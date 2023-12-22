Новые кадры Узбекистана: красавица Нозима Давлетова дослужилась до завотделом АП

12:03 24.12.2023

В Администрации Президента новые назначения



Соответствующим распоряжением Президента Республики Узбекистан Ахмедов Жахонгир Одилхужаевич назначен на должность ведущего инспектора отдела развития творческих организаций и кинематографии Администрации Президента Республики Узбекистан.



До этого назначения Ж. Ахмедов работал доцентом Государственного института искусств и культуры Узбекистана и главным режиссером киностудии "Эзгу-фильм". Он снял исторические фильмы "Исломхужа", "Илхак".



