Гонка для двоих. Возвращению Трампа может помешать бывший постпред США при ООН Никки Хейли

00:59 25.12.2023 Гонка для двоих

На пути возвращения Дональда Трампа в Белый дом может встать женщина

В гонке республиканцев за президентскую номинацию наметился поворот. Рейтинги губернатора Флориды Рона Десантиса продолжают падать, зато набирает обороты кампания бывшего постпреда США при ООН и экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли. Она не только дышит в спину господину Десантису. В одном штате - Нью-Гемпшире - она уже его обошла и занимает вторую позицию после экс-президента Дональда Трампа. Последний пока недосягаем, но, похоже, он уже начинает нервничать и даже подумывает о привлечении бывшей подчиненной в свою команду в качестве кандидата в вице-президенты. Но ни она, ни сторонники господина Трампа от такой перспективы пока, мягко говоря, не в восторге. С подробностями - корреспондент "Ъ" в Вашингтоне Екатерина Мур.



Бывший постпред США при ООН Никки Хейли претендует на второе место в рейтингах кандидатов на президентскую номинацию от Республиканской партии, и не исключено, что это для нее не предел



Еще задолго до официального объявления Никки Хейли о претензиях на президентское кресло политические эксперты рассматривали ее как потенциального кандидата и альтернативу Дональду Трампу. После того как дипломат покинула пост постпреда США при ООН, она два года активно путешествовала по стране со своей политической группой "Стой за Америку". Так она поддерживала коллег-республиканцев, баллотировавшихся на выборах 2022 года в Конгресс. Странствия госпожи Хейли при этом неоднократно приводили ее в Айову, Нью-Гемпшир и Неваду, где как раз будут проводиться первые, вторые и четвертые праймериз Республиканской партии. Родной штат госпожи Хейли - Южная Каролина - голосует на первичных выборах республиканцев третьим по счету.



Никки Хейли родилась в 1972 году в семье сикхов, эмигрантов из Индии. Ее девичья фамилия Рандхава. В свое время Никки Хейли публично заявила о переходе в христианство, но, по ее признанию, продолжает вместе с семьей посещать сикхский храм. Выйдя замуж, она взяла фамилию супруга Майкла Хейли - майора национальной гвардии Южной Каролины. У пары двое детей. В период с 2011 по 2017 год Никки Хейли была губернатором родного штата и прославилась тем, что стала первой женщиной-губернатором и самым молодым губернатором страны на тот момент. В 2017–2018 годах, при администрации Трампа, она была постпредом США при ООН. При этом госпожа Хейли активно критиковала господина Трампа как во время его первой президентской избирательной кампании, так и после событий 6 января 2020 года.



Февральское объявление о том, что Никки Хейли пойдет на выборы, в политическом истеблишменте восприняли спокойно - мало кто рассматривал ее как кандидата, имеющего хоть какие-то шансы на успех. В начале 2023 года все опросы показывали, что главным конкурентом Дональда Трампа станет губернатор Флориды Рон Десантис, и экс-президент отнесся к своей бывшей подчиненной снисходительно и даже по-отечески. Рейтинг госпожи Хейли тогда составлял всего 3%.



Тут стоит подчеркнуть, что до официального объявления о решении баллотироваться Никки Хейли утверждала, что будет это делать только в случае, если на выборы не пойдет Дональд Трамп. А потом, изменив мнение, по словам самого господина Трампа, созванивалась с ним, чтобы спросить разрешения, можно ли ей выдвигаться. В ответ экс-президент посоветовал ей "прислушаться к голосу сердца". Однако в октябре, когда кампания бывшей подчиненной стала набирать обороты, отношение к ней экс-президента резко изменилось. Он удостоил Никки Хейли клички Birdbrain (Птичьи Мозги), негодовал, что, несмотря на обещание, она выдвинула свою кандидатуру, и утверждал, что ее "сильно переоценивают". На тот момент национальные опросы давали госпоже Хейли уже третье место и 6% голосов избирателей.



Популярность Никки Хейли с тех пор продолжала расти, что не скажешь о ее ближайшем конкуренте. Сегодня, согласно национальным опросам, в среднем она лишь на 1 процентный пункт отстает от Рона Десантиса.



