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Израиль начал закачку морской воды в тоннели Газы. Это катастрофа...
12:38 24.12.2023

Названа катастрофическая опасность затопления морской водой туннелей ХАМАС
ЦАХАЛ установил насосы для уничтожения подземелий боевиков

Затопление туннелей ХАМАСморской водой грозит "разрушить основы жизни в Газе", говорит эксперт. Ведущий гидролог предупреждает, что план Израиля по уничтожению подземных коммуникаций боевиков будет представлять собой один из элементов преступления геноцида.

Потенциальный план Израиля по затоплению сети туннелей ХАМАС морской водой рискует "разрушить основные условия для жизни в Газе", что является одним из элементов преступления геноцида, заявил The Guardian старший гидролог.

Эксперты по охране окружающей среды предупредили, что стратегия, которой Израиль собирается придерживаться, рискует вызвать экологическую катастрофу, которая оставит Газу без питьевой воды и разрушит то немногое, что возможно для сельского хозяйства на территории площадью 141 кв. миля.

Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на воду Педро Аррожо-Агудо сравнил это с легендой о том, как римляне засолили поля Карфагена, чтобы сделать непригодной для жизни территорию своего древнего соперника. Докладчик по правам человека и окружающей среде Дэвид Бойд заявил, что нанесение ущерба единственному источнику водоснабжения Газы будет "катастрофическим" для окружающей среды и прав человека.

Сообщения СМИ, фотографии и спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила насосы в лагере беженцев Аш-Шати на восточном побережье сектора Газа, которые они могли бы использовать для перекачки миллионов галлонов морской воды в туннели, используемые группировкой боевиков.

Сообщается, что израильские солдаты на прошлой неделе начали опробовать закачку морской воды в подземную сеть в попытке вытеснить боевиков ХАМАС на поверхность и лишить их важного стратегического инструмента.

Экологические последствия могут быть далеко идущими, отмечает The Guardian. Согласно исследованию, проведенному военной академией США Вест-Пойнт, в начале войны в октябре в Газе насчитывалось 1300 туннелей протяженностью более 310 миль (500 км). Было подсчитано, что для их полного заполнения потребуется 1,5 млн кубометров воды.

Марк Зейтун, директор Женевского водного центра и профессор Женевского высшего института, предупреждает, что морская вода, закачиваемая в сотни километров туннелей, пересекающих пористую песчаную почву Газы, неизбежно просочится в водоносный горизонт, от которого 2,3 миллиона жителей Газы получают около 85% воды.

Зейтун, который работал инженером по водоснабжению в ООН на оккупированных палестинских территориях, отмечает, что водоносный горизонт уже был сильно загрязнен сточными водами и проникновением морской воды, вызванным многолетним чрезмерным истощением.

"Если вы добавите больше морской воды напрямую, прямо через песок в водоносный горизонт, это не превратит ресурс высшего качества в уязвимый ресурс, это превратит уязвимый ресурс в катастрофический", - констатирует Зейтун.

Эксперт утверждает, что загрязнение будет таким, что нынешние методы опреснения воды обратным осмосом на уровне района, используемые палестинцами в Газе для очистки своей воды, больше не будут осуществимы.

"Это разрушило бы условия жизни каждого в Газе, - предупреждает специалист. – Я говорю "условия жизни", потому что я думаю, что это один из элементов геноцида в рамках Конвенции ООН, частичное или полное физическое уничтожение условий, необходимых для жизни любого народа. Затопление пресноводного водоносного горизонта морской водой противоречило бы всем нормам, когда-либо разработанным человечеством, включая экологические аспекты международного гуманитарного права/правила ведения войны и недавние принципы защиты окружающей среды в связи с вооруженным конфликтом, а также весь прогресс, достигнутый в направлении криминализации причинения вреда природной среде: экоцид".

Вим Цвейненберг, исследователь голландской неправительственной организации Pax for Peace, которая исследует воздействие войны на окружающую среду, говорит о дополнительных опасностях. "Мы не знаем, что хранится в туннелях", - признает он.

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"Ходят слухи, которые не подтверждены, но цитируются некоторыми источниками, что в туннелях хранится около 20 000 галлонов топлива. Таким образом, у вас есть все те виды углеводородов, которые потенциально также могут воздействовать на почву и попадать в водоносный горизонт и грунтовые воды".

Затопление туннелей также создаст угрозу целостности грунта, на котором построены общины Газы, самой густонаселенной территории в мире, предупреждает Цвейненберг. Если они обрушатся под населенными пунктами, это может привести к обрушению и всех зданий, оставшихся над ними.

Если план ЦАХАЛ по затоплению туннелей будет реализован в полном объеме, это станет последним шагом в долгой истории нападений Израиля на палестинские источники водоснабжения. Еще до повреждения инфраструктуры водоснабжения, вызванного последней бомбардировкой Газы, снабжение людей на территории и на Западном берегу было нестабильным, сказал Хадиль Ихмаис, глава отдела по изменению климата Палестинского управления по качеству окружающей среды.

На Западном берегу палестинцы не имеют доступа к поверхностным водам и вынуждены покупать воду у израильтян. Израильские поселенцы и солдаты совершали нападения на источники водоснабжения на Западном берегу примерно три раза в месяц в период с января 2022 года по середину 2023 года.

В Газе подземный водоносный горизонт не пополняется в достаточной степени, чтобы удовлетворить спрос из-за роста населения и климатических воздействий, включая засуху и повышение температуры. В ходе последней войны мишенями стали опреснительные установки, инфраструктура сбора воды и водоочистки, что привело к сбросу отходов в море, отмечает The Guardian.

"Сброс сточных вод в море значительно усложняет опреснение. Нацеливаясь на водоснабжение, Израиль пытается сделать Газу непригодной для жизни палестинцев", - сказал Ихмаис.

Представитель Программы ООН по окружающей среде заявил, что видел сообщения о том, что Израиль начал закачивать воду в туннели Газы. Отвечая The Guardian, представитель дал аналогичную оценку потенциальных последствий.

"Прибрежный водоносный горизонт, подземный природный резервуар, который простирается от горного хребта Кармель на севере до Синайского полуострова на юге, и без того хрупкая экосистема Газы должны быть защищены, чтобы не было воздействия на сельское хозяйство, промышленность и окружающую среду, и чтобы люди могли безопасно использовать подземные воды , - сказал пресс-секретарь. - Любой метод, используемый противоборствующими сторонами во время конфликта, должен принимать все меры предосторожности, чтобы не причинить вреда гражданскому населению, включая ограничение доступа к воде и продовольственным ресурсам".

Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703410680


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