Хоким Андижанской области поручил построить библиотеку по просьбе 12-летнего мальчика

18:57 24.12.2023

12-летний житель Андижанского района попросил хокима Андижанской области Шухрата Абдурахманова построить библиотеку в его махалле. Хоким поручил построить объект в течение месяца и предложил мальчику самому управлять библиотекой.



По просьбе 12-летнего мальчика в одной из махаллей Андижанской области построят библиотеку. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.



