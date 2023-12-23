Блеск и нищета демократии, - С.Лисичкин

14:55 24.12.2023

23.12.2023 -

Западная цивилизация с давних пор имеет весьма прибыльную привычку - прийти в другую страну, дать аборигенам ну очень блестящие бусики, а себе забрать их землю и жизни, стравив их между собой.



Судьба американских индейцев тому пример. В масштабе последнего столетия это уже произошло и с нами - более тридцати лет назад.



Последствия разгребаем мы, продолжат наши дети и внуки. Чтобы это не произошло с нами еще раз, теперь уже в масштабе последнего тридцатилетия, полезно подробно разобраться, как именно устроены волшебные бусики. Самая крупная из бусинок - демократия.



Демократия - не идеология, а способ организации общества.



А именно - одна из форм народовластия, предполагающая наличие выборных центральных органов управления, всенародное принятие наиболее важных решений и закрепление за народом некоторых свобод.



Но именно в этих на первый взгляд разумных принципах заложен целый букет уязвимостей, позволяющих совершать с демократией любые метаморфозы, вплоть до превращения в свою противоположность - диктатуру международного финансового капитала, инструмент ментального фашизма либерально-глобалистских элит.



Для начала, при демократии народ принимает только очень редкие судьбоносные решения, и то если реально действующей власти это удобно - избирательные органы контролирует она. А представителей этой самой власти народ выбирает только на высшие должности. На первый взгляд, это естественно, иначе вся страна изойдет на выборы, работать будет некогда.



Однако получается, что при вроде бы как народовластии наибольшая часть представителей власти назначается непонятно кем в результате отбора по неясным критериям.



И именно эта реально действующая власть затем принимает подавляющую часть решений, от которых и зависит наша повседневная жизнь. Затем основным инструментом демократии предполагается голосование.



При первоначальных формах голосования, а именно голосом, побеждали те, кто кричал громче всех.



То есть правыми всегда оказывались горлопаны. Но дальнейшее развитие форм до тайного голосования бюллетенями даже усугубило ситуацию. Основные недостатки, о которых я уже писал ранее, проявились ярче.



Большинство голосующих очень слабо разбираются в том, за что голосуют.



Люди далеко не глупы, но невозможно быть специалистом во всем. (Например, если бы на референдум была вынесена проблема использования искусственного интеллекта, то вряд ли большинство голосующих смогло без подготовки хотя бы точно сформулировать, чем он отличается от экспертной системы, тем более - спрогнозировать отдаленные перспективы и последствия).



Остается хитро сформулировать вопрос для голосования, создать нужный фон в СМИ, и манипуляция сознанием превращается в доступную реальность.



В случае выборов одного из двух кандидатов в руководители тоже ничего не меняется, даже если люди всю жизнь вроде бы как знают обоих. Несколько возрастает нагрузка на СМИ, и легким движением языка хапуга превращается в крепкого хозяйственника, а бездельник - в личность с большим нереализованным творческим потенциалом. Актерам и иллюзионистам остается только нервно курить в своих гримерках. Далее, выбор всегда осуществляется внутри ограниченного набора вариантов решения.



И нет никакой гарантии, что лучшее решение попало в этот набор. Зато очень удобно не включить в набор решения, нежелательные для того, кто заказывает музыку. Если в наборе всего два варианта решения, то возникает проблема оставшихся в меньшинстве. Возникает скрытый до времени раскол, формируется протестный потенциал, общество ослабляется. Если же в наборе много вариантов, то популярное решение можно размыть несколькими похожими, в результате чего будет принято одно непопулярное.



Эту проблему можно пытаться решить проведением второго тура. Но если популярное решение продублировать десятью похожими, а непопулярное - одним, то во втором туре выбор будет между непопулярным решением и его же клоном.



А ведь в запасе еще остаются грубые методы воздействия - подкуп, запугивание или юридическое запутывание комиссий разного уровня, административный ресурс, вбросы за отсутствующих, "карусели" и т. п.



Если же и это не помогло, можно устроить государственный переворот, опираясь на заранее подготовленное агрессивное меньшинство, изображающее народ, и манипуляцию сознанием. Заблаговременное обеспечение хотя бы частичного влияния в системе "органы власти, силовые структуры, СМИ, система образования" заметно повышает шансы на успех.



Вот такая демократия - удивительно удобная для тех, кто хочет прикрыть фиговым листком власть своих денег.



Можно ли исправить эту систему? Только частично, манипуляцию сознанием и грубые методы изжить не так легко. Например, для начала можно заменить выбор "за/против" на пятибалльную оценку каждого варианта.



При этом второй тур не понадобится, и клоны популярного решения на результаты не повлияют. (Разве что клон покажется лучше популярного решения, а после выборов, когда уже ничего не изменить, превратится в свою противоположность, - но это уже будет все та же манипуляция сознанием.) Если же оценку сделать отнулевой ("категорически против"=-2, "скорее против"=-1, "отношусь нейтрально"=0, "скорее поддерживаю"=+1, "полностью поддерживаю"=+2), то решится и проблема оставшихся в меньшинстве.



Проходить будут решения, более или менее устраивающие всех, если же в набор не будут включены лучшие решения, то отрицательные оценки это сразу же покажут. На переправе коней не меняют. С грядущими выборами все предельно ясно, нужно только пройти их так, чтобы никто из недругов ничего и сказать не смог.



А провокации могут быть, любое из внутренних противоречий могут попытаться использовать для внешнего воздействия. Возможно, яичный переполох и поиск людей в двигателе самолета были "разведкой боем". Но нужно бы обратить внимание и на скрытый резерв: миграционные процессы в стране являются частным случаем глобальных миграционных процессов, за которыми стоит международный финансовый капитал, - тот самый, который обычно стоит и за "цветными революциями".



А когда ситуация выйдет на площадку стабильности, можно улучшить систему голосования вышеописанным образом, чтобы показать всему миру, кто на самом деле является законодателем моды на демократию. (Надеюсь, что наши руководящие элиты обратят внимание на это предложение.)



Потом можно продолжить череду преобразований, пока лукавая западная демократия постепенно не превратится в нашу собственную форму народовластия - честную, без "двойного дна".



Сергей Лисичкин, специально для "Русской Весны"