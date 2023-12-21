Сколько можно терпеть? Россию захлестывает миграционный потоп, - Андрей Соколов

00:10 25.12.2023 Патриарх предостерегает: из-за ситуации с мигрантами мы можем потерять Россию

Андрей Соколов

21.12.2023

Сколько можно терпеть?

За год ситуация с мигрантами, которые не владеют русским языком, стала хуже. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в среду на епархиальном собрании Москвы. Он предложил обсудить комплекс проблем, связанных с приездом в страну иностранцев, не предпринимающих, по его словам, усилий для интеграции в российское общество.



Патриарх подчеркнул, что появляется все больше свидетельств объединения мигрантов в преступные сообщества и произрастающих из этого конфликтах.



Глава РПЦ выразил мнение, что стремление заполучить дешевую рабочую силу ради краткосрочной выгоды не должно привлекать в страну представителей иных культур, которые не владеют русским языком и не имеют уважения к населяющим Россию народам.



"Призываю представителей государственной власти и руководителей предпринимательского сообщества помнить, что, если описанная тенденция сохранится, мы потеряем себя, потеряем Россию - государство многонациональное, ядром которого является русский православный народ", - заявил Патриарх Кирилл.



О том, что тревога патриарха имеет под собой самые серьезные основания, свидетельствует хроника все новых и самых вопиющих преступлений мигрантов в России.



Во вторник агентство "Регнум" сообщило, что на Васильевском острове в Петербурге двое мигрантов на "Лексусе" жестоко избили ветерана Специальной военной операции, который "осмелился" сделать им замечание по поводу того, что они припарковали свой лимузин в неположенном месте. Сделали это негодяи на глазах у его жены, обозвав его при этом "русской свиньей".



Но особое возмущение, вызывает тот факт, что у ветерана, отца четырех детей, не было руки и он не смог дать мерзавцам достойный отпор. Руку петербуржец потерял задолго до СВО, но когда на Украине начались боевые действия, он отправился в военкомат, чтобы послужить Родине. Отказы, как инвалид, он получал в течение пяти месяцев. Однако патриота это не остановило. Он обратился в Союз добровольцев Донбасса, где его научили обращаться с оружием и техникой. В качестве позывного боец взял имя сына - Буян. И в итоге он оказался-таки на фронте.



Воюя в пехоте на Херсонском направлении, герой получил ранение и после этого вернулся к жене и детям в Петербург, но услышал в родном городе от обнаглевших приезжих, что он - "русская свинья". Как пишет интернет-газета "Фонтанка", заведенное поначалу дело о хулиганстве было переквалифицировано в дело о покушении на убийство (часть 2 статьи 105 УК России). О происшествии также доложено председателю СК Александру Бастрыкину.



И буквально в тот же день, как сообщило агентство "Царьград", произошло еще одно нападение мигранта на русского. В поселке Бугры в Ленобласти местный житель получил арматурой по голове от мигранта на КамАЗе. Заехав в тесный двор на огромном грузовике, некий Артур пригрозил спалить машину встретившегося ему на пути водителю. А когда тот стал возражать, мигрант набросился на него с железной палкой и ударил его. После чего вскочил в машину и скрылся. В итоге местный житель отправился в полицию и зафиксировал побои, так что есть надежда, что наглеца задержат. И список таких гнусных преступлений со стороны мигрантов в Петербурге пополняется постоянно.



Как сообщило 13 декабря ИА "Агентство журналистских расследований" (АЖУР), в Невском районе Петербурга, прямо у магазина мигрант изнасиловал женщину. По сообщенным ею приметам, негодяя оперативно задержали. Им оказался 27-летний гражданин Узбекистана, который в марте этого года приехал в РФ на работу. А незадолго до этого РЕН ТВ сообщило, что в поселке Ромашки Ленинградской области задержан 66-летний таджик, работавший дворником. Местная жительница обвинила его в том, что он изнасиловал ее 12-летнюю дочь.



Совсем недавно в Петербурге были арестованы члены "азербайджанской мафии", которые несколько месяцев безнаказанно избивали на улицах города случайных прохожих, нагло демонстрируя свое превосходство. Их главарь Турал Мамедов трусливо сбежал на родину, но был там задержан местными властями и передан российским правоохранителям.



Такие же вопиющие случаи возмутительного поведения мигрантов постоянно происходят и в других городах страны. Так, всеобщее возмущение вызвал поступок киргизского рэпера, который во время баттла объявил: "бью по беременной русской".



Задержанный после этого Ислам Закиров на камеру стал извиняться "перед всей русской нацией и всеми русскими женщинами" за сказанное на баттле. Однако, как пишут СМИ, его хихиканье после слова "я бью по беременной русской" дает повод усомниться, что молодой человек раскаялся.



На рэп-баттле, кадры которого попали в Сеть, молодой человек и в самом деле гнусно хихикает, произнося непотребство. А его таджикский визави Шерафган Шарипов решил не отставать в пакости от своего противника на баттле и в попытке "переплюнуть" оппонента, вспомнил об инциденте в Электростали, когда в подмосковном городе летом этого года мигрант с сообщником сняли скальп с головы русского парня. Пострадавшему удалось тогда выжить, нападавших задержали.



Правоохранители отреагировали мгновенно - председателем СК России дано поручение немедленно представить доклад о расследовании уголовных дел по размещенным в соцсетях высказываниям, возбуждающим ненависть и вражду.



А 17 декабря, представитель МВД России Ирина Волк сообщила в Telegram о задержании Ислама Закирова.



