Демократы США ведут борьбу за власть в стиле "все средства хороши", - В.Катасонов

25.12.2023 | ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Администрация Байдена пошла на преступление ради победы на выборах в ноябре 2024 года



19 декабря Верховный суд штата Колорадо постановил, что экс-президент США Дональд Трамп должен быть исключен из бюллетеней республиканских праймериз, которые стартуют в штате 5 января. Это решение опиралось на ноябрьский вердикт окружного суда Колорадо, который признал Трампа виновным в попытке захвата Капитолия 6 января 2021 года, классифицировав ее как мятеж.



Согласно третьему разделу 14-й поправки к Конституции США, должностным лицам, давшим клятву поддерживать конституцию и участвовавшим в мятеже, после этого запрещается занимать ответственные посты в исполнительной власти, вооруженных силах, судейской системе и т. д. Но самое интересное состоит в том, что окружной суд решил, что президента США нельзя назвать должностным лицом, поэтому Трампа нельзя привлечь к ответственности и отстранить от участия в праймериз. Верховный суд Колорадо согласился с тем, что Трамп причастен к мятежу, но проигнорировал вторую часть выводов окружных судей.



Коллегия Верховного суда Колорадо состоит из семи демократов, но и среди них не было консенсуса. Трое из судей, в том числе председатель суда Брайан Ботрайт, выразили особое мнение, не согласившись с решением большинства.



"Сегодня вечером Верховный суд Колорадо вынес абсолютно ошибочное решение, и мы незамедлительно подадим апелляцию в Верховный суд США и подадим одновременную просьбу о приостановлении действия этого глубоко недемократического решения, – сказал представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг. – Мы полностью уверены, что Верховный суд США быстро вынесет решение в нашу пользу и, наконец, положит конец этим антиамериканским искам".



Решение Верховного суда Колорадо вызвало взрыв возмущения в стане республиканцев. Один из их возможных кандидатов в президенты Вивек Рамасвами в знак солидарности с Трампом пообещал снять свою кандидатуру с праймериз в Колорадо и призвал всех других конкурентов Трампа сделать то же самое.



"Сегодняшнее решение – это новейшая тактика вмешательства в выборы, призванная заставить замолчать политических оппонентов и склонить выборы в пользу какой-либо марионетки, которую демократы выставят на этот раз, лишив американцев права голосовать за выбранного ими кандидата", – заявил Рамасвами.



Бывший юрист Белого дома Тай Кобб предсказал, что Верховный суд США может вынести решение "9-0" в пользу Трампа в потенциальной апелляции на решение Верховного суда Колорадо.



"Настоящий ключевой вопрос в этом случае заключается в том, является ли Трамп должностным лицом в Соединенных Штатах в контексте, в котором этот термин используется в статье 3 14-й поправки, – сказал Кобб, – а в 2010 году главный судья [действующий глава Верховного суда США Джон] Робертс объяснил… что народ не голосует за должностных лиц Соединенных Штатов".



Суды штатов Миннесота, Мичиган, Нью-Гэмпшир и Флорида отклонили аналогичные иски демократов против Трампа.



Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предложил дать демократам симметричный ответ – исключить Джо Байдена из избирательных бюллетеней в Техасе.



"То, что произошло сегодня вечером в Колорадо… заставляет меня задуматься… возможно, нам следует исключить Джо Байдена из избирательных бюллетеней в Техасе за то, что он позволил восьми миллионам человек пересечь границу с тех пор, как он был президентом, что еще больше разрушило наш штат, чем что-либо еще, что кто-либо сделал в новейшей истории", – сказал Патрик в интервью ведущей Fox News Лоре Ингрэм.



Заявление Патрика прозвучало на фоне шквала критики действий Байдена на южной границе США с обеих сторон. Игнорирование Байденом миграционного кризиса из-за реально дырявой границы с Мексикой сейчас осуждают не только республиканцы, но и трезвомыслящие демократы.



Губернатор Техаса Грег Эбботт подписал закон о границах, позволяющий преследовать мигрантов, въезжающих в США из Мексики. Это позволит любому сотруднику правоохранительных органов Техаса арестовывать подозреваемых в незаконном въезде в страну. Арестованные либо согласятся на приказ судьи покинуть США, либо им будут предъявлены обвинения в правонарушениях.



"Хотя этот закон, скорее всего, приведет к битве между Техасом и федеральным правительством, Патрик, похоже, надеется победить", – пишет The Hill.



Демократы тем временем уже рассматривают возможность снять Трампа с праймериз в Калифорнии. На следующий день после того, как Верховный суд Колорадо лишил бывшего президента Дональда Трампа права участвовать в избирательных бюллетенях штата в 2024 году, вице-губернатор Калифорнии Элени Куналакис попросил государственного секретаря Золотого штата "изучить все законные варианты", чтобы сделать то же самое.



Демократы инициировали процесс о снятии Трампа с выборов еще в 13 штатах. В Белом доме Трампа открыто называют мятежником и сравнивают с Гитлером.



Подобные методы политической борьбы вызывают осуждение не только в Америке, но и за ее пределами. Президент Сальвадора Найиб Букеле осудил решение Верховного суда Колорадо.



