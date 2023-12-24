 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Америка в мире: ритуальный экспорт войны, - Платон Беседин
00:01 25.12.2023

24.12.2023 | ПЛАТОН БЕСЕДИН

"Война до последнего украинца" – это не страшилка, а сугубая данность

Психологи и особенно нейропсихологи любят размышлять о перенаправлении энергии. Это не сублимация, но скорее некоторое смещение точки сборки агрессивного, негативного, злого вовне. Вы просто перекидываете его, это отрицательно заряженное, из себя во внешний мир, чтобы оно не разрушало вас самих изнутри. В общем-то, стандартная вещь, совершаемая почти интуитивно, но психологи любят мудрить или делать вид, что мудрят.

А теперь представим, что чем-то подобным занимается не человек, а страна или, что точнее, государство. Оно переключает разрушительную энергию, накопленную внутри, вовне. Накопленную из-за расовых, национальных, сексуальных, криминальных, политических и других конфликтов. Энергия эта колоссальна по своему масштабу. Она, если не сбросить ее вовремя, подобно излишку воды из дамбы, может уничтожить это государство и погрести под своей толщей народ. Ее необходимо, жизненно необходимо, сбросить.

Именно этим много десятилетий занимаются США. Это их modus operandi и modus vivendi тоже. Принято считать и порою даже говорить об этом вслух, что США являются и главными бенефициарами, и главными инициаторами войны. Хотя правильнее говорить так: едва ли не каждой войны, случающейся на грешной планете. И из них, этих конфликтов, Вашингтон извлекает более чем солидные выгодны. Хрестоматийный пример – Вторая мировая война.

Она сделала США не просто богатыми и влиятельными, но, по сути, придала им такое ускорение, которое было бы невозможно без повсеместной войны. Нацисты, передавшие Вашингтону немецкие разработки – не выдумки конспирологов, отнюдь; это факт. Было бы НАСА не будь гитлеровских ученых, подписавших контракт? И кто напитывал Третий рейх изначально? Кто вваливал гигантские суммы на поддержку Гитлера и его своры? Не сами ли США?

Собственно, с тех пор ничего не изменилось в американской методике. Выросли только масштабы, количественно прежде всего. В голливудских боевиках перед седовласым генералом с тяжелой челюстью есть нечто вроде улучшенной карты, на которой вспыхивают маячки и светодиоды. Так вот, нечто подобное имеется и у Вашингтона: он, нажав кнопку на пульте управления, зажигает конфликт там, где ему нужно. Делают это прикормленные изнутри люди. Опять же это сугубая констатация факта.

Удивительно, но в своей недавней статье в Washington Post президент США Джо Байден подтвердил все то, что я сформулировал выше. Этот текст поражает нехарактерной для американских лидеров откровенностью. Возможно, это объясняется тем, что статья буквально пропитана напыщенным тщеславием – вроде того, что когда-то явил нам Фрэнсис Фукуяма, повествуя о "конце истории и последнем человеке", которого, правда, не случилось. Так вот, Джо Байден прямым текстом утверждает, что конфликты вокруг Украины и Израиля сулят Америке прогресс и большую защищенность. Как говорится, все маски сброшены.

Разница лишь в том, что США подходят к Израилю и Украине по-разному. В первом случае декларируется поддержка Израиля с дежурными словесами о необходимости урегулирования конфликта. Мол, а как же заложники? А как же обычные граждане? Конечно, тут есть прицел и в будущее, где Ближний Восток, по задумке Вашингтона, должен стать полностью лояльным США. В случае же Украины заявления куда более радикальны: вроде того, что если не остановим Россию на Днепре, то она устремится дальше в Европу. То, что Европа страдает прямо сейчас, Байден не заявляет. Причем с Израилем Вашингтон ведет себя, выражусь просто, куда вежливее, нежели с Украиной.

Почему так? Все очень просто. Экспорт войны осуществляется Америкой повсеместно, но правила тут индивидуальны. Израиль – та страна с тем народом, который нельзя истреблять в силу близости к американским элитам. Потому ему позволено вести уничтожение максимально. В случае же Украины человеческий ресурс абсолютно неважен. "Война до последнего украинца" – это не страшилка, а сугубая данность. И не стоит изумляться, если в ВСУ реально начнут призывать женщин. Украинцев американцам не жаль – и жаль их никогда не будет. Они для США люди даже не второго, а тринадцатого сорта.

Так уже было в истории, на самом деле. Байден, кстати, в своей статье тоже обращается к исторической ретроспективе. И тут мы возвращаемся к началу этого текста и тезису о перераспределении энергии. Потому что главный поток энергии – это кровь, а главный выброс энергии – когда человеку дают или лишают его жизни. Это почти оккультная практика. И в данном случае США совершают нечто вроде ритуала. Да, собственно, это он и есть. И тут нет ничего странного, на самом деле: политика всегда была мистична.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703451660


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