Возмущенный случившимся, военкор Дмитрий Стешин в своем Телеграм-канале призвал не верить негодяю, который после ареста стал канючить о "раскаянии". В своем посте Стешин напомнил о трагическом примере - событиях, происходивших в Таджикистане в 1990-х годах. "Мне извинения этого, как и многим соотечественникам, и не нужны. А что нужно? А нужно понять, откуда ЭТО взялось и берется в таком количестве? Все знают про резню по этническому признаку в Таджикистане в 90-х годах. Никакого наказания за это не было", - добавил он.



Но совсем уже невероятный случай произошел на рынке "Садовод" в Москве, где на днях разъяренная толпа мигрантов напала на полицейских, и им пришлось в ответ открыть предупредительный огонь.



Как сообщают СМИ, беспорядки начались после того как стражи порядка стали проверять документы у некоего Суроба Юсупова. Тот отказался подчиниться, ударил полицейского, пытался сорвать с него погоны и хотел скрыться, после чего на него наехал. Когда громилу все-таки задержали, ему на помощь бросилась толпа других мигрантов. Они повредили патрульную машину и забросали ее снегом. Правоохранители, чтобы утихомирить разбушевавшихся молодчиков, были вынуждены вызвать подкрепление и открыть огонь. Стреляли исключительно в воздух. Очень скоро разъяренную толпу утихомирили.



В результате в отделы полиции были доставлены 82 человека, из которых 22 мигрантов было решено оштрафовать и выдворить с территории России за нарушение миграционного законодательства.



Более 50 человек были оштрафованы за неповиновение сотрудникам полиции и помещены под административный арест. Оказалось, что только девять из задержанных не имели проблем с законом. Как сообщают СМИ, все задержанные - уроженцы Таджикистана, которые официально трудоустроены не были.



Это происшествие вызвало в социальных сетях бурю негодования, которая не утихает до сих пор. Возмущенные люди спрашивают, почему депортируют только 22-х, хотя известно, что в драке с полицией участвовало более 80-ти мигрантов. Раздаются требования вообще закрыть рынок "Садовод", который как выяснилось, принадлежит выходцу из Азербайджана и превратился в своего рода "государство в государстве", каким в свое время был ныне закрытый криминальный "Черкизон". Вот всего лишь несколько из разгневанных комментариев в сети на этот счет:



Светлана Бука



Почему выслали только 22? Остальных для чего оставили? Вообще надо всех закрыть за этот беспредел. Если они уже на полицию стаей идут, а ведь полицейские вооружены, то что будет, когда обычные россияне им дорогу перейдут?



Елена Лазарева



"Гнать всех поганой метлой из нашей страны! Мы работаем, а они получают наши пособия!"



тимур к:



"Странно, что полиция, имея при себе оружие, не уложила там половину. В Америке полиция снесла бы уже всем головы".



Мария м.



"Хозяева "Садовода" живут в Азербайджане. А мы вынуждены терпеть соседство с дикими азиатскими ордами с их рынка".



Егор



"Что вы хотите, если в Магадане, русская община договаривается с представителями диаспор. Вдумайтесь, русская община! Скоро разговаривать запретят на русском языке. Не должно быть на территории страны никаких диаспор, религиозных центров для мигрантов, отдельных школ для мигрантов и еврейских детей. Все учатся в российских школах. Школы, где обучение на родном языке, только для коренных народов России в соответствующих республиках".



Александр Алексенко



Все очень просто!!! Сделайте, как поступили с Черкизовским рынком. Этот "Садовод" не нужен!



Butov



"Внутренняя политика властей: они не понимают, что это может привести к дестабилизации в стране?"



Странным на таком фоне выглядит решение Госдумы, которая только что приняла поправки о замене выдворения мигрантов на штраф. Некоторые депутаты уже выразили в этой связи протест и возмущение.



"Такое впечатление, что существуют какие-то мощные лоббисты на уровне правительства, а профильные комитеты Госдумы, через которые эти проекты идут, просто берут под козырек, не слушая ни Патриарха, ни президента, который говорит о нарушении этноконфессионального, этнокультурного баланса в стране, - заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев. - То же самое касается замены штрафом выдворения. То есть человек уже совершил здесь правонарушение, которое подразумевает, что нам такой не нужен здесь ценный специалист, но диаспора заплатит 50 тысяч - и он сможет остаться".



А глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что в результате замены выдворения на штраф "мигрантский беспредел будет продолжаться. "Мы видели, что на днях происходило на московском рынке "Садовод". Толпа озверевших от безнаказанности мигрантов набросилась на полицейских. Мы видели, что происходит в Санкт-Петербурге, где некий чиновник МВД незаконно легализовал более 100 тысяч (тут никакой ошибки нет) мигрантов. 100 000!", - отметил он.



Миронов считает, что любое нарушение закона мигрантом должно наказываться его выдворением. "Более того, должны выдворять не только нарушителя, но и весь его клан. Мы не должны превратиться во Францию, где в некоторых городах мигранты кошмарят все местное население и делают что хотят. Если так будет продолжаться, то и мы потеряем свою идентичность. Россия перестанет существовать...", - с тревогой заявил депутат.



А судя по реакции людей в соцсетях, очевидно, что население России не поддерживает сдержанную реакцию властей, которые, не желая обострять отношений с соседними государствами, откуда идет в Россию поток мигрантов, не принимают решительных мер по наведения порядка.



Мало того, оказывается, что в рядах самих правоохранителей выявляются те, кто способствовал массовому притоку нелегалов в Россию. Так что если мы не хотим, чтобы и у нас было то, что творится сейчас в Европе, широко распахнувшей для мигрантов двери, то решать эту проблему необходимо. Сейчас, и срочно. Ведь очевидно же, что возмущение населения в России растет.



Именно поэтому глава РПЦ бьет тревогу. Источник - stoletie.ru

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