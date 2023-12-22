США, явочным порядком, увеличили себе территорию в Арктике

12:35 24.12.2023

США расширили свой континентальный шельф в Арктике и Беринговом море



США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на заявление Госдепартамента.



Как утверждают в ведомстве, континентальный шельф является продолжением сухопутной территории страны под водой. США, по мнению американских госчиновников, имеет право в соответствии с международным законодательством "оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания".



Так называемый расширенный континентальный шельф находится в основном в Арктике и Беринговом море. Это зона растущего стратегического значения, на которую претендуют Россия и Канада.



Вашингтон, по информации агентства, желает за счет расширения шельфа получить доступ к минералам, которые необходимы для производства аккумуляторов электромобилей. Там же находятся и месторождения нефти с газом.



Авторы: АЛЕКСАНДРА БУРНАШЕВА