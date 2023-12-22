|18:58 Уволен старейший (по сроку пребывания в должности) районный хоким Узбекистана - Кайрат Алдабергенов (Тамдынский)
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|Уволен старейший (по сроку пребывания в должности) районный хоким Узбекистана - Кайрат Алдабергенов (Тамдынский)
18:58 24.12.2023
Хоким Тамдынского района Навоийской области Кайрат Алдабергенов освобожден от должности. Он находился на этом посту 14 лет.
Решение об этом 22 декабря подписал хоким области Нормат Турсунов.
В документе отмечается, что основанием для увольнения стало его заявление.
В субботу решение хокима утвердили в районном кенгаше народных депутатов.
Временно исполняющим обязанности хокима Тамдынского района стал первый заместитель хокима по вопросам финансов, экономики и сокращения бедности Орзумурод Умаров.
Кайрат Алдабергенов родился в 1966 году в Нуратинском районе области. Долгие годы он работал в налоговых органах. С 27 декабря 2009 года, на протяжении 14 лет он возглавлял Тамдынский район. В 2014 году получал орден "Дустлик", в 2021 году - медаль "Содиқ хизматлари учун".