"Внешней политике США будет очень трудно использовать такие аргументы, как "демократия" и "свободные и справедливые выборы", или пытаться осудить "политические преследования" в других странах с этого момента", – добавил он.



Верховный суд США, где большинство составляют республиканцы, явно поддерживает Трампа, недавно отклонив просьбу специального прокурора Джека Смита ускорить процесс рассмотрения уголовного дела против Трампа о его вмешательстве в выборы 2020 года.



Дело специального прокурора округа Колумбия Джека Смита против Трампа включает в себя "новые правовые теории, которые никогда не рассматривались в американских судах, в первую очередь вопрос о том, может ли быть криминализировано вмешательство президента в выборы в соответствии с кодексом Соединенных Штатов".



Адвокаты Трампа настаивают, что конституция и доктрина президентской неприкосновенности требуют прекращения этого уголовного дела. Команда Трампа затягивает судебный процесс, чтобы вердикты по четырем уголовным делам были вынесены уже после президентских выборов. Тогда у Трампа в случае победы будет возможность отбить эти обвинения, к примеру, просто помиловав себя.



Большинство взрослых американцев согласно последним опросам считают, что Верховный суд США отменит скандальное решение Верховного суда Колорадо.



Рейтинг Трампа перед предстоящими республиканскими праймериз растет. Трампа поддерживают 67% избирателей-республиканцев, в то время как Никки Хейли и Рон ДеСантис имеют поддержку лишь 11%, а Вивек Рамасвами – 4%.



Джо Байден вступает в год выборов с худшим рейтингом среди всех президентов США в современной истории. "Опрос Института Гэллапа показывает, что рейтинг одобрения работы президента Джо Байдена составляет 39 процентов. Это ниже, чем у семи последних президентов на том же этапе своего президентства. Барак Обама имел 43 процента, а Дональд Трамп – 45 процентов, когда они приближались к году выборов", – пишет британская Daily Mail.



Нечистоплотные аферы демократов с недопуском неугодного им Дональда Трампа на выборы лишь озлобляют многих американцев и выставляют его жертвой политических репрессий.



Между тем в стране нарастает социальный хаос. В текущем году установлен рекорд по числу массовых убийств, так называемых "шутингов". По меньшей мере 38 случаев массовой стрельбы с жертвами произошло в 2023 году. Это рекордный показатель с 2006 года. Предыдущий рекорд был зафиксирован в прошлом году – тогда в США произошло 36 случаев массовой стрельбы с жертвами.



Всего в результате "шутингов" в США в 2023 году погибли не менее 197 человек, 91 получил ранения. При этом с 2006 года число погибших в подобных обстоятельствах достигло уже 2 423.



Преступность в США – это, как мы писали, маркер экономического неблагополучия, нарастающего снизу. По данным финансовой компании LendingClub, инфляция, ставки по ипотечным кредитам выше 7% и процентная ставка по кредитным картам свыше 20% привели в этом году к обеднению населения США.



"В июле 2023 года 61% потребителей в США, это на 2 процентных пункта выше, чем в июле 2022 года, живут от зарплаты до зарплаты. В целом в июле 2023 года о прожиточном минимуме от зарплаты до зарплаты сообщило больше потребителей всех категорий дохода, чем в прошлом году", – рассказала FOX Business аналитик LendingClub Алия Дадум.



Положение работников с низкими доходами особенно тяжелое. Тот же опрос показал, что на данный момент около 80% тех, кто зарабатывает менее $50 тысяч в год, живут в режиме затягивания поясов.



"Американские домохозяйства, испытывающие финансовые трудности, все чаще обращаются к займам, чтобы свести концы с концами, и это подняло уровень долга до беспрецедентных высот", – пишет известный экономист Майк Снайдер.



Оказавшись перед выбором – оплачивать взятые кредиты или покупать продукты питания, отчаявшиеся американцы стали просто воровать. И не только еду. По сообщению The Wahington Post, сеть супермаркетов Giant Food объявила, что масштабы магазинных краж столь дикие, что они будут прятать от покупателей в Вашингтоне брендовые товары таких производителей, как Tide или Colgate. Конкретные категории товаров не названы, но можно предположить, что это зубная паста и стиральный порошок. Сама сеть объясняет столь неординарный шаг единственным шансом избежать закрытия, так как кражи приняли "беспрецедентный характер". О скачке краж сообщают и другие торговые сети.



Обнищавшие американцы выходят на "большую дорогу". В США растет уровень насильственных преступлений, пишет The Washington Times. Криминогенную ситуацию ухудшают такие экономические факторы, как инфляция. Полиция из-за нехватки кадров уделяет внимание лишь тяжким преступлениям, игнорируя мелкие правонарушения. По данным The Washington Times, в США увеличилось число грабежей, нападений, изнасилований. Рост преступности отмечается в Чикаго – на 41%, в Нью-Йорке – на 23%, в Лос-Анджелесе – на 8%. Байденовская Америка возвращается в криминальные 90-е годы, отмечает издание.



Американцы любят голливудские блокбастеры в жанре постапокалипсиса. Сейчас постапокалиптический кошмар разворачивается в полной мере.



Америка, по сути, разрушает сама себя. Источник - fondsk.ru

