.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703400720





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