В Узбекистане создается новая "Нацкомиссия по вопросам противодействия торговле людьми и достойного труда"

17:11 24.12.2023

В Узбекистане Нацкомиссия по противодействию торговле людьми и принудительному труду преобразована в Национальную комиссию по вопросам противодействия торговле людьми и достойного труд. Ее задачи расширены - теперь она также займется нерегулируемой трудовой миграцией и другими вопросами.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 21 декабря подписал указ о дополнительных мерах по противодействию торговле людьми и широкому внедрению принципов достойного труда.



Согласно документу, Национальная комиссия по противодействию торговле людьми и принудительному труду преобразована в Национальную комиссию по вопросам противодействия торговле людьми и достойного труда. Ее снова возглавит председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.



Национальная комиссия состоит из:



подкомиссии по вопросам противодействия торговле людьми, возглавляемой министром внутренних дел Пулатом Бобожоновым - заместителем председателя Национальной комиссии;

подкомиссии по вопросам достойного труда, возглавляемой министром занятости и сокращения бедности Бехзодом Мусаевым - заместителем председателя Национальной комиссии.

Среди основных задач национальной комиссии - координация деятельности республиканских органов исполнительной власти, органов самоуправления граждан, негосударственных некоммерческих и иных организаций в сфере противодействия торговле людьми, всесторонней поддержки лиц, пострадавших от нее, а также широкого внедрения принципов достойного труда, международных трудовых стандартов, защиты трудовых прав граждан.



Она также будет принимать меры по развитию международного и регионального сотрудничества в этой сфере, уменьшению случаев нерегулируемой трудовой миграции, совершенствовать практики выявления, расследования, предупреждения и искоренения преступлений, связанных с торговлей людьми, и оказания услуг реабилитации и реинтеграции пострадавшим лицам.



Комиссии в течение месяца поручено разработать положения о подкомиссиях и территориальных комиссиях.



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Территориальные комиссии по вопросам противодействия торговле людьми и достойного труда возглавят хокимы областей, Ташкента и председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана.



Кроме того, на базе института Национального докладчика по противодействию торговле людьми и принудительному труду (созданного в июле 2019 года) был учрежден институт Национального докладчика по вопросам противодействия торговле людьми и достойного труда.



Докладчик будет ежегодно предоставлять президенту информацию о ситуации в стране по противодействию торговле людьми и внедрению принципов достойного труда, а также ситуации в зарубежных странах, связанной с гражданами Узбекистана.



Он также, как и ранее, должен будет оперативно реагировать на выпады в отношении Узбекистана, а также отстаивать национальные интересы республики на международной арене.