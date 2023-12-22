Запад инспирировал "майдан" в Сербии: Массовые беспорядки в Белграде

21:48 24.12.2023

Протестующие в Белграде попытались ворваться в городскую администрацию

Представители оппозиционного движения "Сербия против насилия" окружили здание городского собрания Белграда (городская администрация), снесли в нем дверь и предприняли попытку прорваться внутрь, передает Kurir.



По данным корреспондента издания, некоторые из демонстрантов были задержаны сотрудниками полиции у входа в здание.



Как отмечает Kurir, в городской администрации находится Республиканская избирательная комиссия (РИК). Митингующие собрались у здания, требуя отмены результатов парламентских выборов, на которых победила коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться".



1 ноября президент Сербии Александар Вучич объявил о роспуске Народной скупщины (одномандатного национального парламента) и назначил на 17 декабря досрочные выборы. Это произошло на фоне обострения в Косово и протестов, прошедших под лозунгом "Сербия против насилия", которые были вызваны несколькими случаями массовых убийств со стрельбой. Позже в стране была создана оппозиционная Вучичу коалиция с таким же названием. В ее состав вошли Партия свободы и справедливости бывшего мэра Белграда Драгана Джиласа, Народное движение Сербии и Лево-зеленый фронт.



На парламентских выборах победу с 46,7% голосов одержала коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться", объединенная оппозиция набрала 23,69% голосов. При этом обе коалиции получили схожие результаты в Белграде: 37,48% у президентской коалиции против 34,38% у оппозиции.



Оппозиция обвинила правительство в фальсификации выборов. В сербской столице на протяжении последней недели проходят акции протеста с требованием отменить результаты выборов. Ранее 24 декабря Вучич заявил, что насильственная смена власти в Сербии не произойдет.