На дне. Наша ссора с Западом – это уникальный исторический шанс, - Татьяна Воеводина

16:53 24.12.2023

На дне

Наша ссора с Западом – это уникальный исторический шанс

Татьяна Воеводина



Наши отношения с Западом, похоже, достигли дна. Трудно сказать, когда такое было. На памяти живущих точно не было.



И это здорово, дорогие товарищи! Это открывает блестящие, сказочные возможности и перспективы. Даже не пресловутое "окно возможностей", а, как выражаются риелторы, панорамные окна с видом на… Кстати, на что? Я бы сказала: с видом на наше прекрасное будущее.



Под парусом можно ходить и по ветру, и против ветра. Так и репутацию можно использовать как хорошую, так и плохую. Репутация (или, говоря по- торгашески, "имидж", "бренд") – это огромная сила. Бронебойная. Умей лишь воспользоваться!



Самая главная возможность, которая открывается - это жить своим умом и, не глядя ни в какие политкорректные прописи, делать то, что нужно нашей стране и нашему народу. Не боясь прослыть перед внешними оценщиками недемократическими, не инклюзивными, не гуманными, не цивилизованными.



Со времен Петра I мы трепетали мнения Запада. Николай Данилевский еще в 1869 г. писал в знаменитой книжке "Россия и Европа":



"Мы возвели Европу в сан нашей общей Марьи Алексеевны, верховной решительницы достоинства наших поступков. Вместо одобрения народной совести, признали мы нравственным двигателем наших действий трусливый страх перед приговорами Европы, унизительно-тщеславное удовольствие от ее похвал".



Свершилось! Теперь этого не требуется. Мы УЖЕ предельно плохие – во мнении Запада. Значит, можно действовать без оглядки. И нужно действовать!



Вот действия, которые прямо-таки лежат на поверхности.



1. Лишить гражданства релокантов и убежантов, которые наговорили пакостей о своей Родине. Это будет со стороны России актом гуманизма по отношению к убежантам. Им стыдно быть русскими? (Знаете, бытует среди прогрессивной интеллигенции такая формула: "Мне стыдно быть русским"). Так вот надо им помочь и избавить от отрицательных эмоций. Для этого надо внести изменение в законы и даже Конституцию? Значит, надо это сделать: жизнь меняется - и законы меняются. Это следует сделать быстро и со всеми пакостниками разом. А захотят вернуться – пускай плачут, каются и ругают Запад – может, пустят назад. А может, и не пустят. Не захотят каяться? Ну и не надо, не велика потеря. Это если б трактористы убежали или сантехники утекли – тогда бы да, беда, а эти…



2. Запретить двойное гражданство, которое суть логическая и юридическая нелепость. Гражданство имеет смысл, если это связь гражданина с одним государством, его обязанность защищать это государство и соответственно право на защиту со стороны этого государства. Если государств два, и они враждуют меж собой – что должен делать гражданин? Имеющих двойное гражданство, надо обязать отказаться от одного из них. Гражданин прячет второе гражданство? При обнаружении такого факта надо помочь ему принять верное решение: лишать его российского гражданства. Российское гражданство должно наконец стать ценностью. А ценностью бывает лишь то, что можно потерять.



3. Выйти из разного рода организаций, где нас унижают – от Олимпиады до ВТО. При этом активно создавать свои организации, в которых будем состоять мы и наши друзья. Участие российских спортсменов в Олимпиаде – это вселенский (и очень дорогостоящий) позор, который давно пора прекратить, о чем я пишу уж много лет.



4. Прекратить оценивать работу российских ученых по их цитируемости на Западе. Это позорное низкопоклонство. Единственная оценка труда ученого – польза своей стране. Подлинные достижения русского гения в любом случае станут известны везде. Кстати, были эти подлинные достижения науки в те времена, когда страна была закрытой, а никакого индекса Хирша не было в помине. Перед учеными надо ставить задачи, обеспечивать их ресурсами и строго спрашивать за результат.



И главное, не надо ничего бояться. Особенно не надо бояться, что навсегда исчезнут разного рода певуны и болтуны: всякие там публицисты, аналитики, предсказатели и т.п. На Западе они вообще-то нужны еще меньше. Вернее, нужны для одной цели – чтобы ругать Россию. Помимо этого они никому не интересны: болтунов и своих навалом.



Поголовье болтунов и певунов способно восстановиться за один сезон. Болтунов – полон интернет. Набрать подходящих можно в любом количестве.



Певуны тоже не отсутствуют. В любом музучилище можно сыскать пяток способных что-то изобразить горлом. Потом, есть масса конкурсов, вроде "Голоса". А дальше – рыночная раскрутка. В любом замечательном, желанном, прекрасном, брендовом товаре 15-20% самого товара и 80% - рекламная раскрутка. Это я вам как работник торговли с четвертьвековым стажем говорю. "Вы не понимаете: это другое?" Нет, господа хорошие, это ровно то же самое. Весь этот ор с прыжками – это шоу-бизнес – верно? Ну, а раз бизнес – значит, все, что там обращается, - это товар, а товар подчиняется всем законам продвижения его на рынок: что швабра, что автомобиль, что певец.



Наша ссора с Западом – это уникальный исторический шанс. Упустить его – непростительное ротозейство. Но шанс имеет свойство ускользать: был - и нету. Вот этого никак нельзя допустить.