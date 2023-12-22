|Новые кадры Узбекистана: красавица Нозима Давлетова дослужилась до завотделом АП
12:03 24.12.2023
В Администрации Президента новые назначения
Соответствующим распоряжением Президента Республики Узбекистан Ахмедов Жахонгир Одилхужаевич назначен на должность ведущего инспектора отдела развития творческих организаций и кинематографии Администрации Президента Республики Узбекистан.
До этого назначения Ж. Ахмедов работал доцентом Государственного института искусств и культуры Узбекистана и главным режиссером киностудии "Эзгу-фильм". Он снял исторические фильмы "Исломхужа", "Илхак".
Соответствующим распоряжением Президента Республики Узбекистан Давлетова Нозимахон Элдаровна назначена на должность начальника отдела информационно-аналитического обеспечения расширения внешней политики и внешнеэкономического сотрудничества Департамента внешних связей Администрации Президента Республики Узбекистан.
До назначения Н. Давлетова занимала должность председателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа.