 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 25.12.2023
00:59  Гонка для двоих. Возвращению Трампа может помешать бывший постпред США при ООН Никки Хейли
00:57  Таджикистан намерен продавать "нефть новой экономики", - Андрей Захватов
00:55  БРИКС шире откроет двери глобальному Югу, - Юрий Паниев
00:10  Сколько можно терпеть? Россию захлестывает миграционный потоп, - Андрей Соколов
00:03  Демократы США ведут борьбу за власть в стиле "все средства хороши", - В.Катасонов
00:01  Америка в мире: ритуальный экспорт войны, - Платон Беседин
Воскресенье, 24.12.2023
21:48  Запад инспирировал "майдан" в Сербии: Массовые беспорядки в Белграде

18:58  Уволен старейший (по сроку пребывания в должности) районный хоким Узбекистана - Кайрат Алдабергенов (Тамдынский)
18:57  Хоким Андижанской области поручил построить библиотеку по просьбе 12-летнего мальчика
17:11  В Узбекистане создается новая "Нацкомиссия по вопросам противодействия торговле людьми и достойного труда"
16:53  На дне. Наша ссора с Западом – это уникальный исторический шанс, - Татьяна Воеводина
16:21  На пороге "постгосударственного" мира, - Александр Маслов
14:55  Блеск и нищета демократии, - С.Лисичкин
13:08  В узбекской Кашкадарье взялись бороться с замужеством школьниц
12:47  Ученые наконец-то точно определили, где находилось легендарное царство Пунт. Не в Азии, а в...
12:41  Американские эсминцы удачно отражают атаки хуситских дронов. Пока...
12:38  Израиль начал закачку морской воды в тоннели Газы. Это катастрофа...
12:35  США, явочным порядком, увеличили себе территорию в Арктике
12:03  Новые кадры Узбекистана: красавица Нозима Давлетова дослужилась до завотделом АП
10:02  Звереем. В Алматы пассажир избил женщину-водителя рейсового автобуса, в результате - наезд на пешеходов и три трупа
09:52  Фрэнк Хэвилэнд: Сексизм и расизм превратились в инструменты "повышения разнообразия"
09:35  В Ташкенте создадут 36 выделенных автобусных полос
09:32  Китайцы спасают мир от нового Великого Потопа с помощью новых технологий, - СП
09:18  Неизвестный дрон поджег израильский танкер-химовоз в 200 километрах от индийского порта Веравал
00:53  Единая Европа или Новый Вавилон? - Е.Пустовойтова
00:47  Власти Туркмении отказываются праздновать Новый год
00:30  В США решили возродить доктрину Монро. Но она обречена на провал, - Том Лонг
00:28  Процентный подход: Запад не придумал способ конфисковать российские активы
00:19  Украинская война: русские убивают русских. Кому это надо? - Андрей Полонский
Суббота, 23.12.2023
22:05  Как Советская армия форсировала Днепр в 1943-м. Уроки истории
17:18  Баи в Ташкенте обиделись на "завоевателя" Прилепина, но узбекская молодежь думает иначе
17:15  Под знаменем шока: ультраправая волна в Латинской Америке, - С.Кожемякин
17:06  Ангола вышла из ОПЕК, но нефть от этого дешевле не станет
17:04  В России появился вирус пострашнее ковида и лихорадки Денге
17:01  На пути Джо Байдена встали нелегалы. Миграционный кризис бьет по рейтингам президента США и мешает помощи Украине
16:44  В день, когда голожопые ивлеевцы пидарасили подиум... РосАвиация потеряла в Донбассе "сушки" с экипажами
16:15  Генерал Пиракзода и полгода не проруководил штабом Погранвойск Таджикистана
15:20  Расходы на армию в Узбекистане в 2023 году увеличены на $260 млн. Если завтра в поход...
13:57  "Пираты Красного моря": угрозы хуситов судоходству стали предвестниками глобального повышения цен
13:40  Две причины ожидания. Почему Россия не наказывает Армению за "Спутник", - Г.Мирзаян
12:05  Число заболевших коронавирусом в мире выросло за месяц на 50%
11:25  Какую роль играет "культура отмены" в формировании национальных идентичностей в Казахстане и Туркменистане?
11:12  Просто жуткая представительница Албании Дрита Зири завоевала титул "Мисс Земля" (фото)
10:50  Экс-министр росправительства Абызов получил свои 12 лет за "Открытого правительства"
10:08  "Голые вечеренки" ивлеевцев в Москве: блядство и мерзость
09:09  Марат Нуралиев назначен послом Кыргызстана в Катаре, Анвар Анарбаев - в Малайзии
09:04  Два российских "Искандера" прилетели на совещание бандер с НАТОвцами в Мирнограде
00:53  Две крупнейшие боевые организации белуджских сепаров сливаются в единую "армию". Пакистану хана? - Л.Шашок
00:37  Российская армия ускоренно перевооружается, - Владимир Карнозов
Пятница, 22.12.2023
23:37  Скончалась известная кыргызстанская журналистка Ольга Дзюбенко
21:47  Израиль назвал безопасные районы Газы, а потом ударил туда авиацией, - The New York Times
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Таджикистан намерен продавать "нефть новой экономики", - Андрей Захватов
00:57 25.12.2023

24.12.2023

Будет ли рентабельна добыча лития, неизвестно

Об авторе: Андрей Васильевич Захватов – эксперт по Центральной Азии.

В вузах развитых стран 1 сентября 2023 года к обучению приступили около 41 тыс. таджикских студентов, сообщило таджикское информагентство "Ховар". А ведь до обретения независимости в 1991 году их число можно было пересчитать по пальцам. Цифру таджикских студентов в 2023 году в вузах РФ назвал посол России Семен Григорьев – 28 тыс. В российском правительстве говорят о более 35 тыс. студентов. Тогда как в самой республике в 2023 году в вузы поступили 35 тыс. человек. Несмотря на разные цифры, число студентов значительно, что, однако, не является признаком успехов в экономике. Не будем, впрочем, делать акцент на цифрах и уточнять, что МВФ не относит Россию к развитым странам. Но названные цифры впечатляют, а число специалистов, оставшихся работать в странах обучения, в прессу не попадает. Так что, по-видимому, переход "из количества в качество" пока не состоялся.

Между тем население Таджикистана уже превысило 10 млн человек, и хотя более 1 млн граждан республики работают за рубежом за более высокую зарплату, уровень бедности высокий (22,5%). Судя по таджикской прессе, инфляция в республике невысока и контролируется, однако реальную инфляцию можно почувствовать по годовым ставкам потребительских кредитов таджикских банков, которые превышают 20% (если кредит в местной валюте сомони) и 14% – если кредит в долларах. Поэтому Таджикистан, ожидавший возможность стать "вторым Кувейтом" и жить за счет продажи нефти (см. "НГ" от 18.06.23), в минувшем ноябре вновь воодушевился еще одной возможностью обогащения за счет своих недр.

Дело в том, что 21 ноября Владимир Путин на встрече с Эмомали Рахмоном заявил: "Россия заинтересована в совместной работе с Таджикистаном по геологоразведке и добыче урана и таких редких металлов, как литий". Президент России отметил, что Россия видит хорошие перспективы в горнодобывающей отрасли, а российские компании заинтересованы в совместной геологоразведке и добыче урана, а также металлов редкой и редкоземельной группы, включая литий. Что касается урана, то дефицита радиоактивного сырья в России нет, но в части будущей добычи лития в Таджикистане Эмомали Рахмон, как полагают журналисты, в кулуарных беседах об этом металле чувствовал себя именинником.

Действительно, литий – легкий металл, открытый и полученный более 200 лет назад, часто относят к группе редких металлов. Однако области применения лития и масса этого металла говорят о том, что он не такой уж редкий. Обычно литий добывается в горной породе и в водных растворах, причем цена на него высокая и ежегодно растет. Применяется этот металл не только в аккумуляторах смартфонов и ноутбуков, но и в аккумуляторах электромобилей, где счет идет на килограммы, а также в производстве вооружений.

8 апреля 2022 года известный производитель электромобилей Илон Маск заявил: "Цены на литий достигли безумного уровня! Возможно, Tesla действительно придется заняться добычей в больших масштабах. Недостатка в самом элементе нет, поскольку литий есть почти везде на Земле, но темпы добычи медленные". Это заявление вызвало мировой бум на литий, и интерес к нему не обошел и Таджикистан.

Названный "новой нефтью" литий разведан и добывается в Аргентине, Австралии, Чили, Боливии, Китае и в ряде других стран. Разведан литий более чем на 10 месторождениях России, где, по некоторым оценкам, его суммарные запасы относят к значительным. Но применение лития, особенно в производстве электромобилей, еще невелико, поэтому лицензии на поиск и разведку новых месторождений ускоренными темпами выданы в нескольких регионах.

