 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 24.12.2023
18:58  Уволен старейший (по сроку пребывания в должности) районный хоким Узбекистана - Кайрат Алдабергенов (Тамдынский)
18:57  Хоким Андижанской области поручил построить библиотеку по просьбе 12-летнего мальчика
17:11  В Узбекистане создается новая "Нацкомиссия по вопросам противодействия торговле людьми и достойного труда"
16:53  На дне. Наша ссора с Западом – это уникальный исторический шанс, - Татьяна Воеводина
16:21  На пороге "постгосударственного" мира, - Александр Маслов
14:55  Блеск и нищета демократии, - С.Лисичкин
13:08  В узбекской Кашкадарье взялись бороться с замужеством школьниц

12:47  Ученые наконец-то точно определили, где находилось легендарное царство Пунт. Не в Азии, а в...
12:41  Американские эсминцы удачно отражают атаки хуситских дронов. Пока...
12:38  Израиль начал закачку морской воды в тоннели Газы. Это катастрофа...
12:35  США, явочным порядком, увеличили себе территорию в Арктике
12:03  Новые кадры Узбекистана: красавица Нозима Давлетова дослужилась до завотделом АП
10:02  Звереем. В Алматы пассажир избил женщину-водителя рейсового автобуса, в результате - наезд на пешеходов и три трупа
09:52  Фрэнк Хэвилэнд: Сексизм и расизм превратились в инструменты "повышения разнообразия"
09:35  В Ташкенте создадут 36 выделенных автобусных полос
09:32  Китайцы спасают мир от нового Великого Потопа с помощью новых технологий, - СП
09:18  Неизвестный дрон поджег израильский танкер-химовоз в 200 километрах от индийского порта Веравал
00:53  Единая Европа или Новый Вавилон? - Е.Пустовойтова
00:47  Власти Туркмении отказываются праздновать Новый год
00:30  В США решили возродить доктрину Монро. Но она обречена на провал, - Том Лонг
00:28  Процентный подход: Запад не придумал способ конфисковать российские активы
00:19  Украинская война: русские убивают русских. Кому это надо? - Андрей Полонский
Суббота, 23.12.2023
22:05  Как Советская армия форсировала Днепр в 1943-м. Уроки истории
17:18  Баи в Ташкенте обиделись на "завоевателя" Прилепина, но узбекская молодежь думает иначе
17:15  Под знаменем шока: ультраправая волна в Латинской Америке, - С.Кожемякин
17:06  Ангола вышла из ОПЕК, но нефть от этого дешевле не станет
17:04  В России появился вирус пострашнее ковида и лихорадки Денге
17:01  На пути Джо Байдена встали нелегалы. Миграционный кризис бьет по рейтингам президента США и мешает помощи Украине
16:44  В день, когда голожопые ивлеевцы пидарасили подиум... РосАвиация потеряла в Донбассе "сушки" с экипажами
16:15  Генерал Пиракзода и полгода не проруководил штабом Погранвойск Таджикистана
15:20  Расходы на армию в Узбекистане в 2023 году увеличены на $260 млн. Если завтра в поход...
13:57  "Пираты Красного моря": угрозы хуситов судоходству стали предвестниками глобального повышения цен
13:40  Две причины ожидания. Почему Россия не наказывает Армению за "Спутник", - Г.Мирзаян
12:05  Число заболевших коронавирусом в мире выросло за месяц на 50%
11:25  Какую роль играет "культура отмены" в формировании национальных идентичностей в Казахстане и Туркменистане?
11:12  Просто жуткая представительница Албании Дрита Зири завоевала титул "Мисс Земля" (фото)
10:50  Экс-министр росправительства Абызов получил свои 12 лет за "Открытого правительства"
10:08  "Голые вечеренки" ивлеевцев в Москве: блядство и мерзость
09:09  Марат Нуралиев назначен послом Кыргызстана в Катаре, Анвар Анарбаев - в Малайзии
09:04  Два российских "Искандера" прилетели на совещание бандер с НАТОвцами в Мирнограде
00:53  Две крупнейшие боевые организации белуджских сепаров сливаются в единую "армию". Пакистану хана? - Л.Шашок
00:37  Российская армия ускоренно перевооружается, - Владимир Карнозов
Пятница, 22.12.2023
23:37  Скончалась известная кыргызстанская журналистка Ольга Дзюбенко
21:47  Израиль назвал безопасные районы Газы, а потом ударил туда авиацией, - The New York Times
21:25  Пригожина "исполнили" по приказу Патрушева, - Wall Street Journal
21:22  Духовное управление мусульман РФ разрешило верующим пользоваться криптовалютой
18:54  Тегеран товарный. Страны ЕАЭС и Иран готовятся подписать соглашение о беспошлинной торговле, - Къ
18:50  РосМИД (Захарова) о присоединении Узбекистана к России
18:49  Запад теснит Россию в ЦентрАзии, - Томаш Здеховски
18:47  Экс-министресса финансов Румынии Драгу за сутки сменила гражданство и стала... главой Нацбанка Молдавии
18:46  Дания, де факто, согласилась на перманентный оккупационный режим США
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Уволен старейший (по сроку пребывания в должности) районный хоким Узбекистана - Кайрат Алдабергенов (Тамдынский)
18:58 24.12.2023

Хоким Тамдынского района Навоийской области Кайрат Алдабергенов освобожден от должности. Он находился на этом посту 14 лет.

Решение об этом 22 декабря подписал хоким области Нормат Турсунов.



В документе отмечается, что основанием для увольнения стало его заявление.

В субботу решение хокима утвердили в районном кенгаше народных депутатов.

Временно исполняющим обязанности хокима Тамдынского района стал первый заместитель хокима по вопросам финансов, экономики и сокращения бедности Орзумурод Умаров.

Кайрат Алдабергенов родился в 1966 году в Нуратинском районе области. Долгие годы он работал в налоговых органах. С 27 декабря 2009 года, на протяжении 14 лет он возглавлял Тамдынский район. В 2014 году получал орден "Дустлик", в 2021 году - медаль "Содиқ хизматлари учун".

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703433480


Новости Казахстана
- Закон о добровольной дактилоскопической регистрации одобрили Сенаторы
- Казахстан начал строить новую железную дорогу в Китай: грузооборот увеличится еще на 20 млн тонн
- Казахстан и Саудовская Аравия на пути к стратегическому партнерству
- МЧС представил Мажилису законопроект по вопросам гражданской защиты
- Комиссия определила 19 обладателей государственной премии "Дарын"
- Постановление ЦИК РК от 21 декабря 2023 года №105/807
- Хроника пикирующей энергетики
- Бывший зам.директора филиала Аграрно-кредитной корпорации присвоил 90 млн тенге, выделенных КХ на покупку КРС
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: "Нужны законы новой формации"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  