Многие недоброжелатели Дональда Трампа увидели в госпоже Хейли свой спасательный круг. В итоге она смогла получить поддержку среди американских миллиардеров и антитрамповских групп внутри Республиканской партии.



О ней стали всерьез говорить и как об альтернативе Джо Байдену. Госпожа Хейли имеет самые большие шансы среди республиканцев победить президента в схватке один на один, утверждает The Wall Street Journal.



Но, чтобы такая схватка состоялась, ей нужно заручиться поддержкой собственного электората. Пока госпожа Хейли, согласно опросам, опережает губернатора Флориды лишь в ряде штатов, где выборы состоятся первыми в январе-феврале. Но именно эти выборы задают тон всей гонке за номинацию. В Южной Каролине, где Никки Хейли ранее занимала пост губернатора, выборы назначены на 24 февраля - там у нее почти 22% голосов. У Дональда Трампа - 50,7%, у Рона Десантиса - 13,5%.



По сводным данным всех опросов общественного мнения, в Нью-Гемпшире, где праймериз пройдут 23 января, у Никки Хейли 25,7%, у Дональда Трампа - 44,1%, а у губернатора Флориды - скромные 8%.



Однако, судя по росту поддержки госпожи Хейли, она вполне может победить там и самого Дональда Трампа. По итогам последнего опроса авторитетного института American Research Group, Никки Хейли заручилась 29% голосов, а Дональд Трамп - 33%. Причем разрыв в 4 процентных пункта укладывается в рамки статистической погрешности, следует из опроса.



Официальный представитель Никки Хейли, комментируя его результаты, заявила, что предстоящие праймериз - "это гонка двух людей", Никки Хейли и Дональда Трампа, и в ее команде "надеются увидеть его наконец на сцене дебатов (республиканских.- "Ъ") в Айове", чтобы обсудить насущные проблемы.



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Сам Дональд Трамп на это заявил ведущему консервативного ток-шоу Хью Хьюитту, что результаты опроса его не беспокоят. Позже на странице в социальной сети Truth Social он в принципе поставил под сомнение эти итоги, назвав их "фейковыми". При этом днем ранее группа Super PAC, поддерживающая Дональда Трампа, запустила социальную рекламу в Нью-Гемпшире, где госпожа Хейли обвинялась в непоследовательности и умении "переобуваться в воздухе". Сама бывшая постпред восприняла это как признание своих достижений. В своем микроблоге X она заявила, что Дональд Трамп "нервничает" из-за укрепления ее позиций.



Как сообщает издание Politico, Дональд Трамп, наблюдая рост популярности бывшей подчиненной, на днях на одном из мероприятий с республиканскими донорами поинтересовался, не предложить ли Никки Хейли пост вице-президента.



Но это крайне не понравилось его сторонникам. Бывший советник Дональда Трампа Стив Бэннон, выступая в конференц-центре Феникса, сравнил экс-губернатора Южной Каролины с Люцифером. Дональд Трамп-младший в интервью телеканалу Newsmax заявил: он "приложит все силы", чтобы убедиться, что его отец не привлечет в свою команду Никки Хейли. Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон сообщил, что он не будет голосовать за пару Трамп-Хейли и начнет "выступать против нее настолько сильно, насколько сможет". Господин Карлсон назвал Никки Хейли "ядовитой… неолиберальной в самом темном, самом нигилистическом смысле" кандидаткой и отметил, что у нее "нет реальной народной поддержки", поскольку она является "ставленником олигархов".



Самой же Никки Хейли приходится открещиваться от слухов, что она идет на выборы специально для того, чтобы стать "номером два" при Дональде Трампе.



Во вторник в интервью CBS News госпожа Хейли в очередной раз заявила: "Я не играю вторым номером. Это оскорбительно, когда кто-нибудь говорит: ну, вы знаете, она хочет быть вице-президентом… Вы не станете жертвовать эмоционально, умственно, физически, своей семьей, всем, чтобы прийти под номером два. Это не обо мне".



Впрочем, учитывая ее прошлое, нельзя исключить, что она опять может передумать.



Газета "Коммерсантъ" №240/П от 25.12.2023, стр. 6 Источник - коммерсант

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