Что же касается таджикского лития, о котором в ноябре говорили в Москве, можно вспомнить, что еще в 1973–1975 годах с целью поиска урана и сопутствующих элементов советские геологи исследовали десятки квадратных километров Сасыккульской впадины и сделали анализы воды "вонючего озера" Сасык-Куль в южной части Памира. По данным анализов 350 проб, содержание лития меняется от 0,01 до 114 мг на литр, и распространен литий неравномерно. Однако в поверхностных стоках того района концентрация лития часто достигает рудных значений – до 20 мг на литр.

Изученные озера впадины содержат явно рудные концентрации лития, а в водах озера Туз-Куль его показатели достигают 58,6 мг на литр, что можно классифицировать как явно промышленные воды. Вместе с тем советские геологи, назвавшие западную часть региона "литиеносной", а восточную – "ураноносной", в основном работали на поиск и разведку урана и золота, и по выбранной сети отбора проб на гидрохимическом месторождении Сасык-Куль оценили сопутствующие разведанные запасы лития, отнесенные к категории С1. Естественно, что оценка запасов лития, подсчитанных более полувека назад, нуждается в уточнении.

Безусловно, несмотря на наличие своих, российских месторождений, таджикский литий необходим России. Но, по сути, проявления лития на южном Памире – это лишь одно из разведанных мест на территории СНГ, где, возможно, есть более выгодные запасы. А на Памире добычу металла можно вести, лишь убедившись в ее эффективности. При этом необходимо учитывать, что указанный район энергодефицитный, а месторождениями дорогих полезных ископаемых в Таджикистане активно интересуется Китай, который вряд ли упустит свою долю на рынке.

Таким образом, в сегодняшнем Таджикистане литий пока не добывается, а для выявления его промышленных запасов и ответа на вопрос, рентабельна ли будет добыча лития – потребуются доразведка и проведение дополнительных анализов в Институте химии Академии наук Таджикистана и в институтах России. И уже совершенно ясно, что быстро разбогатеть за счет продаж этого металла у Таджикистана не получится.

Между тем большинство развивающихся стран, к каким причисляют Таджикистан, ищут пути роста экономики и часто находят их. Сегодняшний мир уже признал появление и развитие в бассейне Тихого океана четырех стран, получивших названия "азиатских тигров" – Южную Корею, Тайвань, Гонконг и Сингапур. Имеющие выход к морю, все эти полвека назад бедные страны сегодня объединяет одно – стремление к экспорту продукции, а не к импортозамещению, которое декларируется в ряде стран. Сегодня представить сложно, если, к примеру, в Гонконге, имеющем население 7,4 млн человек и производящем на экспорт в основном текстиль и электронику, начнут "импортозамещать" производство металлоизделий или самолетов – там просто купят все необходимое. В Таджикистане же основной статьей "экспорта" называют отток рабочей силы, причем затраты на него несет не государство, а сами граждане.

Остается заметить, что все секреты и реформы "азиатских тигров" (особенно борьба с коррупцией) давно уже раскрыты в прессе. В Таджикистане есть Академия наук, Центр стратегических исследований, однако почти все производство в республике не ориентировано на экспорт, и дисбаланс во внешней торговле увеличивается – доля импорта уже в 5 раз превышает экспорт. Трудно сказать, изучается ли опыт "азиатских тигров" в Таджикистане. Но, насколько можно понять, приглашать зарубежных специалистов и консультантов для модернизации и совершенствования экономики в Таджикистане особо не планируют, поскольку креслами министров и топ-менеджеров придется поделиться. Добровольно попадать под внешнее управление желающих мало. Обычно в такую ситуацию попадают вынужденно.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703455020


Новости Казахстана
- Закон о добровольной дактилоскопической регистрации одобрили Сенаторы
- Казахстан начал строить новую железную дорогу в Китай: грузооборот увеличится еще на 20 млн тонн
- Казахстан и Саудовская Аравия на пути к стратегическому партнерству
- МЧС представил Мажилису законопроект по вопросам гражданской защиты
- Комиссия определила 19 обладателей государственной премии "Дарын"
- Постановление ЦИК РК от 21 декабря 2023 года №105/807
- Хроника пикирующей энергетики
- Бывший зам.директора филиала Аграрно-кредитной корпорации присвоил 90 млн тенге, выделенных КХ на покупку КРС
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: "Нужны законы новой формации"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  