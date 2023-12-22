 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ученые наконец-то точно определили, где находилось легендарное царство Пунт. Не в Азии, а в...
12:47 24.12.2023

Ученые благодаря обезьянам нашли легендарное царство Пунт
Москва, 24 декабря, 2023, 11:53 - ИА Регнум. Легендарное царство Пунт, упоминания о котором сохранились в египетских папирусах, находилось на территории современных Эфиопии и Эритреи. Об этом сообщает 24 декабря "РИА Новости"

Ученые благодаря обезьянам нашли легендарное царство Пунт
Молодой сотрудник Эрмитажа Владимир Голенищев зимой 1880–1881 годов обнаружил в фондах прекрасно сохранившийся папирус эпохи Среднего царства. В нем рассказывалось о египетском сановнике, который в поисках "неиссякаемых медных рудников" потерпел кораблекрушение и попал в незнакомый край блаженства и изобилия. Перед ним явился огромный Змей, назвавшийся владыкой земли Пунт. Змей пожалел чужестранца и отпустил домой с богатыми дарами.

Ученые с XIX века пытались выяснить, где находилось это царство, в других древних источниках названное "родиной богов". В XXV веке до нашей эры фараон Сахуре отправлял туда корабли, а около 1477 года экспедицию туда снарядила царица Хатшепсут. Побывали в "земном раю" и посланники Рамсеса III.

По одной из версий, Пунт был одной из прилегающих к Египту территорий. В 2011 году неподалеку от Хургады нашли остатки древней гавани, где сохранились мотки канатов и фрагменты огромных кораблей.

Британский египтолог Джон Бейнс в июне 2018 года заявил, что открытия на побережье Красного моря разрешили споры раз и навсегда - до Пунта можно добраться по морю. Недавно ученые нашли ответ на последний вопрос - куда именно отправлялись египетские экспедиции.

В древних источниках, включая историю о кораблекрушении и сановнике, говорилось о диковинных животных - бабуинах. Однако эти обезьяны водятся не в Египте, а в Средней и Восточной Африке. Египтяне же ценили их и приносили в жертву богам, а также превращали в мумии.

В 2015 году египетские специалисты путем анализа ДНК выяснили, что забальзамированные в XVI–X веках до нашей эры бабуины происходили из района Африканского Рога, а это территория современных Джибути, Сомали, Эфиопии и Эритреи.

Кроме того, на территории двух последних стран в начале новой эры находилось могущественное Аксумское царство. Оно возникло на обломках более ранней культуры, одним из центров которой был древний порт Адулис. Ученые полагают, что именно туда могли приплыть подданные Хатшепсут.

Как сообщало ИА Регнум, осенью в центральной части Египта археологи обнаружили сотни кувшинов с остатками вина возрастом около 5 тыс. лет. Они находились у гробницы царицы Мернейт из Первой династии в районе Умм Эль-Кааб в Абидосе.

Кроме того, ученые из египетско-французской археологической миссии обнаружили под водой у побережья Египта храм древнегреческой богини Афродиты. В затонувшем древнем городе Гераклион в заливе Абу-Кир неподалеку от Александрии сохранились бронзовые и керамические предметы, привезенные из Греции.

Источник - Регнум
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