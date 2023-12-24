 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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РосАрмия наконец-то окончательно выдавила бандер из Марьинки
09:12 25.12.2023

ВСУ полностью выбиты из Марьинки
Михаил Рябов. 24.12.2023

Украинские войска полностью выбиты из населенного пункта Марьинка возле Донецка – городок, превращенный в укрепрайон ВСУ, на протяжении десяти лет использовался для обстрелов столицы ДНР.

Сообщения о взятии Марьинки некоторые военкоры озвучивали еще в начале декабря, однако они были преждевременными – противник продолжал контролировать небольшую часть города. Однако теперь, похоже, ВСУ выбиты оттуда полностью.

Украинские войска полностью выбиты из населенного пункта Марьинка возле Донецка – городок, превращенный в...

"Марьинка полностью освобождена! Да, на этот раз полностью и вся территория Марьинки освобождена ВС РФ. Последние позиции врага в этом городе взяты 5-ой бригадой 1-го Донецкого корпуса. Почти 10 лет эпопеи с этим городом-спутником Донецка завершились победой. Скоро ждем официальное сообщение", – написал донецкий военкор Дмитрий Астрахань.

Его данные подтверждает и канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР.

"Марьинка полностью освобождена. С соблюдением всех "формальностей", вроде пары домов на окраине. Да, на этот раз полностью-полностью. Окончательно! Фактически!" – говорится в сообщении.

Источник - politnavigator.net
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