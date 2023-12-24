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БРИКС шире откроет двери глобальному Югу, - Юрий Паниев
00:55 25.12.2023

24.12.2023

Россия заступает на вахту председательства в организации
Юрий Паниев
Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"

р Президент Владимир Путин считает, что БРИКС сделает миропорядок более справедливым.
Выступая в начале декабря в Кремле на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств, Владимир Путин заявил, что активность России в мировых делах будет нарастать. В 2024 году стране предстоит выполнить целый ряд важных внешнеполитических функций.

"Нам выпало первыми председательствовать в расширенном объединении БРИКС, – напомнил президент. – И мы сделаем все возможное, чтобы помочь новым участникам объединения гармонично встроиться в режим работы этой организации".

По словам Путина, Россия намерена всячески содействовать повышению роли БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в решении актуальных вопросов глобальной повестки, как и укреплению всестороннего стратегического партнерства в рамках объединения.

"Будем серьезно готовиться к проведению саммита БРИКС в Казани в октябре 2024 года в новом, более широком составе", – пообещал президент и рассказал, что летом в Казани будут организованы также спортивные Игры БРИКС. Всего в рамках председательства России ожидается порядка 200 мероприятий в сферах политики, безопасности, экономики, финансов, науки, технологий, инноваций, культуры и др.

В августе Путин принимал участие по видеосвязи в работе 15-го саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Тогда он заметил, что БРИКС ни с кем не соревнуется и никому себя не противопоставляет. "Но очевидно также и то, что у этого объективного процесса – процесса создания нового миропорядка – все-таки есть непримиримые противники, стремящиеся этот процесс затормозить, сдержать становление новых, самостоятельных центров развития и влияния в мире", – добавил президент.

Лидеры 67 стран глобального Юга, приглашенных на саммит в ЮАР, в целом поддержали Путина. Его индонезийский коллега Джоко Видодо охарактеризовал сегодняшний мир как "корабль без капитана и компаса". БРИКС, по его мнению, как раз и подходит на роль капитана.

Впрочем, Индонезия не оказалась среди тех 6 из 23 подавших заявку на вступление стран, которые в итоге получили приглашение присоединиться к БРИКС. "Мы приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноценными членами БРИКС. Их членство начнется 1 января 2024 года", – объявил хозяин саммита, президент ЮАР Сирил Рамафоса.

При этом аббревиатура из пяти букв не изменится. А вера стран по всему миру в многосторонний миропорядок укрепится, убежден премьер Индии Нарендра Моди. "Теперь ВВП БРИКС возрастет до 37% от глобального ВВП по паритету покупательной способности, а в самом объединении будут проживать 46% мирового населения", – констатировал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Важным является и то, что обновленный БРИКС объединяет страны, на которые приходится 80% мировой добычи нефти, что делает его одним из ведущих игроков в мировой энергетике. При этом в объединении присутствуют как крупнейшие производители, так и потребители энергоресурсов.

Россия как одна из основательниц БРИКС выступает за расширение его повестки. В соответствии с решением Йоханнесбургского саммита, пристальное внимание в ходе российского председательства будет уделено включению новых членов в архитектуру многостороннего сотрудничества. Важным направлением будет реализация Стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года и Плана действий по инновационному сотрудничеству на 2021–2024 годы. Кроме того, акцент будет сделан на наращивании внешнеполитической координации на ключевых международных площадках, укреплении взаимодействия по вопросам борьбы с терроризмом, отмыванием денег, информационной безопасности, искусственного интеллекта.

Среди других приоритетов – повышение роли стран БРИКС в мировой валютно-финансовой системе, развитии межбанковской кооперации с упором на наращивание расчетов в национальных валютах. России и Китаю во взаиморасчетах уже удалось фактически полностью избавиться от использования валют третьих стран. Если в 2020 году этот показатель составлял около 20%, то в 2023-м – свыше 90%, заявил на минувшей неделе в Пекине премьер-министр Михаил Мишустин в ходе 28-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР.

Вполне логично, что в перспективе может быть принято и такое решение, как создание собственной цифровой валюты, выпуском которой займется Новый банк развития БРИКС. И хотя процесс этот будет не сиюминутный, идея выглядит весьма амбициозной.

Что касается скорости дальнейшего расширения БРИКС, то она будет зависеть от того, какой вектор сотрудничества станет приоритетным – экономический или политический. Эта тема станет одной из главных в повестке саммита в Казани. Тем более что в течение председательства России планируется определиться с тем, как и по каким критериям будет осуществляться дальнейший прием новых членов. Ведь рост их числа несет в себе как новые возможности, так и новые риски.

Наглядный пример – подчеркнуто критический настрой нового президента Аргентины Хавьера Милея по отношению к БРИКС, в который страна была приглашена на саммите в Йоханнесбурге. Еще во время предвыборной кампании он неоднократно заявлял, что не намерен продвигать отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними.

В то время как Россия и Китай стремятся вдохнуть новую жизнь в БРИКС и призывают к дальнейшему расширению, Индия и Бразилия более сдержанно относятся к этой идее, видимо, опасаясь превращения объединения в глобальную антизападную коалицию.

По мнению Оливера Стуэнкеля, профессора по международным отношениям в бразильском Фонде им. Жетулиу Варгаса, России участие в БРИКС дает возможность показать, что она не изолирована, и открывает возможности по освоению новых рынков. Китаю это поможет продвигать проекты на основе программы "Пояс и путь". Но расширение беспокоит Бразилию и Индию, заинтересованных в исключительности БРИКС. Логика этих двух стран очевидна. "Если вы член эксклюзивного клуба, вы не хотите, чтобы клуб был открыт для всех".

Индию к тому же тревожит доминирование в БРИКС Китая. Как пишет Hindustan Times, поскольку в число стран, подавших заявки на вступление в 2024 году, входит Пакистан, Дели продолжает испытывать опасения, как бы расширение не сделало объединение ориентированным на Пекин.

Как бы то ни было, председатель КНР Си Цзиньпин убежден, что "коллективный подъем стран с формирующимся рынком и развивающихся государств в лице участников БРИКС кардинально изменяет мир". Ему вторит президент Венесуэлы Николас Мадуро. "БРИКС играет лидирующую роль в строительстве нового мира и открывает динамичный путь к многополярному миру", – отметил он, дав понять, что на прием в БРИКС Венесуэла рассчитывает в ходе председательства России.

Источник - НГ
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