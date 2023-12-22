Уволен старейший (по сроку пребывания в должности) районный хоким Узбекистана - Кайрат Алдабергенов (Тамдынский)

18:58 24.12.2023

Хоким Тамдынского района Навоийской области Кайрат Алдабергенов освобожден от должности. Он находился на этом посту 14 лет.



Решение об этом 22 декабря подписал хоким области Нормат Турсунов.



