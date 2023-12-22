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На пороге "постгосударственного" мира, - Александр Маслов
16:21 24.12.2023

дипломатические отношения с США в случае необходимости и по причине принципиальной недоговороспособности Вашингтона могут быть разорваны
Александр Маслов

22.12.23

Как известно, новых денег Зеленскому и К° их самые большие западные "друзья"-кураторы, США и ЕС, пока - во всяком случае, до февраля - не дадут. Даже в кредит. Но и старые долги обещают не взыскивать. По крайней мере, до 1 марта 2027 года - на этот срок, как только что с радостью сообщил киевский Минфин, продлено соглашение с группой кредиторов из стран G7 и Парижского клуба о приостановке выплат Украиной основного долга и процентов по нему, что необходимо, в частности, для реализации программ помощи Международного валютного фонда (через который сейчас активно оформляются выплаты киевскому режиму, в том числе от Японии, Южной Кореи и прочих "нестандартных" в данном контексте доноров).

Невелика отсрочка - ранее, еще до начала "контрнаступа" ВСУ, в марте текущего года аналогичная договоренность была достигнута вплоть до 1 января 2027 года, то есть "плюс" составил всего три месяца, или 90 дней, но налицо несколько немаловажных нюансов. Во-первых, это все-таки "плюс", а не "минус", пусть даже крохотный в формате межгосударственных отношений. Во-вторых, это решение укрепляет надежды "евромайданных" властей на то, что до 80% украинского внешнего долга в 136,35 млрд долл. может быть в итоге списано (не все 100%, как требовала Юлия Тимошенко, но тоже немало). Наконец, в-третьих, на таком фоне весьма показательны шевеления последнего времени в "альянсе демократий" относительно замороженных российских активов. Во всяком случае, США дали понять, что не будут против, если их европейские союзники официально объявят себя пострадавшими от "российской агрессии против Украины" и используют эти средства в собственных интересах как "аванс репарационных выплат", которые, мол, в обязательном порядке должны быть и будут наложены на РФ по итогам украинского конфликта.

Идея, конечно, интересная и по-своему даже богатая, но более чем рискованная. Причем риски ее реализации вовсе не исчерпываются возможностями зеркального российского ответа с аналогичной конфискацией активов недружественных стран, находящихся в юрисдикции РФ (как только что оказались лишены доли в российских активах немецкая Wintershall и австрийская OMV). И даже возможностью вывода активов третьих стран из юрисдикций, покусившихся на российскую собственность, эти риски не исчерпываются. Точно так же, наложение "послевоенных" репараций на Россию никем и никак не гарантировано, не говоря уже о выплатах по ним. Но все это - далеко не главное.

Гораздо важнее в этой истории сама по себе возможность - пусть даже гипотетическая - появления подобного прецедента на уровне межгосударственных отношений. Очень грубо говоря, если подобное случится, то непонятно, как с этим можно будет жить дальше. Вот, например, каким образом можно строить отношения между Россией и Германией? Или между Россией и Великобританией, Россией и Францией и т.д.? Для примера: отказ СССР от выплат по долгам царской России и "переходных правительств" по итогам Первой мировой войны сопровождался отказом от государственного правопреемства со всеми вытекающими из такого шага последствиями и выстраиванием новой системы международных отношений уже после Второй мировой войны, по ее итогам.

Но теперь-то подобный кульбит предлагается исполнить - даже не по команде, а по рекомендации - сразу целому ряду стран, входящих в "альянс демократий". Будут ли они при этом отказываться от своей правопреемственности по отношению к "странам-предшественникам", их договорам и обязательствам? Если нет, то эпоха "светских" суверенных государств, которая длится минимум 400 лет, с момента вступления в силу Вестфальского мира, завершится, и человеческой цивилизации предстоит вступить, или вернее втянуться, в принципиально новую эру - эру государств-корпораций, с иными понятиями субъектности, суверенитета и т.д. Возможно, это одна из главных, хотя и не бросающихся в глаза, причин происходящих событий. Не говоря уже о том, как будет выглядеть и пахнуть "помощь Украине", переквалифицированная в "ущерб от российской агрессии" (а к этому дело, похоже, и движется).

Во всяком случае, подобные рецепты выдаются не Госдепартаментом США или британским Форин-офис (куда из компании First Data срочно выписали Дэвида Кэмерона), а через них кем-то вроде BlackRock JP Morgan Chase и/или Всемирный экономический форум. Ноги растут явно оттуда. А раз так, то "обычная", "традиционная" дипломатия попросту теряет всякий смысл, что, кстати, уже озвучил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков (тот самый, который "ультиматум Рябкова"), открыто заявивший, что дипломатические отношения с США - вовсе не тотем, которому нужно поклоняться, и не "священная корова", что они в случае необходимости и по причине принципиальной недоговороспособности официального Вашингтона могут быть попросту разорваны Россией. Совсем недавно что-то подобное даже трудно было себе представить. А сегодня это уже в порядке вещей. Новый "постгосударственный" мир уже гораздо ближе, чем представляется.

Источник - antifashist.online
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