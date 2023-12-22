Американские эсминцы удачно отражают атаки хуситских дронов. Пока...

12:41 24.12.2023

Залпы новой войны: американские военные сбили беспилотники хуситов

Пентагон открыто обвинил Иран в прямых ударах по кораблям



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США заявили, что их военные сбили четыре беспилотника в южной части Красного моря, запущенных из районов, контролируемых хуситами в Йемене. Атака беспилотников последовала за тем, как Пентагон открыто обвинил Иран в нанесении прямых ударов по кораблям впервые с начала войны в Газе.



Пентагон открыто обвинил Иран в прямых ударах по кораблям



Соединенные Штаты сбили четыре беспилотника, направлявшихся к американскому эсминцу в южной части Красного моря и запущенных из районов Йемена, контролируемых хуситами, в субботу, сообщило Центральное командование США (Centcom).



"Эти атаки представляют собой 14-е и 15-е нападения боевиков-хуситов на коммерческие суда с 17 октября", - говорится в сообщении Центрального командования в соцсети X (бывший Twitter).



Поддерживаемые Ираном хуситы, которые контролируют большую часть Йемена, на несколько недель нарушили мировую торговлю нападениями на суда, проходящие через Баб-эль-Мандебский пролив в южной оконечности Красного моря, что, по их словам, является ответом на войну Израиля в Газе, напоминает The Guardian.



Центральное командование военно-морских сил США отреагировало на сигналы бедствия с двух кораблей, подвергшихся нападению, сообщает Centcom.



Танкер с химикатами и нефтью под норвежским флагом, принадлежащий и эксплуатируемый, сообщил о том, что едва не пропустил атаку беспилотника хуситов, а принадлежащий Габону танкер с сырой нефтью под индийским флагом сообщил о том, что подвергся односторонней атаке, говорится в сообщении post.



Две противокорабельные баллистические ракеты хуситов также были "выпущены по международным судоходным путям в южной части Красного моря из районов Йемена, контролируемых хуситами", говорится в сообщении Центрального командования: "Ни одно судно не пострадало от баллистических ракет".



Британское агентство морских торговых операций ранее сообщило, что беспилотная воздушная система взорвалась рядом с судном в Баб-эль-Мандебском проливе, в 45 морских милях к юго-западу от Салифа, Йемен.



Между тем принадлежащий Японии танкер-химовоз, потерпевший крушение в субботу у берегов Индии, был атакован беспилотником, "выпущенным из Ирана", сообщил Пентагон.



Субботняя атака произошла около 10 утра по местному времени (06:00 по Гринвичу) и не привела к жертвам на борту судна, говорится в сообщении, добавляя, что пожар был потушен.



Американские военные "поддерживают связь с судном, поскольку оно продолжает движение к месту назначения в Индии", - добавили в нем.



Это был первый случай, когда Пентагон открыто обвинил Иран в нанесении прямых ударов по кораблям с начала войны Израиля с ХАМАС, сообщает Agence France-Presse.



В заявлении Пентагона говорится, что корабль MV Chem Pluto ходил под либерийским флагом и управлялся голландской организацией, хотя судно принадлежит японской компании.



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Компания Ambrey, занимающаяся охраной на море, заявила, что "танкер с химикатами/продуктами... был связан с Израилем" и направлялся из Саудовской Аравии в Индию.



ВМС Индии заявили, что ответили на запрос о помощи. "Был отправлен самолет, который пролетел над судном и обеспечил безопасность задействованного судна и его экипажа", - сообщил агентству AFP представитель военно-морского флота.



Немедленного заявления об ответственности за удар не поступало, отмечает The Guardian.



Нападения на судоходство в Красном море с начала войны Израиля и ХАМАС побудили крупные фирмы перенаправить свои грузовые суда вокруг южной оконечности Африки, несмотря на более высокие затраты на топливо при гораздо более длительных рейсах.



По данным Пентагона, повстанцы-хуситы нанесли более 100 ударов беспилотниками и ракетами по 10 торговым судам с участием более чем 35 различных стран.



В субботу представитель Революционной гвардии Ирана предупредил о принудительном закрытии других водных путей, если Израиль не прекратит свою войну с ХАМАС.



"При продолжении этих преступлений Америке и ее союзникам следует ожидать появления новых сил сопротивления и закрытия других водных путей", - заявил Мохаммад Реза Накди, которого цитирует иранское информационное агентство Tasnim.



Соединенные Штаты начали операцию Prosperity Guardian три дня назад, заявив, что более десятка стран согласились принять участие в усилиях, которые будут включать совместное патрулирование в водах Красного моря вблизи Йемена.



Пентагон открыто обвинил Иран в прямых ударах по кораблям



США заявили, что их военные сбили четыре беспилотника в южной части Красного моря, запущенных из районов, контролируемых хуситами в Йемене. Атака беспилотников последовала за тем, как Пентагон открыто обвинил Иран в нанесении прямых ударов по кораблям впервые с начала войны в Газе.